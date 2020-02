Schon bei der Eröffnung, die am 5. März um 20 Uhr im mozArt stattfindet, wird mit einem Highlight des Programms gestartet: „Quintett Nea“, eine neue Formation bestehend aus fünf erfolgreichen Musikerinnen der Region, musiziert seit Herbst 2019 zusammen und erarbeitet mit großem Elan und Engagement Werke für Klarinette und Streichquartett. Mit viel Feingefühl spielt das Quintett NEA mit den unterschiedlichen Klangfarben und bietet dem Publikum somit einen vielseitigen und intensiven Konzertabend. Auf dem Programm stehen unter anderem das Klarinettenquintett in A-Dur von W.A. Mozart sowie das Klarinettenquintett in h-Moll von J. Brahms.

juliawesely

Den nächsten Programmpunkt am 10. März, um 19 Uhr im Rathaussaal bildet die Lesung „Hippocampus“ von und mit der österreichischen Autorin Gertraud Klemm. Die Preisträgerin des Ingeborg-Bachmann- Publikumspreises 2014 erzählt die Geschichte einer Frau, die sich gegen die Marketingmaschine der Buchindustrie wehrt und den verzerrten Nachruf ihrer verstorbenen Freundin richtigstellen will. Für diese Aufgabe begibt sie sich mit dem wesentlich jüngeren Kameramann Adrian auf einen Roadtrip durch Österreich.

Auch zwei Filmvorführungen finden sich im abwechslungsreichen Programm der ars femina: Am Mittwoch, 11. März, 19 Uhr im Rathaussaal präsentiert die Perspektive Kino gemeinsam mit der Stadtgemeinde den Film „Joy“. Der Film, der mit dem österreichischen Filmpreis 2020 ausgezeichnet wurde, erzählt von Frauen, die Opfer von Menschenhandel und sexueller Ausbeutung wurden. Er nimmt dabei durchgehend deren Perspektive ein und beleuchtet ein System, in dem die Rollen Ausbeuterin, Komplizin und Opfer fließend ineinander übergehen.

Am Montag 16. März, 19 Uhr wird ebenfalls im Rathaussaal der Film „Die Dohnal“ von Sabine Derflinger gezeigt. Johanna Dohnal war eine der ersten Feministinnen in einer europäischen Regierung, sie war Staatssekretärin und Frauenministerin. „Die Dohnal“ setzt der Ikone dieser österreichischen Politik ein Denkmal und schafft damit eine Identifikationsfigur für heutige und nachfolgende Generationen.

Auch Kabarett darf im abwechslungsreichen Programm der ars femina nicht fehlen. Am Donnerstag, 12. März, um 20 Uhr im MozArt trainieren die Kernölamazonen mit ihrem utopischen Musikkabarett „Was wäre wenn“ die Lachmuskeln der Besucherinnen und Besucher. Caroline Athanasiadis und Gudrun Nikodem-Eichenhardt gehen spannend utopischen und irrwitzigen Fragen in ihrem neuen Programm auf den Grund. Viele neue Highlights musikalischer Art, aber auch freche und pointierte Konversationen mit dem Publikum, versprechen die eine oder andere Überraschung.

Den Abschluss des Veranstaltungsreigens des Frauenkulturfestivals ars femina bildet die Vernissage „EDITION: Try and Stop Us“ im Rittersaal des Schloss Ulmerfeld am Dienstag, 17. März, um 19 Uhr.

EDITION: ist eine einzigartige Mischung aus Verein und Kunstkollektiv, dessen junge Positionen einen spannenden Kontrast zum historischen Ambiente von Schloss Ulmerfeld bilden.

Die durch zahlreiche Kunstpreise und Stipendien ausgezeichneten Teammitglieder sind Studentinnen im Diplomjahr oder Absolventinnen der Klasse für Malerei und Grafik an der Kunstuniversität Linz, unter der Leitung von Ursula Hübner.

Die Ausstellung verhandelt verschiedenste Fragestellungen, wie etwa Körperlichkeit, Materialität, Selbstpräsentation und Bewegungsfreiheit. Sie bietet einen tiefgehenden Einblick in das Schaffen und die Welt junger Künstlerinnen. Mit Werken von Costanza Brandizzi, Amanda Burzić, Theresa Ulrike Cellnigg, Judith Gattermayr, Kiky Thomanek, Lisa Wieder.