50 Jahre Maiszinken

Johann Strohmayer sprüht vor Begeisterung, wenn er über den Maiszinken spricht. Der 62-jährige Vizebürgermeister der Marktgemeinde Lunz am See gilt als Mann hinter den Kulissen des kleinen, feinen Familien-Skigebiets, das heuer 50-Jahr-Jubiläum feiert. „Früher bin ich selbst viel gefahren, heute schaue ich, dass alles läuft, und freue mich, wenn der Berg gestürmt wird“, verrät der Geschäftsführer.

Zusammen mit vier engagierten Kollegen kümmert er sich um gut präparierte Pisten, eine saubere Liftspur und dass die „alte Dame“ überhaupt noch so gut in Schwung ist. „Der Schlepper auf den Maiszinken ist genau so alt, wie das Skigebiet, aber noch immer in einem Top-Zustand“, erzählt Strohmayer stolz. „Weil wir so dahinter sind!“

Fakt ist, das Maiszinken-Team hat seine Technik gut in der Hand. „Totalausfälle haben wir noch nie gehabt“, denkt Strohmayer zurück. „Spätestens nach ein paar Stunden sind wir wieder gefahren!“

Dass es bei allem Optimismus aber auch durchaus fordernde Momente gab, streitet der Lunzer Landwirt, der sein Maiszinken-Engagement völlig ehrenamtlich macht, nicht ab. „Wenn du bei Schneesturm und minus 15 Grad die Pistenwalze im Freien reparieren musst, ist es natürlich nicht mehr lustig. Geht nicht, gibt es bei uns aber nicht!“

So erzählt Strohmayr von einem Schaden im Vorjahr, wo bei einem Pistengerät ein Keilriemen gerissen war. Er sei damals um 17 Uhr zu Kässbohrer nach Salzburg gefahren – mit dem Effekt, dass das Fahrzeug am nächsten Tag wieder einsatzbereit war! „Die Service-Leute dort kennen mich schon persönlich, und wir sind so etwas wie Freunde. Das macht alles viel einfacher!“

Früher wurde die Liftspur „getreten“

Bei allem persönlichen Einsatz hat die Technik in den vergangenen 50 Jahren natürlich auch am Maizinken ihren Teil zum Erfolg beigetragen. „In den Anfängen wurde die Liftspur mit Skiern getreten. Da waren nur rund 2 Meter Platz. Das war für die Besucher bei viel Schnee nicht ungefährlich; heute erledigen das Walzen, auf einer Breite von mindestens 4,5 Meter!“

Zwei Fahrer rücken jeden Morgen um 6 Uhr mit ihren Pistengeräten aus, um den Berg für die Besucher „ski-fit“ zu machen. Auch nach Liftschluss sind beide jeweils ca. drei Stunden im Einsatz.

„Früher fuhren die ohne Winde. Das war mitunter schon brutal“, erzählt Strohmayer. „Heute nutzen wir eine Winde. Damit können wir den Hang viel schonender und natürlich auch sicherer bearbeiten!“

Eine Sorge plagt den Lunzer dennoch. Es sind rücksichtslose Tourengeher, die sich dann auf der Piste befinden, wenn die Fahrer unterwegs sind. „Da liegen 800 Meter Seil im Schnee, die plötzlich quer über die Piste schnellen können. Das ist zum Teil lebensgefährlich und bringt auch unsere Leute in Gefahr“, appelliert er an die Vernunft und rät dazu, die Piste nicht am späten Abend oder frühen Morgen zu begehen. Strohmayer geht es auch um rechtliche Haftungen, die seine Männer nicht übernehmen können und wollen.

Ab 10 Zentimeter Schnee fahren wir!

Abgesehen von den zusehends erschwerten rechtlichen Rahmenbedingungen ist er aber jedes Jahr mit großer Freude bei seinem Lift. „Sobald 10 Zentimeter Schnee liegen, fahren wir“, sieht der Maizinken-Geschäftsführer das kleine Skigebiet im Vorteil zu manch „großen Kollegen“. „Wenn es gar nicht geht, dann eben nur bis zur Mittelstation. Und dann kostet die Karte auch nur die Hälfte!“ Bei einer Tageskarte um 21 Euro (Jugendliche/Senioren 19 Euro, Kinder 12 Euro) ist das ein mehr als faires Angebot.

„Die Einfachheit ist es vielleicht, welche die Besucher – zusammen mit den gut gepflegten Pisten, dem Gratis-Zauberteppich für Kinder und dem familiären Ambiente schätzen“, denkt Strohmayer. „Und das wollen wir noch lange erhalten!“

Dankbar ist er zum 50-Jahr-Jubiläum auch dem Mann der ersten Stunde. Engelbert Leichtfried war es, der das Abenteuer Skifahren in Lunz am See gestartet und bis 2016 begleitet hat. „Heute kommt der Bert noch gerne zu uns. Und dann trinken wir auch ein Bier, wie es sich nach einem langen Arbeitstag gehört!“

Detail am Rande: Dass die Besucher den Einsatz der kleinen Mannschaft am Maiszinken (dazu gehören natürlich auch die beiden Damen an der Kassa) schätzen, entschädigt Strohmayer und sein Team für die engagierte Arbeit. „Wir bekommen nicht nur viel persönliches Lob ausgesprochen. Seit der Einführung des Online-Ticketverkaufs im Vorjahr bewerten uns Gäste auch im Internet positiv!“