Die Valentin Tracht, das Valentin Parfüm, die Valentiner-Herzerl-armbänder und viele weitere Valentiner Köstlichkeiten & Besonderheiten sind das ganze Jahr über in verschiedenen St. Valentiner Geschäften erhältlich.

Anlässlich des heurigen Festtages gibt es wieder einige Angebote & Termine:

1. Empfang der Bürgermeisterin zum Valentinstag:

Bereits zum siebten Mal lädt Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr zum Valentinstagsempfang am 14.2.2020 ins Experience Center der CNH.

2. Valentiner Obstsaft - Apfel

Der Valentiner Apfelsaft wird in diversen Geschäften in Sankt Valentin erhältlich sein und wird qualitätsvoll von der Familie Haselberger produziert. Es wird den Saft in Ein-Liter-Gebinde geben und auch in 0,33l aufgespritzt mit IRX Wasser.

3. Valentiner Liebes-Bier und Gemeindefrühschoppen

Seit über zwei Jahrzehnten verbindet Sankt Valentin und Pelhrimov in Tschechien eine freundschaftliche Städtepartnerschaft. Pelhrimov hat eine Brauerei und Sankt Valentin hat ein eigenes Label für das tschechische Bier entwickelt und das Valentiner Liebes Bier kreiert, das man am 14. Februar am Vormittag von 8-12 Uhr im Amtshaus der Stadtgemeinde und am Abend beim Empfang der Bürgermeisterin verkosten kann.

4. Made with Love Stoff

Die ersten 400 Meter „Made with Love“-Stoff des Künstlers Hermann Brandner waren im Herbst 2019 ausverkauft.

Jetzt wird der Stoff wieder aufgelegt und es wurde ein neuer Stoff dazu produziert. Beim Empfang am 14. Februar werden Modelle, die im Laufe des letzten Jahres designt wurden, präsentiert und vorgeführt.

5. Herzerl in der Stadt

Die Schüler und Schülerinnen der Brückenschule in Langenhart bemalen Herzen, die an Brückengeländern und öffentlichen Plätzen der Stadt angebracht werden.

6. Valentinstagsmenü

Auch heuer werden zum und rund um den Valentinstag insgesamt sechs hervorragende Menüs in sechs Valentiner Gastronomiebetrieben angeboten. Das Menü kostet in allen Restaurants 27,- € und eine Valentinsüberraschung ist garantiert: Zur Linde-Restaurant Pillgrab, Hotel zur Post-Restaurant Rogl, Restaurant Wallner-Zum grünen Baum, Restaurant Kerschbaumer, Gasthof Stollnberger und Landzeit „Holiday“.

7. Freundinnentag am 13.2.

Am Mittwoch, 13. Februar, haben die Valentiner Geschäfte bis 20 Uhr geöffnet und bieten Angebote für Freundinnen an. Ein besonderes Highlight ist der BloggerInnen und Fashion-LiebhaberInnen Flohmarkt im Modehaus Kutsam. BloggerInnen verkaufen ihre viel zuwenig getragenen Kleidungsstücke. Die Stadt wird in einem hübschen Pink erstrahlen und eine Proseccostraße den Weg zu den Geschäften leiten.