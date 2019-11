Neue Gutscheinkarte.

Seit Mitte November ist sie im Umlauf – die Stadt Amstetten Gutscheinkarte. Hierbei handelt es sich um eine individuell beladbare Geschenkkarte, welche das vielfältige und bunte Angebot der Amstettner Innenstadt vereint. „Klein aber oho“ – die Karte kann sowohl bei zahlreichen Innenstadt-Shops wie Intersport, Autbäck, Steinecker oder Thalia als auch bei teilnehmenden Gastronomiebetrieben eingelöst werden. Außerdem zählen Freizeiteinrichtungen wie die Johann-Pölz-Halle, das Naturbad oder die Eishalle zu den Annahmestellen. Wie man sieht, bei der Stadt Amstetten Gutscheinkarte ist für jeden Geschmack etwas dabei!

Mit der Einführung der Gutscheinkarte wird gemeinsam mit den Amstettner Unternehmen ein maßgeblicher Schritt in Richtung nachhaltige Zentrumsstärkung gemacht.

Die Gutscheinkarte wird in erster Instanz im Kultur- & Tourismusbüro der Stadtgemeinde Amstetten und in der Red Zac Landsteiner Filiale in der Wiener Straße erhältlich sein. Alle Infos zu weiteren Ausgabestellen sowie zu den teilnehmenden Partnerbetrieben sind unter www.amstetten-marketing.at/gutscheinkarte zu finden.

Die neue Karte löst übrigens den CityTaler ab, welcher ab Ende des Jahres nicht mehr ausgegeben wird. Alle jene, bei denen sich noch der eine oder andere Taler in der Schublade versteckt, brauchen sich aber keine Sorgen machen. Eingelöst werden kann der CityTaler noch ein paar Jahre.

Infos: www.amstetten-marketing.at