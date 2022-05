20 Jahre Hilfsbereitschaft für Menschen in Not

Elegantes Schwarz und ein gelber Schal! Der Damenlionsclub Mostviertel zeigt sich sehr harmonisch, wenn es um die Kleidung geht. Aber nicht nur das. Seit genau 20 Jahren haben die Netzwerkerinnen aus dem Bezirk Amstetten ein gemeinsames Ziel: Helfen, wo Hilfe dringend benötigt wird. „Persönlich, rasch und unbürokratisch“, wie Präsidentin Regina Merkinger versichert.

In mehr als 700 Fällen – bei den Lions „Activitys“ genannt – haben die mittlerweile 33 Frauen ihr soziales Engagement schon in die Tat umsetzen können. Über den Gesamtbetrag ihrer guten Taten hüllen sie sich zurückhaltend in Schweigen. „Das reicht von einmaligen Anschaffungen wie einer Waschmaschine und Lebensmittelgutscheinen bis hin zu verschiedensten Therapien“, so Merkinger.

Damit sie Gutes tun können, dafür krempeln die Mitglieder alljährlich die Ärmel hoch – vor allem für Benefizaktionen. Auf der Liste der letzten 20 Jahre finden sich da neben dem alljährlichen Flohmarkt in der Eishalle Waidhofen/Ybbs (Ausnahme war die Corona-Zeit) Adventmärkte, Gartentage in Seitenstetten, ein Sportlertag im CCA, Kunstveranstaltungen sowie Konzerte, Kabaretts und Lesungen.

Monatliche Clubsitzungen

Zwischen den Veranstaltungen treffen sich die Damen einmal pro Monat zu Vorstands- und Clubsitzungen. Zum einen, um die Veranstaltungen zu organisieren, zum anderen, um Hilfsprojekte abzustimmen.

„Wir haben spezielle Activity-Beauftragte, die da in der Region ihre Fühler ausstrecken“, erklärt Ulrike Alena, Gründungsmitglied, ehemalige Präsidentin, langjährige Sekretärin, Zonenleiterin und Districtbeauftragte im District Ost. „Dazu stimmen wir uns mit den Sozialorganisationen der Bezirkshauptmannschaft ab, oder arbeiten mit Institutionen wie dem Frauenhaus und anderen Sozialclubs eng zusammen. Am Ende wird jeder Antrag streng geprüft, ehe wir gemeinsam bei den Sitzungen abstimmen, wer und mit welcher Höhe unterstützt wird. Das garantiert größtmögliche Treffsicherheit!“

In Freundschaft verbunden

Wo gearbeitet wird, darf auch gefeiert werden. Das ist bei den Mostviertler Lions-Damen nicht anders. Bei einem gemeinsamen Frühstück, Grillabenden oder Ausflügen unterstreichen die Clubmitglieder das freundschaftliche Miteinander, das natürlich auch bei den Clubabenden gepflegt wird – idealerweise mit einem gemeinsamen Essen!

Auf die Frage, ob der Club zahlenmäßig noch weiter wachsen solle, gibt es von Regina Merkinger ein zartes „Ja“. „Wir wollen nicht Mitgliedschaften sammeln, doch es würde unseren Club bereichern noch junge, dynamische und tatkräftige Damen mit einem guten Netzwerk als Mitglieder aufnehmen zu können“, meint die Präsidentin mit einem Lächeln.

„Nicht uns selbst aber das Durchschnittsalter unserer Mitglieder. 20 Jahre nach der Gründung zählen viele nicht mehr zu den Jüngsten, auch wenn immer wieder neue Mitglieder dazugestoßen sind!“

Wie man zum sozialen Serviceclub dazu kommt, erklärt Ulli Alena: „Jedes Mitglied kann eine Kandidatin vorschlagen. Die wird dann dem Club vorgestellt. Nach einer Einspruchsfrist mit nicht mehr als fünf Gegenstimmen kann die Aufnahme erfolgen!“

Kriterien dafür gibt es grundsätzlich keine. Die Lions sind konfessionell und politisch ungebunden. Das ist weltweit so und verbindet die Nationen im gemeinsamen Bemühen um die Hilfe für Hilfsbedürftige.

Der Lions Club International zählt weltweit ca. 47.000 Clubs mit ca. 1,4 Mio. Mitgliedern. „Es ist ein herrliches Gefühl, wenn man irgendwo auf der Welt Lions-Freunde trifft, und mit ihnen ins Plaudern kommt. Da gibt es sofort Gemeinsamkeiten“, strahlt Regina Merkinger, die - wie alle ihre Clubkolleginnen froh und glücklich ist, Lions sein zu dürfen.

„Mir geht es gut. Ich bin gesund und gebe gerne von meinem Glück etwas zurück. Denn wenn man sieht, wie so manche Menschen – meist völlig unverschuldet – schwer vom Schicksal getroffen werden, dann erfüllt das jeden von uns mit großer Demut und Dankbarkeit. Dafür sind wir alle gerne bereit, uns einzusetzen!“

Die „Leos“ sind unser „Baby“

Stolz sind die Mostviertler Lionsdamen rückblickend auch auf ihren „Leo“-Club. Die eigenständige Jugendorganisation innerhalb des Service-Clubs wird von jungen Erwachsenen zwischen 16 bis 30 Jahren betrieben und engagiert sich seit 2017 im Mostviertel für die gute Sache. „Die Leos sind unser Baby“ freut sich Ulli Alena.

Feier mit „Jazzless“ und Max Mayerhofer

Das 20-Jahr-Jubiläum feiern die Mostviertler Lionsdamen, die übrigens vor 20 Jahren der erste weibliche soziale Serviceclub Niederösterreichs waren, am Samstag, 14. Mai, mit einem Galaabend im Meierhof des Stiftes Seitenstetten.

Ab 18 Uhr erwartet die Gäste neben einigen Grußworten ein unterhaltsames Programm mit der Musikgruppe „Jazzless“ und launige Moderation mit Max Mayerhofer. Für das Gaumenwohl sorgt das Team vom Mostviertlerwirt Ott. Dazu gibt es exklusive Weine der Weingüter Scheiblhofer, Andau und Steininger, Langenlois, sowie eine große Tombola mit wertvollen Sachpreisen. Groß ist auch schon die Vorfreude auf das Benefizkonzert mit der Polizeimusik Oberösterreich am 21. Oktober in Haag.