Alle Jahre wieder...

Monika Distelberger, Elterncoach u. Initiatorin der Amstettner Lernpatenschaft-Initiative LEILA

Wann setzt bei Ihnen die Vorfreude auf das Fest ein?

Monika Distelberger mit Lilian und Bisan, die von LEILA beim Aufgaben machen und Lernen betreut werden. Ulrike Riegler

Monika Distelberger: Vorfreude ist für mich ja kein Dauerzustand, sondern ist aus vielen kleinen Vorfreuden gemacht. Meistens beginnt die Vorfreude mit der ersten Probe von Advent- und Weihnachtsliedern. Wir werden im Ensemble Gottesdienste im Advent und zu Weihnachten gestalten, das heißt, dass die Probenzeit Anfang November beginnt. Ich bin eine leidenschaftliche Sängerin, bis Weihnachten ist in mir dann nur noch Musik und Klang.

Wie lautet Ihr Tipp, sich möglichst stressfrei auf den 24. 12. vorzubereiten?

Distelberger: Reduktion auf das Wesentliche! Wir glauben heutzutage, dass mehr immer besser ist. Wenn es um Innerlichkeiten wie Freude geht, dann ist es umgekehrt. Besonders und wertvoll ist das, was rar ist. Weihnachtsstimmung kann bei mir nicht in einem Übermaß an Reizen gedeihen, sondern in der Einfachheit. Seit es mir gelingt, immer mehr wegzulassen, ist Weihnachten wieder schön und entspannt geworden.

Erinnern Sie sich an ein schönes Weihnachtserlebnis aus Ihrer Kindheit?

Distelberger: An Weihnachten habe ich viele gute Erinnerungen. Ich bin in einer Großfamilie aufgewachsen und die Tage vor dem Fest waren ein kollektives Saubermachen und Putzen. Ich habe diese Stimmung als Kind genossen, da waren so viel Vorfreude und festlicher Glanz spürbar. Obwohl das Essen und die Geschenke bescheiden waren, war die ganze Familie in festlicher Hochstimmung.

Am Heiligen Abend gingen wir Kinder „Christkindl schauen“, während unsere Eltern den geschmückten Baum in die Stube holten. Nicht selten gingen dabei einige Kugeln zu Bruch und wir wunderten uns, dass das Christkind und seine Engerl so patschert sind.

Womit kann man Ihnen zu Weihnachten die größte Freude bereiten?

Distelberger: Ich liebe Festvorbereitungen im Kollektiv. Meine Töchter machen mir große Freude, wenn sie mit mir gemeinsam werken: Reisig aus dem Wald holen, gemeinsam backen, Punsch kochen und trinken, Strohsterne basteln und vor allem singen. Das Schönste was es gibt, ist ein gemeinsamer Singabend: alle Advent- oder Weihnachtslieder singen, die uns einfallen. Da singen wir dann schon ein paar Stunden. Doch das ist für alle so schön und wichtig, dass sie sich die Zeit nehmen und extra für einen Adventabend anreisen.

Franz Hochholzer, Bezirksjägermeister Amstetten u. Landesjägermeister-Stellvertreter

Wann setzt bei Ihnen die Vorfreude auf das Fest ein?

Franz Hochholzer: Durch das Vorbereiten entsteht die Vorfreude. Das beginnt mit dem Adventkranz. Mein Vater besorgt das Tannenreisig und dann werden für die Familie mehrere Kränze gebunden. In der Firma gestalten wir jedes Jahr eine Weihnachtskarte, die wir mit persönlichen Worten an die Geschäftspartner weltweit versenden. Die weihnachtliche Dekoration im Haus, Weihnachtskekse verkosten und das Musizieren von Weihnachtsliedern sind lieb gewonnene Rituale, die auf das Fest einstimmen. Jagdlich wird es im Dezember ruhiger, das Füttern der Tiere im Revier steht an – dabei kehrt schon eine gewisse Ruhe ein. Weihnachtsfeiern gehören auch dazu und sind Teil der Vorfreude – ich hoffe, dass das heuer wieder möglich ist.

Wie lautet Ihr Tipp, sich möglichst stressfrei auf den 24. 12. vorzubereiten?

Hochholzer: Weniger ist mehr, Geschenke machen soll Freude bereiten und kein Stress sein. Für die Erwachsenen in der Familie haben wir das mit einer Engerl-Bengerl-Auslosung gelöst.

Erinnern Sie sich an ein schönes Weihnachtserlebnis aus Ihrer Kindheit?

Distelberger: Ja, der Großvater hat uns Kinder beim Ausräuchern mitmachen lassen. Der ganz besondere Duft dabei und die Spannung bis nach dem Rosenkranz die Weihnachtsglocke läutet, sind in guter Erinnerung.

Womit kann man Ihnen zu Weihnachten die größte Freude bereiten?

Hochholzer: Mit ganz einfachen Dingen, wie z.B. Anisbögen – die weltbesten Weihnachtskekse!! Besonders freue ich mich über Selbstgemachtes. Weihnachten ist ein Familienfest und das kommt für mich durch das gemeinsame Singen und Spielen von „Stille Nacht, Heilige Nacht“ zum Ausdruck. Es ist schön, diesen Moment jedes Jahr zu genießen.

Lucia Steindl, Direktorin der Volksschule Amstetten Elsa-Brändström-Straße 5

Wann setzt bei Ihnen die Vorfreude auf das Fest ein?

Lucia Steindl: Meistens setzt die Vorfreude Anfang/Mitte November ein, wenn die Tage wieder kürzer werden. Es kann dann auch sein, dass ich mit meiner Freundin Simone bereits im November Kekse backe und mit dem Dekorieren beginne. Auch im Schulbetrieb wird in dieser Zeit schon mit den Kindern für das Fest gebastelt und dekoriert. Dies stimmt mich auch immer auf das Fest ein.

Wie lautet Ihr Tipp, sich möglichst stressfrei auf den 24. 12. vorzubereiten?

Steindl: Bereits im Sommer mache ich mir über die Geschenke Gedanken. Ich habe ein kleines Büchlein, in dieses trage ich während des gesamten Jahres Geschenkideen für meine Familie bzw. für meine Freund*innen ein. Es kommt auch vor, dass ich während des Jahres schon Geschenke für das Weihnachtsfest einkaufe. Aber ganz stressfrei sind die letzten Wochen vor Weihnachten dann leider meistens doch nicht.

Erinnern Sie sich an ein schönes Weihnachtserlebnis aus Ihrer Kindheit?

Steindl: Sehr gerne erinnere ich mich an das gemeinsame Keksebacken mit meiner Mutti. Im Hintergrund liefen dann immer Weihnachtslieder oder klassische Musik. Auch an den selbst genähten und befüllten Adventkalender meiner Mutti denke ich zurück. Der schön gedeckte Tisch zu den Weihnachtsfeiertagen hat mich ebenfalls immer fasziniert. Auch heute ist mir das noch ein großes Anliegen.

Lucia Steindl (l.) bei einer Schneeschuhwanderung am Weihnachtstag mit Freundin Doris und Hund Quero in Neustadtl/Donau. Günter Schaub

Womit kann man Ihnen zu Weihnachten die größte Freude bereiten?

Steindl: Das schönste Geschenk ist, wenn ich Zeit mit meiner Familie und meinen Freund*innen verbringen kann. Die Atmosphäre bei der Christmette genieße ich sehr. Selbst gemachte Geschenke schätze ich auch sehr. Gutscheine für gemeinsame Unternehmungen bereiten mir ebenfalls immer eine große Freude.

Theresia Ruß, Diplomsozialarbeiterin, Mediatorin u. Leiterin des Kidsnest-Kinderschutzzentrums Amstetten

Wann setzt bei Ihnen die Vorfreude auf das Fest ein?

Theresia Ruß: Ich beginne jedes Jahr schon sehr bald – so im November – mit den Einkäufen der Geschenke für meine Liebsten. Das mache ich, damit ich dem allgemeinen Trubel im Weihnachtsgeschäft aus dem Weg gehe. Ich habe alle Geschenke schon beisammen, wenn andere anfangen zu suchen. Wenn ich so nachdenke, womit ich jedem eine Freude machen könnte, stellt sich die erste Vorfreude langsam ein. Wenn ich am ersten Advent eine Kerze anzünde, finde ich das auch sehr schön. Ein Licht, das scheint, wenn es draußen finster ist, ist immer ein besonderer Moment. Ich mag die vielen Lichter im Dunkeln, das ist der Beginn einer festlichen Zeit.

Wie lautet Ihr Tipp, sich möglichst stressfrei auf den 24. 12. vorzubereiten?

Ruß: Ich plane gut im Vorhinein. Die Geschenke besorge ich an den Tagen, wo kein Einkaufstrubel ist, das Fest selber gestalte ich mit meinem Mann gut abgesprochen und es ist einfach sehr entspannt geplant. Wir rechnen viel Zeit ein und teilen auf, wer was macht, da sind wir ein gutes Team. Und wir lassen uns vom allgemeinen Stress nicht mitreißen, da schotten wir uns ab. Ich genieße dann einen Spaziergang durch ausgewählte Weihnachtsmärkte, atme die besondere Atmosphäre, das magische und besondere, ein und blende alles andere aus.

Erinnern Sie sich an ein schönes Weihnachtserlebnis aus Ihrer Kindheit?

Ruß: Leider waren Weihnachten in meiner Kindheit nicht so erfreulich, weil sich meine Eltern immer um die Geschenke stritten – bitte Eltern tut das nicht, es verleidet die Freude von Kindern. Meine Mutter wollte uns mehr schenken, mein Vater regte sich darüber auf. Meine Mutter wollte einen großen Christbaum, mein Vater einen kleinen, jede Entscheidung wurde ein Streit. Daraus habe ich für meine eigene Familie gelernt, kein Streit vor und zu Weihnachten.

Theresia Ruß liebt es, zu dekorieren und gestaltet daher auch den Esstisch ganz feierlich. Ruß

Mit meinen Kindern, als sie klein waren, habe ich sehr schöne Erinnerungen an das Fest. Musik machen, basteln und diese besondere Zeit, wenn es draußen schon dunkel ist, wir nach einem Spaziergang im Schnee wieder drinnen in der warmen Küche Kekse gebacken haben, war mit den Kindern immer lustig. Jedes Jahr haben wir gemeinsam die Wohnung festlich geschmückt. Wir haben gemeinsam aus dem Evangelium gelesen, wir haben uns die Geschichten von Jesu Geburt, den Sinn von Weihnachten, der tieferen Bedeutung, erzählt. Es gab eine besonders schöne Weihnachtsgeschichte aus einem Hörbuch, mit einem Hirten der Micha hieß, das hat meinem Sohn, der ebenfalls Micha heißt, immer sehr gut gefallen.

Womit kann man Ihnen zu Weihnachten die größte Freude bereiten?

Ruß: Das schönste Geschenk ist für mich, wenn mein Mann am 24.12. für uns kocht, das macht er immer sehr besonders. Mit der gesamten Familie miteinander Zeit verbringen, uns Geschichten erzählen, miteinander lachen und so verbunden sein, das erfüllt mich immer mit sehr viel Glück. Weihnachten heißt für mich auch zusammenkuscheln, wenn es draußen kalt ist, drinnen gemütlich zufrieden sein, gut essen, Kekse naschen und Zeit haben.