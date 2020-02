„Die Lücke zwischen dem Lehrstellenangebot und dem Potenzial an Lehrstellensuchenden klafft wie bisher weit auseinander. Die geringe Arbeitslosenquote im Mostviertel mit durchschnittlich 3,9 % ist sehr erfreulich, bedeutet aber eine Herausforderung in Bezug auf die Nachfrage von Fachkräften und Lehrlingen seitens der Unternehmen“, berichtet AMS-Geschäftsstellenleiterin Anita Prüller. Seitens der Unternehmen wird über mangelndes Interesse der Jugendlichen an einer Lehre geklagt.

Nach wie vor zieht es die Jugendlichen in die traditionellen Berufe wie KraftfahrzeugtechnikerInnen oder Floristin. Es gilt daher, die jungen Leute im Zuge einer Berufsorientierung auch für andere Berufe zu interessieren. Das AMS bietet im Rahmen der Jugendlichenberatung spezielle Beratung in den Berufsinformationszentren sowie individuelle Unterstützung und Interessenstest an.

Die im Jahr 2017 eingeführte Ausbildungsgarantie, das Jugendbildungszentrum und nicht zuletzt das Angebot der „Überbetrieblichen Lehre“ sind Instrumente die, seitens des AMS und deren Partner, erfolgreich zur Beseitigung des Fachkräftemangels eingesetzt werden.

Ein weiteres Angebot zur Beseitigung des Fachkräftemangels ist die Arbeitsplatznahe Qualifizierung (AQUA). Das AMS bietet den personalsuchenden Unternehmen ausbildungsinteressierte geeignete BewerberInnen an, und unterstützt diese durch Existenzsicherung bis zum Lehrabschluss. Vorgemerkte arbeitslose Erwachsene haben somit die Möglichkeit einen Lehrabschluss zu erlangen und in weiterer Folge Arbeitslosigkeit zu vermeiden.

Bereiche, die ebenfalls stark vom Fachkräftemangel betroffen liegen im MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik-Bereich) sowie im Bereich der Gesundheits-, Pflege- und Sozialberufe.

Ausbildungen in diesen Sparten können bei entsprechenden Zugangsvoraussetzungen im Rahmen des Fachkräftestipendiums absolviert werden. AMS-Geschäftsstellenleiterin Anita Prüller: „Das Thema Fachkräftemangel wird uns in den nächsten Jahren begleiten, weshalb wir weiterhin auf enge Zusammenarbeit mit den Unternehmen und unseren jeweiligen Qualifizierungspartnern setzen, um dann auch entsprechend reagieren zu können.“