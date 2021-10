Nur fliegen ist schöner

Leuchtend Rot und sehr imposant steht er vor uns, der EC 120 des Jungunternehmers Michael Schoder (25) aus dem Aschbacher Ortsteil Riesing. EC steht für Eurocopter und ist so etwas wie der Meisterklasse Hubschrauber.

Stolzes Fluggerät: Der Eurocopter-Hubschrauber EC 120. AIR-STHUTTLE

Warum gerade ein Hubschrauber, wollte ich wissen? Es sind die Begeisterung fürs Fliegen und der Ehrgeiz eines jungen Mostviertlers, wie sich beim Gespräch herausstellt.

„Schon als kleiner Bub habe ich mich für Flugzeuge interessiert, vor allem Hubschrauber“, so Michael Schoder, der taggenau mit dem 23. Geburtstag die Prüfung zum Berufspiloten geschafft hatte.

Nicht nur einmal ist er mit seinen Eltern zum Stützpunkt des Rettungshubschraubers Christophorus nach Ybbsitz gefahren. „Damals war alles nur ein Traum, ganz weit weg“, erinnert er sich.

Konkreter wurde die Begeisterung mit ca 11 Jahren. Mit seinem ersten ersparten Geld leistete er sich ein Modellflugzeug, ganz heimlich, unterstützt vom Opa, denn die Familie sollte davon nichts erfahren!

zVg

Unzählige Stunden ließ er den selbst zusammengebauten Mini-Hubschrauber fliegen, denn er wollte für seinen großen Traum Erfahrung sammeln: „Die Physik ist gleich“, weiß Schoder. „Ich habe auch Notsituationen geübt und zum Beispiel bewusst den Motor abgeschaltet. In solchen Situationen gibt es nur eine Chance zur sanften Landung!“

Wie er weiter erklärt, ist das beim realen Fliegen ähnlich. Einziger Unterschied: Den Motor stellt man in der Luft nicht bewusst ab!

Das musste der sympathische Mostviertler erst bei den Flugstunden im Zuge seiner Ausbildung zum Berufspiloten machen. Für die entschloss er sich, nachdem die Zwischenstation bei den Gyrocoptern auch nicht die Erfüllung brachte.

Knapp 80.000 Euro investierte er in seinen Traum vom Hubschrauber-Piloten. „Nach der Matura am Josephinum Wieselburg habe ich die Ausbildung berufsbegleitend zu meinem Vollzeitjob als Maschinenbau-Konstrukteur gemacht. Das war zwar heftig, aber ich wollte es unbedingt haben und brauchte natürlich auch das Geld!“

Mit 23 Jahren bereits Berufspilot

Die Prüfungen für Theorie und Praxis schaffte Michael Schoder auf Anhieb. Und so hielt er Anfang 2019 den Berufspilotenschein in der Hand, als einer der jüngsten in ganz Österreich.

Michael Schoder AIR-STHUTTLE

Damit war er aber noch immer nicht am Ziel. „Ohne Praxis ist es schwer einen Job als Pilot zu bekommen und kostenlos wollte ich die teure Ausbildung auch nicht angewandt wissen“, begann er über einen eigenen Hubschrauber nachzudenken.

Nach vielen Rechenmodellen stand für Michael Schoder fest: Ich gründe eine eigene Firma, die Hubschrauberflüge anbietet.

Das passende Fluggerät dazu fand er im Internet in der benachbarten Schweiz. Der EC 120 stand ganz oben auf seiner Wunschliste. Er gilt als sehr sicher und dank Turbine, Drei-Rotorblatt und ummanteltem Heckrotor als extrem ruhig im Flugbetrieb.

Stolzes Team: Die kleine, feine Mannschaft der Firma Air-Shuttle - business. event. cargo. AIR-STHUTTLE

Da das gebrauchte Modell in einem neuwertigen Zustand war und die zahlreichen Papiere für die Genehmigung in Österreich passten, flog er seinen Eurocopter Anfang 2020 nach Österreich. Sechs Monate dauerte das Genehmigungsverfahren. Einen Partner für die gewerbliche Nutzung fand er im Flugunternehmen „Flying Emotions“.

„Ohne so einen Partner ist es nahezu unmöglich, den gewerblichen Flugbetrieb aufzunehmen. Dafür sind die Regularien zu umfangreich, das geht sich wirtschaftlich für einen Einzelunternehmer nicht aus“, begründet Schoder den Schritt zu den deutschen Nachbarn.

Landwirt im elterlichen Betrieb

Äußerst ungünstig fiel der Zeitpunkt für die Gründung seiner Firma „Air Shuttle“ aus. „Corona hat mich gleich monatelang in die Warteposition gezwungen. Das waren sehr schwierige Monate“, war Michael Schoder froh, damals das Fluggeschäft nicht als Lebensunterhalt haben zu müssen.

zVg

Er war mittlerweile im elterlichen Betrieb eingestiegen, wo er im 60 Hektar umfassenden Schweine- und Hühnerbetrieb seine Eltern tatkräftig unterstütze.

Seit Mitte 2021 hebt er aber nun mit seinem Unternehmen ab. Und das im wahrsten Sinn des Wortes. Aufgeteilt auf die Bereiche Business, Event und Cargo bietet er Flugdienste an und erfreut sich damit großer Nachfrage.

„Ich fliege Geschäftskunden zu Terminen, erledige Flughafen-Shuttles, biete Rundflüge für Privatpersonen an – Geburtstage, Firmungen, Hochzeiten etc. – und ich übernehme Frachtflüge, wenn es einmal mit einem Ersatzteil schnell gehen oder ein längerer Maschinenstillstand vermieden werden soll“, nennt Michael Schoder einige Angebote aus seinem Produktportfolio.

Non-Stop bis kurz vor Berlin

Wie weit sich das Angebotsfeld erweitern lässt, untermauert der junge Unternehmer mit ein paar Zahlen: „Bei einer Reisegeschwindigkeit von ca. 220 km/h kann ich in 45 Minuten in Klagenfurt sein. Und das mit vier Passagieren. Flüge über die Grenzen Österreichs hinaus sind natürlich kein Problem. Non-Stop schaffe ich mit einer Tankfüllung in weniger als zweieinhalb Stunden einen Radius von ca. 480 Kilometer Luftlinie. Das ist zum Beispiel bis kurz vor Berlin oder nach Zürich. Da kann man gut an einem Tag zu einem Meeting fliegen und ist am Abend wieder zu Hause - im Idealfall vor der Haustüre!“

Als großes Plus der Hubschrauber-Fliegerei wertet Michael Schoder nämlich die fast uneingeschränkten Start- und Landemöglichkeiten. Ein Platz von 25 x 25 Meter genügt, um den EC 120 aufsetzen zu können. „Und wenn dich ein Hubschrauber von zu Hause abholt, dich zum Heurigen fliegt und wieder nach Hause bringt, dann ist das schon ein besonderes Geschenk“, lächelt er.

„Auch besonders teuer?“, will ich wissen. „Das ist immer relativ“, antwortet Michael Schoder. Los geht es schon ab 400 Euro. Dafür kann man zum Beispiel eine 15-minütige Runde über seinem eigenen Zuhause drehen - und das mit drei weiteren Personen!“ Für Firmenkunden gibt es Minutentarife und Stundenpakete, damit man sich dann um nichts mehr kümmern muss!. Denn Zeit ist dort bekanntlich Geld. Am besten fliegt man bei „Air-Shuttle“ mit Pauschalpaketen, ähnlich den legendären Kilometerbanken auf der Schiene.

Ob Rundflug fürs private Glück oder Business-Transfer: Im Hubschrauber gibt es die Welt aus der Vogelperspektive als Zugabe! AIR-STHUTTLE

Angst vorm Fliegen hat Michael Schoder natürlich keine. „Ich fühle mich in der Luft sicherer als am Boden!“ Dafür ist die Luftfahrt, im speziellen die gewerbliche mit zu hohen Sicherheitsauflagen belegt. Vor jedem Start wird der Hubschrauber genau gecheckt. „Ich will selbst wieder gesund nach Hause kommen“, so Schoder, der in seiner langjährigen Freundin Julia nicht nur jemand hat, der auf ihn wartet, sondern die auch eine wertvolle Stütze in der Firma ist.

Und wenn er nicht gerade am Steuer seines 500 PS Hubschraubers sitzt, findet man den ehrgeizigen Mostviertler auf den Feldern um den schmucken Bauernhof in Aschbach. Dann sind es eben „nur“ ein 280 PS Traktor oder der große Mähdrescher, mit dem er jetzt im Herbst die Maisfelder erntet. „Die Landwirtschaft liebe ich genauso wie die Fliegerei. Wir erzeugen Lebensmittel und das mit viel Herzblut“, ist er als Mensch trotz seiner außergewöhnlichen Leidenschaft auf dem Boden geblieben.