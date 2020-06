Marode, verworrene und waghalsige 72 Rätsel und Aufgaben in 72 Stunden auf 720 km – aufgrund vorgegebener Etappenziele eine optimale Route durch die Bundesländer (ohne Autobahn) navigieren und Teamaufgaben erfüllen.

„Lost Places“ Österreichs

„Lost Places“ sind geheimnisvolle Orte, isoliert von der der Zivilisation. Manche verstecken sich im Wald, manchmal tarnen sie sich, vergessen und verloren, in Großstädten. Sie alle tragen ihre eigene, oft verworrene Vergangenheit. Renovierungen wurden begonnen, aber abgebrochen – es fehlte das Geld, das Interesse, die Genehmigungen. Gänsehaut-Faktor garantiert!

Die Zukunft dieser Lost Places ist ungewiss – gut für unsere Entdeckerleidenschaft. Der tiefgreifende, teils düstere Charme des Verfalls erinnert an die Hollywood-Legende John Wayne in dem unvergessenen Filmklassiker „Ringo“, dem legendären Clint Eastwood in „Dirty Harry“ oder an die einsamen Gegenden in „Thelma & Louise“.

Österreich protzt nur so vor abgeschotteten, zerfallenen alten Villen und Gemäuern mit eingeschlagenen Scheiben, gestohlenen Möbeln und beschmierten Wänden. Zugewachsene Gebäude gilt es mit festem Schuhwerk über Geröll und heruntergefallenem Putz zu erkunden. Waghalsig erobern wir in 72 Stunden stillgelegte Ruinen mit trügerischer Romantik und paranormaler, morbider Realität.

„Lost Places“ Österreichs lösen aber nicht nur beklemmende Gefühle aus, sie bringen auch glamouröse, prunkvolle Schlösser zutage. Erst auf den zweiten Blick erkennt man den maroden Verfall alter Herrenhäuser.

In 72 Stunden werden wir gemeinsam Schicksale und Hintergrundwissen teilen, stillgelegte Orte erkunden, 720 km im Boliden oder per Motorrad brettern und 72 teils schaurige, teils lustige Rätsel lösen.

Das ideale Rätsel Team besteht aus:

Dem Kutscher (navigiert sein Gefährt sicher von A nach B und motiviert)

The Brain (erkennt schnell die Zusammenhänge und ist für kreative Lösungsansätze immer parat)

Da Goschade (der manchmal ungenierte oder unpassende Bemerkungen macht aber trotzdem liebevoll Menschen beeinflussen kann, um sein Ziel zu erreichen)

The Player (einigermaßen körperlich topfit und handwerklich geschickt)

Achtung limitiertes Startfeld, first come, first serve!

Anmeldungen ab sofort unter: www.kolbentrophy.at

2er Team € 160.-

3er Team € 210.-

4er Team € 270.-

Motorrad € 70.- bzw. € 120.-

inkl. Kolbentrophy-Teilnehmershirt, Fahrzeugaufkleber, Roadbook, Wertungsblätter und 1x Essen mit Getränk bei der Siegerehrung. Team Sachpreise für die Besten der einzelnen Klassen und Wanderpokal für die Hauptsieger!

