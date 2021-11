Amstetten – eine Stadt für alle Generationen

Gemeinsam mit den Sozialpartnern der Stadt sowie SeniorenvertreterInnen wurde thematisiert, was sich die Menschen im Alter von Amstetten wünschen und welche Bereiche schon gut funktionieren oder ausbaufähig sind.

Mit den ExpertInnen der Betreuungsorganisationen und den Sozialpartnern der Stadt wurde erhoben, welche Maßnahmen gesetzt werden sollen. Besonders viel Wert wurde auf die Meinung der älteren Generation gelegt. Dazu waren auch einige Vertreter eingeladen.

„Für uns ist es besonders wichtig, das Leben für die Menschen in Amstetten stetig zu verbessern und auch immer wieder bewusst auch auf die Probleme der Menschen einzugehen. Nur so können wir richtige Maßnahmen für eine bessere Lebensqualität setzen,“ so Bürgermeister Christian Haberhauer.

Besprochen wurden Themen wie generationenübergreifende Wohnformen, Tagesbetreuung, Freiwilligenarbeit in Amstetten, aber auch kritische Themen wie Alterseinsamkeit oder die oftmals fordernde Betreuung von Angehörigen.

„Für mich ist es ein Zeichen von Wertschätzung und Respekt gegenüber der älteren Generation, dass wir nun auf ihre Bedürfnisse und Wünsche eingehen. Nach allem, was sie für uns aufgebaut haben, ist es ganz im Sinne des Generationenvertrages, dass wir nun auf sie schauen“, so Vizebürgermeister Markus Brandstetter.