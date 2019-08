Was verbirgt sich hinter den Begriffen InnoLAB, CityLAB und Foresight Prozess? Zugegeben, es braucht manchmal ein bisschen Erklärung, um die Fachausdrücke eines wissenschaftlichen Forschungsprojektes zu verstehen. Jedoch ist es durchaus spannend, sich auf die anfänglich sehr unzusammenhängend erscheinenden Prozesse und Abläufe einzulassen. Rund 50 Amstettner und Amstettnerinnen haben mitgemacht und sich bei drei ausführlichen Workshops mit ihren Ideen für ihre Stadt Amstetten im Jahr 2050 beschäftigt.

zVg

„2050 ist so weit weg, da kann man das hier und jetzt außen vorlassen und den Ideen freien Lauf lassen. Die Übersetzung der Ideen in konkrete Maßnahmen erfolgt durch allerlei kreative Techniken, sei es durch die Darstellung der Szenarien mittels Sketches oder durch die Präsentation einer Idee als Laudatio. Und noch im Entwickeln der Ideen wurde allen Beteiligten ganz schnell klar, für jedes Ergebnis in der Zukunft müssen jetzt die Grundlagen gelegt werden“, erzählt die Projektmanagerin der Stadtgemeinde, Clarissa Schmitz. „Es ist sehr spannend zu beobachten, dass die Themen genau jene sind, die uns bereits jetzt in der Stadtentwicklung beschäftigen“, analysiert die Leiterin der Stabstelle für Öffentlichkeitsarbeit, Stadtentwicklung und Wirtschaftsservice der Stadtgemeinde weiter.

Die wichtigsten Themen dabei sind Mobilität, Energie, Wohn- und Arbeitsformen der Zukunft und vor allem das soziale Umfeld und eine intakte Umwelt. Was muss heute passieren, damit diese Themen auch 2050 noch in Ordnung sind? In diesem Foresight Prozess – quasi einer Vorschau auf die Zukunft – wurde gemeinsam die sogenannte Roadmap erstellt, der Fahrplan mit definierten Zielen und den notwendigen Maßnahmen, um diese Ziele zu erreichen.

Eine große Chance für die Umsetzung dieser Ideen und Projekte bietet sich für Amstetten im Herzen der Stadt – im Quartier A. Auf dem Areal nahe dem Bahnhof mit dem Herzstück Remise ist Platz für Neues. Neue Wohn- und Arbeitsformen können und sollen hier entstehen und die Innenstadt von Amstetten um ein Stück modernen Lebensraum erweitern.

Expertenteams zu verschiedenen Themen

Im Projekt Amstetten Smart Living 2030 – kurz AMSL2030 – arbeiten parallel zu den Workshops mit Bevölkerungsbeteiligung auch Expertenteams an verschiedenen Arbeitspaketen zu den Themen Energie, Mobilität, modernes Wohnen und Arbeiten, um nur einige zu benennen. Hier kommen auch die Antworten auf die Fragen im ersten Satz des Artikels. Das InnoLAB, eine Gruppe junger Kreativer, erarbeitet gemeinsam ein ideales Arbeitsumfeld. In der Remise sind zirka 1.500 m2 Fläche reserviert, die im Projekt durch die Gruppe gestaltet und in weiterer Folge auch betrieben werden soll.

Diese Entwicklung folgt den im Projekt definierten Grundwerten, die im Arbeitspaket CityLAB mit den Entscheidungsträgern aus Politik und Verantwortung abgestimmt werden. Die gemeinsam definierten Qualitätsstandards und Indikatoren bilden die Grundlage für weitere Stadtentwicklungsprozesse und werden laufend evaluiert.

„Stadtentwicklung kann nie isoliert gesehen werden, Abstimmung mit vergleichbaren Städten ist wichtig und erweitert den eigenen Horizont. Auch dieser Punkt wird im Projekt berücksichtigt“, erklärt Clarissa Schmitz. Einmal pro Jahr findet auch ein großer Workshop statt, zu dem Experten aus der Seestadt Aspern, aus Wien und aus Graz eingeladen sind, ihre Inputs zu den Projektergebnissen von AMSL2030 zu geben und ihre Projekte als Impulsgeber in Amstetten vorzustellen.

„Ja, das Projekt ist komplex – aber das ist die Entwicklung einer Stadt immer. Es geht um die Interessen unterschiedlichster Menschen, um die Belange der Umwelt, um technische und soziale Belange und vieles, vieles mehr. Entwicklungsprozesse sind auch Lernprozesse und oft ist es auch notwendig, Mut zu beweisen, Neues auszuprobieren und die Ergebnisse zu evaluieren. Die Stadt Amstetten beweist Mut und Engagement mit der Umsetzung eines so umfassenden Projekts. Offenheit für Neues und die Bereitschaft zu lernen und sich mit anderen auszutauschen“, ist die Projektbetreuerin überzeugt.

Das Projekt AMSL2030 läuft insgesamt drei Jahre von Juni 2018 bis Juni 2021. Alle Amstettner und Amstettnerinnen sind herzlich eingeladen, sich mit einzubringen und an den nächsten Workshops aktiv teilzunehmen.