Tradition trifft auf Moderne – das beschreibt den gelungenen Umbau des Traditionsbetriebes Ensmann in Lassing in der Gemeinde Göstling wohl am besten.

Nach der neunmonatigen Umbauzeit erstrahlt das Hotel nun in einem völlig neuen Ambiente. „Einzig unser alter, offener Kamin, das Herzstück der Gaststube, die Gaststube selbst und unser Schwimmbad blieben in der herkömmlichen Form bestehen“, erklärt die Hausherrin Daniela Kronsteiner.

Im Eingangsbereich des Hotels bringt nun ein Aufzug die Gäste bequem in die drei Etagen des 44-Betten-Hauses. Die zeitgemäß ausgestatteten Zimmer und Bäder sorgen für eine gemütliche Atmosphäre. Umgestaltet und renoviert wurde auch der Restaurantbereich. Der ehemalige kleinere Frühstücksraum ist > jetzt zu einem großen gemütlichen Essbereich mit 120 Sitzplätzen angewachsen, alles im modernen Landhausstil gehalten. Hier werden die saisonal wechselnden Gerichte, gekocht von der Chefin persönlich, auf den Tellern serviert. Die Speisekarte wird laufend angepasst und bietet vom Schnitzel bis zum Rindersteak und veganen Gerichten alles was das den Gaumen erfreut. „Mit Spezialitäten vom Wild verwöhnen wir unsere Gäste im Herbst“, betont Kronsteiner.

Die Terrasse mit Blick auf die umliegende Bergwelt ist an Sommertagen der ideale Ort zum Schlemmen, egal ob bei Dinner, Kaffee und Kuchen, oder einem erfrischenden Cocktail, gemischt vom Sohn des Hauses.

Wer Entspannung sucht, der findet diese im hauseigenen Schwimmbad, das jetzt mit einem neu konzeptionierten Ruheraum erweitert wurde. Erholung für Geist und Körper bietet auch der Saunabereich mit einer Finnischen Sauna und der Bio-Sauna. „Das der Umbau so geglückt ist, verdanken wir auch der tollen Leistung der Firmen“, sagt Kronsteiner.

Alpenhotel Ensmann

Lassing 55

3345 Göstling an der Ybbs

Tel.: +43 7484 7014

office@alpenhotel-ensmann.at

www.alpenhotel-ensmann.at

Danke unseren Baufirmen:

Ing. Viktor Gusel GmbH, Göstling: Baumeisterarbeiten, Trockenbau, Estrich, Zimmermeisterarbeiten, Dach- und Schwarzdeckerarbeiten sowie WDVS-Fassade

Tischlerei Alfred Pöchhacker GmbH, Göstling: Einrichtung von Stüberl und Frühstückraum (Bänke, Tische, Stühle, Garderobenverbau, Wandverkleidung, Lamperie, Deckenbalken, Säulenverkleidung, beleuchtete Bilderrahmen, Frühstücksbuffet, Sideboards, Fensterbänke) Rezeption, Brandschutzfixverglasungen, Waschtische und Spiegel in den Gästezimmern sowie diverse Tischlerarbeiten und Schließanlage

Elektro Kölbel KG, Opponitz: Elektroinstallationen und Adaptierungsarbeiten, Blitzschutzanlage, Notbeleuchtung, Brandmeldeanlage

Manfred Katzensteiner, Göstling: Heizung, Sanitär, Lüftung

Meistermaler Andreas Lengauer, Gresten: Bädersanierung mit Natural Stone, Fassadengestaltung/Wandmalerei, Maler- und Spachtelarbeiten im Innenbereich

Friedrich Eibner GesmbH, Elektro und Medientechnik, Göstling: Netzwerk & WLAN mit Gästenetzwerk mit unserem Teletronic-Partner , IP-Telefonanlage, Umbau der Satellitenempfangsanlage, Digital Signage (Infoscreecn) inkl. Hotel TV Kanal mit Musik für die Gästezimmer (in allen Zimmern Information rund ums Hotel, Ausflugsziele, Wetter, etc.), Smart -TVs für die Gästezimmer, Audioanlage, Digitale Speise- und Getränkekarte