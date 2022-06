Alte, neue Zeiten

Mit der Abspaltung von Seisenbacher machte Edelsegger Metals 2020 einen Schritt in Richtung Ursprung der Geschäftstätigkeit. Heute ist das fast 90 Jahre alte Familienunternehmen ausschließlich und wie auch ursprünglich für die hochpräzise Metallbe- und verarbeitung bekannt – und das an zwei Produktionsstätten in Ybbsitz und im Waidhofner Patertal.

„Back to the Roots“ & Blick in Zukunft

Was als Schlossereibetrieb 1934 in Ybbsitz die ersten Steinbrecher-Werkzeuge produzierte, ist heute Ansprechpartner und Lohnfertiger für nationale und internationale Weltmarktführer in verschiedensten Branchen und Bereichen vom kleinsten Drehteil für die Automotive bis hin zu tonnenschweren Stahlbaukonstruktionen für den Wasserkraftwerksbau.

„Knapp 90 Jahre Erfahrung und Geschäftsbeziehungen haben uns den Ruf eines verlässlichen, traditionellen, aber auch innovativen Lohnfertigers eingebracht“, erklärt Geschäftsführer Paul Edelsegger. „Und aus diesem Erbe müssen wir mit tragfähigen Investitionen etwas machen“. Was das genau bedeutet, zeigen folgende Zahlen.

Auf (grünem) Investitionskurs

Zwei Millionen Euro investierte Edelsegger Metals im vergangenen Geschäftsjahr in Maschinenanlagen. Eine höhere Automatisierung, neue Technologien und noch breitere Fertigungsmöglichkeiten sind das Resultat. Dieses Investment kommt auch den hohen Anforderungen von Auftraggebern wie Knorr Bremse – Division IFE, Welser Profile, Worthington, Seisenbacher, Siemens, IFE Aufbereitungstechnik und vielen weiteren „Global Playern“ entgegen, die seit Jahrzehnten auf Präzision und Know-how von Edelsegger Metals setzen.

Gleichzeitig liefert eine hauseigene Photovoltaikanlage mit bis zu 200kW Energie für den Eigenbedarf, den zum Beispiel der erweiterte, elektrische Fuhrpark zu nutzen weiß: Zwei E-Mazda und ein Tesla stehen seit 2021 ebenso am Firmenparkplatz bereit, wie ein Opel Vivaro in Elektro-Ausführung.

Familie und Kollegschaft

Nino Struska ist als kaufmännischer Geschäftsführer gemeinsam mit seinem Schwager Paul Edelsegger für diesen Erfolgskurs verantwortlich.

„Mindestens ebenso wichtig wie innovative Anlagen sind aber unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Nachwuchs“, unterstreicht der gebürtige Steirer. „Mit 105 Mitarbeitern aufgeteilt auf‘s Stammwerk in Ybbsitz und dem Produktionsstandort Waidhofen sind wir durchaus familiär unterwegs – hier kennt man sich, man arbeitet je nach Interessensschwerpunkt an den jeweiligen Prozessen mit und erfüllt vom 1. Tag an eine wichtige Rolle als Teil des gesamten Teams“, weiß Struska.

„Mit der kollegialen Stimmung und überschaubaren Schichtzeiten punkten wir zwar im Team, sind aber gerade aufgrund der florierenden Auftragslage der letzten Jahre auf der Suche nach zahlreichen Metall-Fachkräften – vom Lehrling bis zum ‚alten Hasen‘“, betonen Struska und Edelsegger gleichermaßen.

Interesse wichtiger als lauter Einser

„Wichtiger als ein tolles Zeugnis ist das Interesse am Werkstoff Metall und ein handwerklicher Hausverstand“, erklärt Ausbildner Thomas Fahrenberger, „alles andere lernt der- oder diejenige direkt in der Praxis, wo man als Lehrling vom ersten Tag an als Teil eines freundschaftlichen Teams im Betrieb mitarbeitet.“

Foto: Edelsegger Metals

Fünf Metalltechnik-Lehrlinge nimmt Edelsegger Metals heuer im September auf. Durch die hauseigene Lehrlingsausbildung von ZerspanungstechnikerInnen und MaschinenbautechnikerInnen schaffen sie Experten in der Metallindustrie. „Ob Schulabbrecher oder Quereinsteiger – als Metalltechniker verdienst du von Beginn an gut, bist besonders in unserer Region ein gefragter Profi auf deinem Gebiet und kannst je nach Interessensgebiet sogar Lehre mit Matura machen, die Meisterprüfung oder selbst mal die nächste Generation Metaller ausbilden“, ist Fahrenberger vom „Prinzip Lehre“ überzeugt. Er ist selbst diesen Weg gegangen und heute bei Edelsegger für die Lehrlingsausbildung zuständig.

Information

Edelsegger Metals GmbH

Geschäftsführung: Paul Edelsegger, Nino Struska

105 MitarbeiterInnen

Produktionsstandort: Ybbsitz und Waidhofen/Ybbs

Hochpräzise Metallbe- und -verarbeitung für Automotive Industrie, Profile, Stahlbau im In- und Ausland

Lehre mit Matura möglich

Unsere Kunden: Welser, Worthington, IFE Aufbereitung, Seisenbacher, Knorr, Doka, Siemens, Voest Alpine Signaling, Bosch, Fuchs Metall, RTA, Hydro-Connect

www.edelsegger.com

Tel. 050 153 300