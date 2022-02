100 Aufträge in 8 Ländern

Was haben die Wiener Hauptkläranlage, große Abwasserreinigungsanlagen, Trinkwasseraufbereitungs- und Entsalzungsanlagen in einigen europäischen Ländern und Nordafrika, das Hydrauliklabor der Universität für Bodenkultur in Wien, der Speicherkanal Graz, Stahlproduktionen für die internationale Industrie und viele Hochwasserschutzbauten in Österreich gemeinsam?

Sie haben ihren Ursprung in Amstetten, bei den Firmen Ginzler bzw. GIS Aqua. Seit über 100 Jahren lebt der Familienbetrieb seine Kompetenz in der Stahlverarbeitung und hat diese stetig um neue Kompetenzbereiche erweitert.

Gernot Huber (30) ist seit Anfang Februar neben seinem Vater und Eigentümer Hubert Ginzler (68) Geschäftsführer des 170-Mitarbeiter-Unternehmens, das auch über Standorte in Tunesien, Algerien, Kroatien, Bulgarien und Serbien verfügt: „Unsere Firma in einfachen Worten zu beschreiben, ist nicht leicht. Wir verarbeiten heute rund 1.500 Tonnen Edelstahl pro Jahr und sind seit Mitte der 70er Jahre mit Wasseraufbereitungsanlagen national und international erfolgreich!“

Gernot Huber absolvierte die HTL Waidhofen und nach der Ausbildung zum Wirtschaftsingenieur und Maschinenbauer an der TU Wien stieg er in den elterlichen Betrieb ein: „Unsere Vielseitigkeit war es, die 2016 zu einer 2-Marken Strategie geführt hat. Heute agieren wir am Markt mit GINZLER-Produkten und GIS Aqua-Anlagen, wobei GIS für Ginzler Stahl steht!“

Beiden Gesellschaften gemeinsam ist die Firmenzentrale in der Amstettner Clemens-Holzmeister-Straße. Dort werden alle GINZLER Edelstahlprodukte konstruiert und produziert, sowie GIS Aqua Anlagen in der ganzen Welt koordiniert. Die eigenen Montagemannschaften stellen die Baustellen fertig. Einzig Montagen im Ausland werden meist nur durch einen Supervisor aus Amstetten unterstützt und mit lokalem Personal abgedeckt.

Die Nachfrage nach dem Know-how „Made in Amstetten“ ist enorm. Das zeigt die aktuelle Entwicklung bei GIS Aqua. Gernot Huber: „Water is our Passion. Unser Ziel ist es, zu einer umweltfreundlicheren Welt beizutragen und allen Menschen Zugang zu sauberem Wasser zu ermöglichen.“

Das Plus, mit dem sich der größte österreichische Komplettanbieter von Wasseraufbereitungsanlagen gegen oft milliardenschwere Großkonzerne behauptet, ist die Tatsache, dass GIS Aqua von der Projektierung über die Eigenfertigung von Schlüsselkomponenten und Montage bis zur Begleitung bei der Betriebsführung alles aus einer Hand anbieten kann.

Großauftrag in Tunesien

Der Familienbetrieb hat im Vorjahr den größten Auftrag in der Firmengeschichte erhalten. So errichtet GIS Aqua derzeit, gemeinsam mit einer Baufirma vor Ort, eine riesige Trinkwasseraufbereitungsanlage in Tunesien. Diese ist auf eine Leistung von 4 m3 Wasser pro Sekunde ausgelegt. Ein weiteres Großprojekt in Nordafrika konnte derweilen fertigstellt werden. Es handelt sich um eine Kläranlage in Algerien mit einem Einwohnergleichwert (EGW) von 400.000 (entspricht der Anzahl der Einwohner, die im Einzugsgebiet der Anlage leben).

Zum Vergleich: Die Kläranlage des Gemeindeabwasserverbandes Amstetten – vor 35 Jahren eines der ersten großen Ginzler-Projekte, zählt 150.000 EWG (Amstetten + 10 Umlandgemeinden); die Wiener Hauptkläranlage in Simmering, wo GIS Aqua im Vorjahr die letzte Erweiterung fertiggestellt hat, stolze vier Millionen!

Ein großes Augenmerk legt die GINZLER- und GIS Aqua-Gruppe auf Entwicklung. So werden in Amstetten auch komplette modulare Wasseraufbereitungsanlagen für den mobilen Einsatz gebaut, anschlussbereit fix-fertig in einem Container.

Auch Bauteile für den Hochwasserschutz und Ausrüstung für Biogasanlagen unterstreichen die vielfältige hohe Kompetenz der Amstettner Unternehmensgruppe. So wurden entlang der Donau einige Hochwasserschutzbauten in den letzten Jahren realisiert.

Enorme Chancen für die Energiegewinnung aus organischen Abfällen verspricht ein modulares, geschlossenen System, das mitentwickelt wurde und heuer erstmals zum Einsatz kommt.

Mitarbeiter und Lehrlinge gesucht

Über 100 Projekte in acht Ländern sind bei GINZLER und GIS Aqua derzeit in Bearbeitung. Um der großen Nachfrage weiter begegnen zu können, werden laufend Mitarbeiter gesucht – für die Produktion engagierte Schweißer und Metalltechniker sowie Lehrlinge für Metallbau- & Blechtechnik. Für den Anlagenbau in den Bereichen Projektmanagement, Logistik, Verfahrenstechnik und Controlling.

Gernot Huber, der mit GIS Aqua auch den „Mostviertler Schulinnovationspreis“ unterstützt: „Wir bieten ein sehr abwechslungsreiches Arbeitsfeld, innovative Produkte, die Stärken eines Familienbetriebes und interessante Arbeitszeiten!“

Ginzler- und GIS Aqua-Mitarbeiter wechseln 14-tägig zwischen einer Vier- und einer Fünftageswoche. Monteure arbeiten von Montag bis Donnerstag. Im Angestelltenbereich gibt es ein Gleitzeitmodell. Nicht zuletzt ein Vorteil für junge Leute: Lehrlinge bekommen den Führerschein bezahlt, zum Geburtstag einen zusätzlichen Urlaubstag und die Berufsschule ist in Amstetten!