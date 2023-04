Jede Woche auf Wanderschaft

Dass sportliche Betätigung keine Frage des Alters ist, beweist eine Wandergruppe aus Amstetten-Hausmening. Seit drei Jahren sind die 10 bis 15, überwiegend pensionierten Damen und Herren jede Woche (!) einen Tag gemeinsam „on tour“.

Wann es wohin geht, das entscheidet zum einen die Wettervorhersage, und zum anderen Johann Dendl. Der ehemalige Umdasch-Mitarbeiter – er feiert dieser Tage seinen 70. Geburtstag – ist Administrator einer WhatsApp-Gruppe, in der die Wanderfreunde zu Beginn jeder Woche über das neue Ziel informiert werden.

Zwischen vier und sechs Stunden dauert ein durchschnittlicher Ausflug in die heimische Bergwelt. Sportlich ambitioniert legt die altersmäßig bunt gemischte Gruppe – die Damen und Herren sind zwischen 60 und 73 – in der Regel dabei meist über 1.000 Höhenmeter zurück, via Handy unterstützt von Bergfex.

Einer der Höhepunkte war bislang eine Großglockner-Wanderung über das Hochtor von Rauris nach Heiligenblut – stolze 28 Kilometer mit über 1.600 Höhenmetern.

„Wir sind noch keine Strecke zweimal gegangen. An manchen Plätzen waren wirzwar schon öfter, dann haben wir die aber immer über andere Routen erreicht“, verrät Johann Mayrhofer (73), einer der Wanderer der ersten Stunde.

Einzig zu Weihnachten gibt es ein Ritual, das sich jedes Jahr wiederholt. Da pilgert die Gruppe in der letzten Woche des Jahres von Hausmening auf den Sonntagberg. Auch ein wenig als Dankeschön für unfallfreie Kilometer.

Zwischenfälle gab es bislang noch keine. Nur einmal sind die Wanderer nass geworden. Einmal wurde eine Tour abgebrochen. „Man kann auch mit den besten Wetterprognosen die Realität nicht immer zu 100 % voraussehen“, haben die Wanderfreunde volles Vertrauen in die Planung ihres sportlichen „Guides“.

Denn auch wenn sich die Gruppe ganz ohne Vereinsordnung perfekt organisiert, so ist Johann Dendl doch so etwas wie der „Chef“. Sein jährliches Fotobuch mit den schönsten Aufnahmen der Wanderungen ist eine bleibende Erinnerung für die Gruppe.

Dass man sich nicht auf eine wöchentliche Wanderung freut, das ist Mayerhofer fremd. „In der Regel sind wir fast immer mit der ganzen Gruppe unterwegs. Aber wenn einmal jemand nicht kann, oder krank ist, dann ist das kein Problem.“ Stichwort krank: Mit allen Vorsichtsmaßnahmen haben die Mostviertler Wanderfreunde auch die Pandemiejahre gut überstanden!