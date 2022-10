Zentrum der Landtechnik

Nach 75 erfolgreichen Jahren Dienst an der Landwirtschaft wechselte das Landtechnik-Unternehmen Roher im Vorjahr in den Schoß der Janu-Gruppe. Das ACA Center Roher ist das Unternehmen nun Teil einer starken Firmengruppe, die neben Wieselburg noch über zwei Standorte im Osten von Niederösterreich (Gerasdorf und Teesdorf) verfügt.

Unverändert geblieben ist die hohe Produktqualität, die sich unter anderem in der Partnerschaft mit international führenden Marken wie Fendt, Valtra, Fella, Kramer und Bednar manifestiert.

Unverändert geblieben ist auch das umfangreiche Angebot an Maschinen für die Forst- und Gartentechnik. Und weil aller guten Dinge drei sind, dürfen die Kunden auch weiterhin auf die hohe Kompetenz der hauseigenen Fachwerkstätte unter der Leitung der beiden Meister Karl Doppler und Martin Eppen-steiner vertrauen. „Neben hochwertigen Maschinen ist ein Top-Serviceangebot in unserer Branche unverzichtbar. Und da sind wir perfekt aufgestellt“, ist Standortleiter Daniel Pfeiffer stolz.

Gestützt auf ein sehr gut ausgebildetes und geschultes Technikerteam (Pfeiffer: „Jeder Mitarbeiter nimmt mindestens zwei Mal pro Jahr an Schulungen teil“) garantieren modernste Computerdiagnostik und ein großes Ersatzteillager fachgerechte, rasche und zuverlässige Reparaturen bzw. Abwicklungen von Gewährleistungsansprüchen.

Für Reparaturen außer Haus sind zwei voll ausgestattete Werkstattbusse unterwegs, gebietsübergreifend für den Notfall sogar sechs. Für Notfälle am Wochenende gibt es einen Bereitschaftsdienst.

Ein großes Plus aller ACA Center ist der österreichweite Zugriff auf die Lagerware des Importeurs ACA GmbH im gesamten ACA-Gebiet. Ebenfalls zur Janu-Gruppe gehört die Miet-Firma „All You Can Miet“ in Gerasdorf, welche über 60 Traktoren und Landmaschinen verfügt, und damit zu den größten Vermietern in der Landtechnik-Branche zählt.

„Zusammen mit einer sehr guten Bevorratung sind wir so auch für die eine oder andere Lieferverzögerung gerüstet, an der wir aktuell nicht immer vorbeikommen“, weiß Daniel Pfeiffer. Gleichzeitig verweist er auf Frühkauf-Aktionen, wofür speziell das Lager im Grünland-Segment umfangreich aufgestockt worden ist.

Standortleiter begann als Lehrling

Interessant ist die Laufbahn von Standortleiter Daniel Pfeiffer. Der 31-jährige Waldviertler begann 2007 als Landtechnik-Lehrling bei ACA Center Janu in Gerasdorf. „Ich wollte schon damals zur Firma Roher, aber das sollte scheinbar noch etwas dauern“, findet er einen interessanten Lückenschluss zur Gegenwart.

2012 wechselte Pfeiffer in den Vertrieb, wo er vier Jahre später die Gebietsleitung für Valtra Traktoren übernahm. Seit dem Vorjahr ist er Standortleiter für 23 Mitarbeiter in Wieselburg und Verkaufsleiter für Produkte der Janu-Gruppe. „Ich hatte das große Glück, mit einem Super-Team starten zu dürfen“, spielt er in bescheidener Form den Ball an sein Team weiter.