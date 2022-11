Amstetten wird ein Höhepunkt in diesem Jahr!

Martin Maria Brandstetter (59) war erst 11 Jahre, als er nach dem überraschenden Tod seiner Eltern aus Amstetten wegziehen musste. Er war 45, als ihn eine Lungenembolie erstmals in Lebensgefahr brachte, überlebt mit 49 einen schweren Schlaganfall und erkrankte vor drei Jahren an Krebs.

Am Montag, 5. Dezember, kehrt er – wieder genesen – für eine Lesung in die alte Heimat zurück. Im Rathaussaal präsentiert er „Querschnitte“ aus seinem literarischen Schaffen, das 2020 mit dem ersten lyrischen Roman einen Höhepunkt erfuhr.

Geboren 1963, lief das Leben von Martin Maria Brandstetter die ersten 10 Jahre ganz „nach Plan“. Der Vater Unternehmer (Kunstsschlosser) mit einem großen Hang zur Kunst (autodidakter Eisenplastiker). „Das Tor der Einsegnungshalle am neuen Friedhof zeugt heute noch von seinem Schaffen und seinem künstlerischen Können“, weiß sein Sohn.

Dann der erste große Schicksalsschlag. Der Vater stirbt 1973 mit nur 48 Jahren an einem Herzinfarkt. Nicht einmal ein Jahr später erkrankt die Mutter an Krebs und stirbt mit nur 49 Jahren.

Nach einigen Wirren um den Verbleib des Jugendlichen übersiedelte Brandstetter 1974 zu seiner älteren Schwester nach Wien, wo er auch mit dem Schwager als Vormund aufwuchs.

Wie tief der Einschnitt war, daran erinnert er sich heute noch: „Ich kam in ein Internat, wo ich in einem Schlafsaal neben 40 Personen meinen Platz hatte. Aber die Schule war sehr gut“, konnte er der unausweichlichen Situation auch etwas Gutes abgewinnen. „Meine Resilienz hat mir schon damals geholfen!“

Erfolg im Beruf folgen schwere Erkrankungen

So ging es auf der Karriereleiter rasch bergauf: 1983 Matura an der HTL für Forstwirtschaft, danach die Staatsprüfung für den gehobenen Forstdienst. Der junge Förster erhält zunächst eine Anstellung bei der Waldzustandinventur und 1991 beim heutigen Bundesforschungszentrum für Wald, Abteilung Phytopathologie (Pflanzenkrankheiten). Seinem Arbeitgeber ist Brandstetter, der auch als gerichtlich beeideter Sachverständiger für Baumschäden und Forstschutz tätig ist, bis heute treu.

Privat nutzte er sein künstlerisches Talent für die Bühne, indem er 20 Jahre beim Theaterensemble „Der Spiegel“ in die unterschiedlichsten Rollen schlüpfte.

Alles lief wie im Bilderbuch – bis 2008. Eine Lungenembolie holte Martin Brandstetter jäh aus dem erfolgreichen Alltag. „Damals erfuhr ich auch erstmals von einem Loch in meinem Herzen!“

Ein schwerer Schlaganfall stellte das Leben des sportlichen Wahlwieners fünf Jahre später komplett auf den Kopf. Das Unglück passierte einen Tag nach der Rückkehr von einem Urlaub in Barcelona in der Wohnung. „Halbseitig gelähmt konnte ich anfangs nicht einmal ein Taschentuch greifen“, ist ihm sein katastrophaler körperlicher Zustand noch gut in Erinnerung.

Der Weg zurück war hart und brauchte viel Geduld. Wieder waren es der unbändigbare Lebenswille und seine Resilienz, die Brandstetter antrieben. Zum Erstaunen vieler Ärzte und Pfleger schaffte es der 49-jährige relativ schnell, persönlich mobil zu werden.

Ein Bild hat Brandstetter noch heute in seinem Kopf – jenes nach der ersten eigenhändigen Rasur. „Weil ich nicht scharf sehen konnte, hat mein Gesicht ausgesehen wie ein Schlachtfeld!“

Der Rollstuhl war gar nicht so unbequem

Vom Krankenbett weg wurde der Rollstuhl zu seinem ständigen Begleiter und sollte es über zwei Jahre lang bleiben. „Irgendwann war es gar nicht mehr unangenehm, rund um die Uhr unterstützt zu werden“, erzählt er.

Aber Martin Brandstetter wollte sich selbst aus dieser Umklammerung befreien und kehrte sechs Monate nach dem Schlaganfall an seinen Arbeitsplatz zurück. „Ich wurde mit dem Auto aus der Wohnung abgeholt und wieder nach Hause gebracht“, hat der Regierungsrat viel Lob für sein Institut.

Dem Rollstuhl folgten nach zwei Jahren Gehstöcke, erst zwei, dann einer. Und während es ihn noch lange große Überwindung kostete, über Stiegen zu gehen, kehrte Brandstetter 2019 sogar wieder auf den Tennisplatz zurück: „Den Schlaganfall hat man nur gemerkt, weil ich nicht über den ganzen Platz laufen konnte. Die Rückhand war sogar besser als vor der Erkrankung! Das hat mir auch mein Trainer bestätigt!“

Die Freude über das neue Lebensglück währte aber nur kurz. Bei einer Routineuntersuchung (Kontrolle einer mutmaßlichen Schwellung) wurde im gleichen Jahr ein bösartiger Tumor entdeckt und als Cup-Syndrom diagnostiziert. „Es war purer Zufall, weil das Krebsgeschwür nur stecknadelgroß war“, so Brandstetter. „Mein Arzt sagte mir damals ziemlich deutlich: Die Therapie ist furchtbar. Wenn man sie aber schafft, dann ist man geheilt!“

Bezeichnend war der Moment, als er seiner Freundin die Schock-Nachricht überbrachte. „Ich holte sie vom Bahnhof ab und verzichtete dafür erstmals seit vielen Jahren gänzlich auf den Gehstock. Ich wollte sie eigentlich positiv überraschen!“

Zwei Wochen später wurde Brandstetter operiert, sechs Wochen lang künstlich ernährt. „Aber ich habe es geschafft und freu mich auf alles, was noch kommt“, blickt er ohne Wehmut auf die schwere Zeit zurück.

Vorfreude auf die Lesung im Rathaussaal

Einen ganz besonderen Moment im Leben des 59-jährigen nimmt die Lesung im Amstettner Rathaussaal ein. „Sie ist für mich so etwas wie ein Höhepunkt im laufenden Jahr. Ich darf hier meine Literatur präsentieren, alte Freunde wiedersehen und letztlich wie mein Vater dort als Künstler agieren, von wo mich das Schicksal vertrieben hat!“

Wie Brandstetter seine Kunst beschreibt? „Ich will anspruchsvolle Literatur machen, ganz ohne wirtschaftlichen Druck, weil ich ja nicht davon leben muss! Schreiben ist für mich wie Musik: der Buchstabe ist der Ton, das Wort ergibt den Klang und der Satz ist wie eine Melodie“, ist er auch stolz, dass sein Schreibstil über die Jahre viel an Selbstsicherheit gewonnen hat. „Ich spiele heute mehr mit den Wörtern, traue mir einfach viel mehr zu!“

Nicht desto trotz beschreibt sich Martin Maria Brandstetter als Getriebener; als einer, der sich ständig neue Ziele setzt und diese erreichen muss!

Der erste lyrische Roman „Ein neuer Tag“, war eines dieser Ziele. Das Buch ist 2020 erschienen, also während der Krebsbehandlung. „Geschrieben habe ich es schon längere Zeit vorher. Meine liebe Lebensgefährtin hat die finale Kommunikation mit dem Verlag geführt!“

„Die Geschichte handelt von tiefer Freundschaft, die über soziale Konventionen hinaus geht, dem Mut neues zu wagen und einer Liebe, die schon vor langer Zeit durch ein Unglück ihr jähes Ende erfahren hat“, beschreibt eine Rezension das Buch.

Derzeit arbeitet Martin Maria Brandstetter an seinem zweiten Roman, für den er sich die Latte wieder ein Stück höher gelegt hat. Er lässt sich Zeit, nutzt die kreative Umgebung in seinem geliebten Urlaubsdomizil Altaussee und will die Arbeit ohne großen Stress (weil berufsbegleitend) in den nächsten Monaten zu Ende bringen. „Irgendwie sehe ich das alte Sprichwort ,Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr‘ für mich widerlegt. Ich will nämlich noch ganz viel lernen in diesem Leben, das mir schon so oft geschenkt worden ist“, so der bemerkenswerte Mostviertler.