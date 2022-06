Agentur ATTACK: So viele Hähne an Bord

In der Amstettner Werbeagentur ATTACK, rund um Max Mayerhofer und Gernot Kromoser, gibt’s allerhand Neuigkeiten. Zuerst der große Umzug Ende des Vorjahres.

Anfang 22 gleich die frohe Kunde, dass die drei „Goldenen Hähne“ von 2021 ins Rennen geschickt wurden für den Österreichischen Werbepreis AUSTRIACUS.

Im Frühsommer die Good News: ATTACK gewinnt als einzige NÖ Agentur zwei der begehrten Trophäen. Den Austriacus in Bronze für „The Wall – die Galerie am Kreisverkehr“, in der Kategorie Outdoor und in Gold für „Landsteiner-Superjob“.

Keine drei Wochen später, Ende Mai, kommt die Benachrichtigung, dass die kreativen Agenten auch in diesem Jahr wieder nominiert sind, 8 Mal in 8 verschiedenen Kategorien. ESA (Film), SAR (Outdoor) und Landsteiner (PR): die großen Elektrounternehmen sind alle vereint bei Attack und alle mehr als preiswürdig.

Schönhofer Bau (Direct Mailing) und Convencio (Radiospot) sind am 28. Juni bei der Gockel-Gala genauso mit von der Party, wie das Hotel Schachner (Grafik/Design) und die Stadt Amstetten (POS).

Astrid, Manuela, Juliane, Verena, Nici, Max und Gernot haben auf diese schönen Erfolge einen Manöverschluck an Bord genossen, quasi als Probefahrt, denn im Sommer wird dann mit den lieben Kunden gemeinsam, auf Donauwellen, auf die guten Arbeiten angestoßen. „Übrigens“, verrät Astrid Schlötzer noch ein kleines Geheimnis: „Unsere Agentur feiert im Oktober das 25-Jahr-Jubiläum! Was für ein Jahr.“