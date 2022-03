Maria, du bist seit rund zwei Jahren Geschäftsführerin der Moststraße und warst zuvor in ebendieser Funktion im Stadtmarketing Amstetten tätig. Wie fühlt es sich an als Frau in der Wirtschaft?

Maria Ettlinger: Ich fühle mich sehr wohl und schätze professionelle Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Ich lerne jeden Tag Neues und wachse an neuen Herausforderungen, das ist was mich motiviert und wofür ich sehr dankbar bin.

Braucht es Mut, solche Jobs anzunehmen?

Ettlinger: Wenn man Mut als die Bereitschaft versteht, neue Erfahrungen zu machen - trotz zu erwartender Unsicherheiten - dann glaube ich ja. Wichtig ist von der Aufgabe des Jobs überzeugt zu sein.

Auf welchem Bildungsweg hast du dir dein berufliches Rüstzeug angeeignet?

Ettlinger: Ich maturierte an der HLW Amstetten mit dem Schwerpunkt „Kulturtouristik und Projektmanagement“. Danach folgten ein Auslandsjahr in Australien und Neuseeland und - berufsbegleitend - ein Bachelor-Studium „Tourismusmanagement und Freizeitwirtschaft“ an der FH Krems. Meinen Master machte ich ebenso berufsbegleitend an der FH Kufstein im Bereich „Sport-, Kultur- und Veranstaltungsmanagement“.

Hattest du das, was Du heute machst, irgendwie auf dem Lebens-Radar?

Ettlinger: Tatsächlich ja. Ich bin und war schon immer sehr zielorientiert. Meine Leidenschaft galt dabei immer der Freizeitwirtschaft und dem Kulturtourismus. Das zeigt sich auch in meiner schulischen und beruflichen Laufbahn. Interessanterweise stand in einem Karriereplan aus der 5. Klasse HLW Amstetten als Berufsziel eine leitende Position in einem kleinen Team, vorzugsweise Management und Tourismus.

Was wolltest du als Kind werden?

Ettlinger: Als Kind wollte ich immer „101 Jahre alt“ werden, heute sehe ich das etwas entspannter und ich würde hinzufügen: „gesund und glücklich bleiben“.

Welchen Anteil hat die familiäre Prägung an deinem Werdegang?

Ettlinger: Meine Großeltern stammen aus der Region (Winklarn, Neuhofen) und waren ihr Leben lang durchaus erfolgreiche Vieh- und Landwirte sowie Vierkanthof-Besitzer. Die Geschichte des Mostviertels und das Leben am Land prägten mich vor allem in meiner Kindheit sehr stark. Mein Vater hat mir in seiner jahrelangen Funktion als Bankangestellter unter anderem die Begeisterung für die Welt der Wirtschaft und das dafür notwendige Verantwortungsbewusstsein mitgegeben. Als gelernte Dorfhelferin hat mir meine Mutter die Freude an neuen Umgebungen und die professionelle Führung von Haushalten vorgelebt. Daraus entwickelten sich für mich wichtige Werte: Verantwortung, Zuverlässigkeit, Offenheit für Neues, Wertschätzung im Umgang mit anderen Menschen.

Gibt es Vorbilder, die dich in Beruf und Alltag beflügeln?

Ettlinger: Ja, beispielsweise mein kürzlich erst verstorbener Großvater Ernst Streißelberger. Er bekam mit 75 sein erstes Tablet. Mit 80 Jahren wollte er seine Videokassetten digitalisieren, daher schenkten wir ihm seinen ersten Laptop, den er mit Begeisterung nutzte. Zuletzt, mit 84, wünschte er sich nach einem schweren Schlaganfall, welcher ihn halbseitig lähmte und die Funktion seiner Hände einschränkte, im Krankenbett – das war wenige Wochen vor seinem Tod – ein neues Handy mit größeren Tasten, um etwas besser telefonieren zu können. Menschen mit derartiger Offenheit für Neues und außerordentlichem Lebenswillen bewundere ich zutiefst.

Trotz deines Erfolges stehst du eher erst am Anfang deiner Berufslaufbahn. Wohin soll die Reise noch führen?

Ettlinger: Derzeit liegt mein voller Fokus auf meinen Tätigkeiten in der Moststraße. Dort führt die Reise in jedem Fall in eine neue LEADER-Programmperiode, die mit 2023 startet und sehr interessante Projekte mit sich bringt.

Maria, Dein Vorgänger im Management der Moststraße ist heute Bürgermeister der Stadt Amstetten. Ist das für Dich eine Ehre oder eine Belastung?

Ettlinger: Ich freue mich für ihn, dass er sein persönliches Ziel erreicht hat und nun in Amstetten wirkt. Alles was Amstetten vorantreibt, bringt auch der Region etwas und umgekehrt. Dahingehend sehe ich die Zusammenarbeit als Chance.

Haben es Frauen im Beruf leichter oder schwerer als Männer?

Ettlinger: Ich bin der Meinung, dass diese Frage so pauschal nicht zu beantworten ist. Fakt ist, dass in unserer Gesellschaft immer noch diskriminiert wird. Das betrifft leider nicht nur Frauen, sondern viele Menschen, die aufgrund ihrer Hautfarbe, Religion, sexueller Orientierung oder ihrem Geschlecht ungerecht behandelt werden.

Wenn du das Rollenbild der Frauen in der Arbeitswelt ansiehst, gibt es Dinge, die du gerne verändern würdest?

Ettlinger: Ja, ich würde gerne ändern, dass es kein klassisches Rollenbild der Frau mehr gibt.

Was macht einen Arbeitstag für Dich erfüllt?

Ettlinger: Mindestens einmal mit jemandem gelacht zu haben und das Gefühl gemeinsam etwas geschafft zu haben.

Und was sind deine persönlichen Glücksmomente?

Ettlinger: Gute Freunde, eine unterhaltsame Kulturveranstaltung, jede Menge Spaß, Sport und Natur, tiefgründige Gespräche, schönes Design, gutes Essen, jemandem eine Freude machen zu können.