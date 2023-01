Es ist nicht der Shelby-Sweater von Marko Niederreiter (48), der verrät, wofür sein Herz schlägt. Überall in seiner Amstettner Autowerkstatt wimmelt es von Stars and Stripes. Unübersehbar sind dazwischen die wahren Helden seiner großen Leidenschaft, großvolumige Ami-Oldtimer, allen voran Ford Mustangs, auf deren Import und stilechte Restaurierung sich der Mostviertler Unternehmer und seine Gattin Barbara spezialisiert haben.

Da verwundert es nicht, dass der Zwei-Personen-Betrieb seine Firma „American Trading“ getauft hat, oder wie noch besser im Untertitel: „Generation Old School“. Denn, egal wovon die beiden sprechen, die Begeisterung für das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist nicht enden wollend.

Woher hat der gelernte Elektrotechniker und Projektmanager mit Salzburger Wurzeln seine Leidenschaft? Schon als Kind wurde Niederreiter vom Autofieber seines Vaters infiziert, einem Porsche-Mitarbeiter mit viel Herzblut. Oft bastelte er mit ihm an Autos. Praktisch alle Ferialjobs absolvierte er beim Sportwagenhersteller.

Die Liebe für den „American Way of Life“ entdeckte Marko Niederreiter als Jugendlicher. „Den US-Vogel hab ich seit den frühen 90er-Jahren! Da hatte ich das große Glück, viel Zeit bei Verwandten in den USA und Kanada verbringen zu dürfen. Unter anderem als Helfer auf der Farm!“

Pickup vom Onkel löst Ford-Leidenschaft aus

„Hätte mein Onkel einen Chevi gehabt, wäre ich dort gelandet. So war es ein großer Ford Pickup“, begründet der zweifache Vater seine Mustang-Leidenschaft.

Seine Vorliebe für Amerika teilt er seit über 20 Jahren mit Gattin Barbara. Die gebürtige Amstettnerin holte ihn auch ins Mostviertel. „Wir waren oft in den USA, haben auf unendlich langen Autofahrten praktisch alle Bundesstaaten bereist und kennen nahezu jeden Winkel“, schwärmt das Ehepaar unisono.

Da wähnen sich die knapp 500 Meilen zwischen Toronto und New York, die Niederreiter beruflich als Mitarbeiter einer Computerfirma unzählige Male zurückgelegt hat, schon fast als Spaziergang.

Die Liebe zu Amerika und alten Ford-Modellen mündete 2006 in einer Geschäftsidee. „Der eigentliche Anlass dafür war das Fiasko, das wir beim Kauf unseres ersten Amis bei einem deutschen Unternehmer erleben mussten. Der hat uns mehrfach über den Tisch gezogen“, erzählt Niederreiter. „Unsere negativen Erfahrungen wollten wir anderen ersparen, indem wir Autos vor Ort selbst einkauften, uns um die Verschiffung und Typisierung kümmerten!“

Foto: privat

Eigene Firma in Florida gegründet

Mehr und mehr fand Niederreiter auch Interesse an der Aufbereitung, die er anfangs noch über Werkstätten in den USA abwickelte.

Heute ist eine eigene Firma in Florida die Übersee-Drehscheibe für die Arbeit der American Trading. Über diese werden Autos und Ersatzteile aus allen Teilen der USA organisiert, ebenso die Überfuhr nach Österreich. Seine Werkstatt hat der 2-Personen-Betrieb nur noch im Mostviertel, seit Kurzem in Amstetten.

Dort wird jedes Fahrzeug komplett neu aufgebaut und für die Kunden auf Hochglanz gebracht. Marko Niederreiter: „Wir erledigen alles in feinster Handarbeit. Jede Schraube wird bewegt, jeder Motor zerlegt, jedes Blech selbst zugeschnitten. Das ist Karosseriebaukunst im ureigenen Sinn. Am Ende stehen 50 Jahre alte Neuwagen, die noch weitere 50 Jahre laufen!“ Er spricht dabei von Modellen ab ca. Baujahr 1950, kraftvolle Achtzylinder-Benziner mit starkem Drehmoment (zwischen 4,7 und 7,5 Liter Hubraum), am allerliebsten eben mit dem Ford-Markenzeichen auf dem chromglänzenden Kühlergrill.

Mit dem Verkauf ist das Geschäft im Hause American Trading aber längst nicht zu Ende, wie Gattin Barbara erklärt: „Wir betreuen unsere Kunden auch Jahre danach, kümmern uns mit Partnerfirmen um die jährlichen Pickerl-Überprüfungen und sind natürlich auch die erste Adresse für Reparaturen. Bei uns gibt es alles aus einer Hand!“

Wie ernst das Ehepaar diese Ansage meint, unterstreicht ihr Ehemann: „Außer der Lackierung, für die wir zwei ausgezeichnete regionale Partner haben, ist alles feinste Handarbeit. Karosserie-Aufbau, Sandstrahlen, Pulverbeschichten, sämtliche Sattlerarbeiten – alles geschieht bei mir in der Werkstatt, mit dem Ziel, dem Original am Ende so nahe wie möglich zu kommen!“

500 Arbeitsstunden an einem einzigen Auto

Dass die „Wiedergeburt“ eines rostigen Mustang mit Motorschaden schon einmal 500 Arbeitsstunden verschlingt, ist für den Ami-Liebhaber keine Besonderheit. „So eine ehrliche Restaurierung braucht ihre Zeit. Die Arbeit wird für unsere Kunden aber minutiös dokumentiert“, versichert er. „Ein auf Hochglanz polierter Shelby ist viel mehr als ein Auto. Das ist ein Schmuckstück, eine Wertanlage, die viel Freude bereitet!“

Fest steht: Die Investition lohnt sich: Rund fünf Prozent Wertzuwachs darf man sich von einem stilvoll restaurierten Mustang aus den 60er-Jahren (Kaufpreis 50.000 Euro aufwärts) jährlich erwarten. Auch mit kleineren Geldbeuteln muss man nicht auf einen alten Ami-Ford verzichten. Ohne Extras kosten die nur rund die Hälfte!

Völlig unabhängig vom Wert steht für den Neo-Am-stettner das unvergleichliche Fahrgefühl. Ohne Sitzheizung und elektrische Fensterheber, dafür mit viel mehr Bewunderung auf der Straße. „Man sollte schon mit einem Auge beim Wagen bleiben, wenn man zum Schörgi auf ein Eis fährt“, rät Niederreiter mit einem Lächeln. Als Fotomotive sind die „Amis“ nämlich sehr begehrt, wie er aus eigener Erfahrung weiß. „Als wir einmal aus dem Café zurückgekommen sind, hat ein Vater seine Kinder für Bilder auf die Motorhaube gesetzt!“

Stichwort Kinder: Auch auf Tochter Amy und Sohn Maximilian ist der Funke übergesprungen. Für Amerika genauso wie für die alten Autos.

Dass sich Amy mit ihren 14 Jahren für einen rosa „Elvis“-Cadillac entschieden hat, trübt die Freude nur wenig. Der Oldtimer wird nämlich bereits in der Werkstatt aufgebaut und ist bis zum Führerschein fertig.

CO2-Fußabdruck soll möglichst gut sein

Ein letztes Argument für seine Arbeit will Marko Niederreiter nicht unangesprochen lassen. Auch wenn seine Autos bis zu 16 Liter Benzin auf 100 Kilometer verbrauchen, legt er Wert darauf, einen möglichst guten CO2-Fußabdruck zu hinterlassen. „Wir machen aus oft 50 Jahre alten Blechhaufen Wertgegenstände, die wieder genutzt werden. Wir schmeißen so gut wie nichts weg, verarbeiten fast alle Bleche und Schrauben und erhalten so alte Substanz am Leben! Das kann man einem Neuwagen anno 2020 mit Sicherheit nicht nachsagen!“

Detail am Rande: Die Lebensfreude an alten amerikanischen Autos kann man neuerdings auch mieten – zum Beispiel für ein Wochenende oder eine exklusive Hochzeitsfahrt. Zur Wahl stehen dann chromglänzende Mustang Shelby, oder eher ruppige Hummer aus Militärbestand. Denn auch solche Schmuckstücke findet man im privaten American Trading-Museum.

Und noch etwas: Dass die Niederreiters irgendwann einmal ganz in die USA auswandern wollen, daraus machen sie keinen Hehl. Hawaii ist dafür das erklärte Traumziel.

Die Wiederbelebung eines alten Ford Mustang erfolgt am „Skelett“.

Motor vorher:

Foto: privat

Motor nachher:

Foto: privat



Am Ende steht ein 50 Jahre alter Neuwagen ohne jegliche Extras.