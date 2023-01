3 neue Zweige am Gym Wieselburg

Eine breite Allgemeinbildung auf hohem Niveau – dafür steht das BG/BRG Wieselburg seit mehr als 50 Jahren. „Dennoch ist es auch notwendig, Veränderungen im Angebot vorzunehmen, um auf die veränderte Lebensrealität zu reagieren“, erklärt Direktorin Sigrid Fritsch die Neuentwicklungen an der Schule.

Eine Innovation, die alle Oberstufenschüler:innen ab Herbst betrifft, sind die Fächer „Finanzbildung“, „Politik und Demokratie“ sowie „Foto, Video, Grafik“, die neu eingeführt werden.

Aber auch die Zweige der Oberstufe wurden grundlegend überarbeitet: Sprachlich interessierte Schüler:innen können ab Herbst den Zweig „Communication and Media“ besuchen, wo Inhalte aus mehreren Gegenständen auch in englischer Sprache unterrichtet werden. Neben Englisch lernen sie noch zwei weitere Fremdsprachen, die sie im Fach „Language and Media“ auch praktisch einsetzen.

Naturwissenschaftlich Interessierte haben die Wahl zwischen zwei modernen Schwerpunkten: „Movement and Health“ setzt an der Schnittstelle zwischen Gesundheit und Bewegung an, während „Science“ den Technikaffinen die Themen Ökologie und Nachhaltigkeit sowie Technologie und Wirtschaftsmathematik in neuen schulautonomen Fächern näher bringt.

Info & Anmeldung

Interessierte können einen Termin zum Schnuppern vereinbaren: 07416 / 52455

Die Anmeldung für die zukünftigen ersten Klassen sowie für die neue Oberstufe, die auch Mittelschüler gerne weiter besuchen können, ist von 3.2. bis 7.2. sowie von 13.2. bis 24.2. im Sekretariat möglich (jeweils 8 - 15 Uhr).