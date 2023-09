„Ich bin so unglaublich glücklich!“

Er ist sehr gut gelaunt, strahlt vor Freude, und man spürt die Energie, mit der Alexander Eder derzeit seinen Traum lebt. Wenige Tage vor dem Start seiner ersten großen Konzert-Tour durch Österreich und Deutschland treffe ich ihn im Gastgarten vom „Yellow“ in Amstetten. Und er hat viel zu erzählen.

Alexander, am 29. September stehst du zum ersten Mal im Rahmen deiner „Ganz normal“-Tour im VAZ St.Pölten auf der Bühne. Wie gehts es dir?

Alexander Eder: Die Spannung ist riesengroß. Unsere Vorbereitungen laufen auch Hochtouren. Wir haben uns ganz, ganz viel überlegt – Specials, unveröffentlichte Songs, Explosionen, Pyrotechnik– ich bin unglaublich glücklich. Auch weil der Vorverkauf so gut läuft. Die Hälfte unserer 15 Konzerte in Österreich und Deutschland ist ausverkauft – darunter München, Leipzig, Hamburg und Salzburg. Damit haben wir unser persönliches Ziel schon weit übertroffen!

Was, denkst du, macht deinen Erfolg aus? Radio-Airplay bekommst du ja leider wenig – zumindest auf Ö3?

Eder: Ö3 - na ja. Ich freu mich zwar, wenn ich dort einen Song von mir höre, aber so richtig brauchen tu ich diese Schiene zum Glück nicht. Meine Stärke sind Streams im Social-Media-Netz. 2002 war ich unter den Top-3 von allen österreichischen Musikern, was die Klickrate im Netz betrifft. Auf TikTok folgen mir zum Beispiel drei Millionen User. Ich hab dort weit über eine halbe Milliarde Aufrufe und 42 Millionen Likes. Das ist heute nicht mehr vergleichbar mit den klassischen Medien. Selbst mit einer Samstagabendshow, wie jener von Giovanni Zarella, wo ich heuer eingeladen war – was mich natürlich sehr geehrt hat. Unter dem Strich erreiche ich mit meiner Musik im Netz aber 100 Mal mehr Leute.

Du bist bekannt dafür, dass du enorm fleißig beim Hochladen von Videos bist. Ist das ein Teil deiner Strategie?

Eder: Das kann man so sehen. Ich habe sicher schon tausende Videos hochgeladen, jeden Tag kommen zwischen zwei und vier dazu. Covers, neue Songs, alles bunt gemischt. Das erfolgreichste hat über 20 Millionen Klicks. So etwas bringt dann auf Spotify unglaublich viele Hörer.

Wer produziert die denn alle?

Eder: Ich selbst. Ich nehme meist alles selbst auf, mische selbst und schneide auch. Es ist harte Arbeit, die mir aber sehr viel Spaß macht. So schaffe ich in vier Tagen bis zu 20 oder 30 neue Videos. Die Songs müssen natürlich passen und entspringen üblicherweise meiner gerade aktuellen Stimmung.

Aber warum dieser Einsatz?

Eder: Alles zusammen ist vielleicht der Hauptgrund, warum ich Musik noch immer als Hauptberuf machen darf! Meine Teilnahme bei „The voice of Germany“ war sicher ein Sprungbrett. Die meisten, die bei so einer Show kurzfristig ins Rampenlicht gerückt werden, sind aber in zwei bis drei Monaten wieder weg von der Bildfläche. Aus meiner Staffel hat es genau genommen außer mir keiner geschafft. Irgendwie ist das wie bei der Arbeit. Du kannst nur erfolgreicher als die anderen werden, wenn du mehr tust. Bei mir sind das eben drei bis vier Lieder jeden Tag, die ich auf TikToc hochlade.

Läufst du bei so viel Social-Media-Engagement nicht Gefahr, in der Influencer-Ecke zu landen?

Eder: Eines kann ich dir versichern: Ich verdiene mit Social Media nichts und habe keine Werbeverträge. So gesehen ist es für mich das Schlimmste, wenn jemand behauptet, ich sei ein Influencer. Ich bin nur Musiker. Ich mache mir lediglich die Netzwerke für die Verbreitung meiner Arbeit zunutze.

Abgesehen vom Internet bist du ja auch ein sehr fleißiger Live-Künstler. Zuletzt hast du es bis zur Hymne beim Moto-GP-Rennen in Spielberg geschafft. Wie ist das gelungen?

Eder: Das war schon extrem cool. Die österreichische Hymne in einer rockigen Version vor 300 Millionen Fernsehzuschauern spielen zu dürfen. Das sind Sachen, die muss man einmal erlebt haben! Aber zu deiner Frage: Wir sind vom Veranstalter ganz offiziell kontaktiert worden. Die wollten einen jungen österreichischen Künstler, und irgendwie hat das gepasst!

Hast du daran gedacht, am Text der Hymne zu feilen - sprich alte oder neue Version, wie es Andreas Gabalier vor zwei Jahren gemacht hat?

Eder: Überhaupt nicht. Politik hat in meiner Arbeit keinen Platz. Ich mache Musik und will dafür gelobt oder kritisiert werden, nicht für politische Aussagen. Ich habe natürlich zu allen Themen eine Meinung, die ist und bleibt aber ebenso privat wie mein Leben abseits vom Geschäft.

Du bist auch Pate der diesjährigen Schutzengel-Aktion vom Land Niederösterreich. Wie kam es dazu?

Eder: Ich wurde gefragt und hab spontan „ja“ gesagt. Die Sicherheit von Kindern ist mir ein großes Anliegen. Daher sollte man Aktionen wie jene der Landeshauptfrau auch unterstützen. Nicht zuletzt war der Fotoshooting-Tag in einer St.Pöltner Volksschule ziemlich lustig.

Denkst du selbst auch schon an eigene Kinder?

Eder: Ich bin zweifellos ein Familienmensch. Meine Mama und mein Bruder haben mich von Anfang an bei meinen Musikträumen unterstützt. Mein Papa ist sogar Prokurist in meiner Firma und erledigt die Buchhaltung.

Und je älter ich werde, desto mehr revidiere ich auch meine ursprüngliche Meinung, wonach ich gedacht hatte, im Leben keinen Platz für eigene Kinder zu haben! Irgendwann wird es also schon so weit sein!

Gibt es für dich einen Lebens-Plan außer der Musik?

Eder: Nein! Ich mach in meinem Leben nichts anderes mehr. Der Tag, an dem ich aufhöre mit der Musik, ist der Tag, an dem ich sterbe! Es klingt blöd, aber ich habe keinen Plan B!

Wir haben in unserer aktuellen Ausgabe das Thema Bildung und Beruf als großen Schwerpunkt. Wie sieht dein Bildungsweg aus und wie ist deine Meinung zur aktuellen Situation?

Eder: Ich habe die Matura am BORG St. Pölten gemacht (Musikzweig), nach dem Bundesheer drei Semester Pop & Jazzgesang studiert und dann abgebrochen! Im Schulsystem sehe ich Riesenprobleme. Wenn man sieht, wie sich unser Leben in den vergangenen hundert Jahren verändert hat, erkennt man vieles nicht wieder. Anders ist das in den Schulen. Die haben sich über weite Strecken kaum verändert. Da ist nach wie vor Frontalunterricht angesagt mit viel oft alt hergebrachtem Lehrstoff. Individuelle Talente werden kaum gefördert! Im BORG habe ich nach der ersten Klasse überlegt, aufzuhören. Ich war mit vielen Fächern so beschäftigt, dass ich komplett meinen persönlichen Faden verloren habe. Es blieb keine Zeit zum Musizieren, weil ich für Mathe, Physik oder Chemie lernen musste; Dinge, die ich in diesem Umfang nie in meinem Leben brauchen werde. Wenn ich diese Zeit für die Musik genutzt hätte, wäre ich heute um vieles besser.

Zurück zu deiner Tour. Macht ihr auf ganz klassisch, mit Nightliner und so?

Eder: Ja und darauf freue ich mich besonders. Es ist für jeden Musiker das Größte, einmal so eine Zeit erleben zu dürfen. Wir haben in den vergangenen vier Jahren weit über 200 Konzerte gespielt – trotz langer Corona-Pause! Eine Tour ist aber dennoch etwas ganz anderes.

Du kommst um ca. 10 Uhr Vormittag am Auftrittsort an. Während die Tour-Crew die Bühne aufbaut, siehst du dir mit der Band die Stadt an, gehst irgendwo essen. Am späteren Nachmittag gibt es dann Soundcheck und am Abend eben das Konzert. Das endet dann gegen 22 Uhr, wobei ich danach so lange wie möglich für meine Fans da bin. Irgendwann in der Nacht sind wir alle fertig, steigen in den Bus und fahren in die nächste Stadt. Das wird einfach riesig! Und was mich noch sehr freut, ist, dass die Firma SAR, allen voran Geschäftsführer Arno Reisinger, uns als Hauptsponsor beim Tour-Vorhaben unterstützt. Arno ist ein großartiger Mensch. Er kommt, wie ich aus Neuhofen, und es ist ihm eine Herzensangelegenheit, junge Menschen zu unterstützen. Ich finde das großartig und kann nur tausendmal DANKE sagen!

Noch ein Blick auf deine Band: Wer wird dich bei der Tour begleiten?

Eder: Es sind meine vier Kumpels, mit denen ich schon seit zwei Jahren durch die Lande ziehe, und die ein fester Bestandteil meines Erfolgs sind: Lukas Husak (Gitarre), Jakob Plochberger (Bass), Alexander Bauer (Keyboard) und Daniel Schatz (Drums). Die kommen alle aus dem Großraum Amstetten und Waidhofen. Und ich möchte sagen: Wir haben uns einfach gefunden!

Zuletzt noch ein Blick in die Zukunft: Wie wird die Musik von Alexander Eder in – sagen wir – 10 Jahren klingen?

Eder: Das ist ganz einfach: Ich bleibe dem deutschen Rock erhalten. Mag sein, dass hie und da ein paar Einflüsse vom Rap dazu kommen, aber viel möchte ich nicht ändern. Ganz sicher wird man mich nicht beim Schlager finden. Ich mag die Musik zwar auch, aber das aufgesetzte Grinsen halte ich nicht aus. Das ist oft nicht ehrlich. Freuen würde mich ein Duett mit, zum Beispiel Seiler & Sper oder Max Giesinger. Mit Letzterem hab ich kürzlich in Hamburg eine Quiz-Show fürs Fernsehen aufgezeichnet. Der ist ein wirklich netter Mensch und großartiger Musiker.