Ob Valentinstag, Geburtstage, Hochzeiten…

…regional und nachhaltig Schenken macht Freude!

In der Sunshine Gallery in Amstetten stehen die Werte der Nachhaltigkeit und Regionalität besonders im Vordergrund. Die einzigartigen Geschenke in der Sunshine Gallery werden von den über 30 Kunsthandwerkern mit Leidenschaft und viel Liebe produziert.

Sunshine Gallery

Die Kunsthandwerker erzählen mit ihren Produkten ihre individuelle Geschichte, die durch ihr einzigartiges Können entsteht. „Wir wollen die Kunden auch auf die positiven Auswirkungen auf die Umwelt hinweisen, wenn man regionale und handgemachte Geschenke kauft. Die Produkte werden vom Kunsthandwerker meist persönlich angeliefert, dadurch vermeidet man Verpackungsmaterial und weite Lieferwege und die Wertschöpfung bleibt in der Region“, so Daniela Wagner, Eigentümerin der Sunshine Gallery.

Zum Valentinstag gibt es natürlich ein spezielles „Blumen-Sortiment“. Wie wäre es mal mit einem Blumengruß als Trinkgenuss oder die Blüten der Lieblingsblume als Kette oder als Badeperle? Partnerarmbänder aus Holz und Leder und die passenden „Love“-Anhänger machen die Überraschung perfekt.



Sunshine Gallery

Rathausstraße 4, 3300 Amstetten

www.sunshine-gallery.at

Öffnungszeiten: Di, Do, Fr 9–18 Uhr,

Mi 9-13 Uhr und Sa 9–12:30 Uhr geöffnet!