100% Elektro, 100 % Jeep!

Der Avenger ist die Sensation im Autoherbst 2023 – der erste vollelektrische Jeep feiert dieser Tage Österreich-Premiere und wurde vorab bereits mit Preisen überhäuft – u.a. „Auto des Jahres“ und „Bester Family-SUV“. Wir haben beim Am-stettner Autohaus-Chef Manuel Weitmann nachgefragt, was den Jeep so besonders macht.

Manuel, der Avenger steht seit wenigen Tagen im Schauraum. Ihr kennt ihn aber schon deutlich länger. Warum eilt ihm ein so guter Ruf voraus?

Manuel Weitmann: Der Avenger ist ein reines Elektrofahrzeug, aber er ist auch ein reiner Jeep! Das beweisen seine eher klassische Form, die höhere Bodenfreiheit, die Offroad-Fähigkeiten und vieles mehr. Konstruiert und gebaut in Europa, liefert Jeep damit ein Bekenntnis für die Energie-Zukunft ab, für maximale Nachhaltigkeit und ein hohes Maß an Wertschöpfung.

Wie sieht es um die elektrischen Qualitäten aus?

Weitmann: Da ist der Familien-SUV eine ganz große Nummer. Seine 54 kWh-Batterie sorgt für kraftvolle 156 PS und eine Reichweite von bis zu 530 Kilometer im Stadtzyklus und 400 Kilometer im normalen WLTP-Zyklus. Durchschnittliche Nutzer kommen also mit einer Wochenladung locker über die Runden. Ebenfalls sehr cool: Bei einer 100 kWh DC-Schnellladung ist der Akku in 24 Minuten von 20 auf 80 Prozent. Dazu kommt etwas, das wir erst selbst nach den ersten Testwochen so richtig gespürt haben: Es macht richtig Spaß, den Avenger zu fahren. Vor allem das Gefühl, Energie verwalten und so auch sparen zu können, ist eine Erfahrung, die begeistert. Und das sage ich als einer, dessen Herz durchaus für Verbrennermotoren schlägt!

Kannst du uns noch ein paar Eckdaten des neuen Elektro-Jeep nennen?

Weitmann: Gerne! Der Avenger hat mit 34 Liter im vorderen Innenbereich den größten Stauraum seiner Klasse, verfügt über einen Kofferraum mit 355 Liter Ladevolumen und doppeltem Boden, begeistert mit einem volldigitalen Cockpit und zwei – insgesamt 20,5“ großen TFT-Bildschirmen und hat neben vielen Sicherheits- und Fahrassistenzen auch eine Bergabfahrhilfe. Jeep unterstreicht damit die Ambition, sein erstes reines Elektro-Auto mit allen bekannten Jeep-Qualitäten auszustatten. Letztlich gibt es den Avenger auch mit einem sparsamen Benzinmotor – bald auch mit Allrad. Jeep lässt dem Kunden die freie Wahl, wofür er sich entscheidet.

Und was ist der Preis?

Weitmann: Den vollelektrischen Avenger gibt es bereits ab 30.100 Euro (inkl. aller Förderungen und Jeep-Finanzierungsbonus). Die Benzin-Variante ist sogar ab 27.000 Euro erhältlich. Jeep hat ganz bewusst auf die Leistbarkeit der neuen Technik geachtet!

Noch eine Frage zum Schwerpunktthema unserer aktuellen Ausgabe: Wie wichtig ist euch die Fachkräfte-Ausbildung?

Weitmann: Extrem wichtig. Die moderne Kfz-Technik braucht auch qualifizierten Werkstätten-Nachwuchs. Wir haben die besten Trainer im Haus & ein extrem familiäres Team. Wer also Lust auf eine coole Technik-Ausbildung hat, kann sich jederzeit melden!