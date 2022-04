Erstes Modefrühstück

Ausgewählte Stores und das Stadtmarketing Amstetten laden mit dem Modefrühstück zu einem hochwertigen Shoppingerlebnis in der Amstettner Innenstadt. Zwei der teilnehmenden Geschäfte sind das Modehaus Steinecker und die Kleiderei in der Wienerstraße. Im Kurz-Interview erzählen Matthias Seifert (Steinecker) und Bettina Windisch (Kleiderei) über ihre Beweggründe, zu diesem Event einzuladen.

Warum sind Sie bei dieser Initiative vom Stadtmarketing so gerne dabei?

Matthias Seifert: Wir haben ein ähnliches Konzept schon 2019 erfolgreich durchgeführt, hier waren unsere Kunden schon begeistert. Nach den letzten zwei Jahren ohne Events und Geselligkeit, wollen wir unseren Kunden wieder etwas Gutes tun und zu einem geselligen Zusammensein einladen. Bei guter Stimmung und in gemütliche Atmosphäre können sie sich von der Mode inspirieren lassen.

Bettina Windisch: Es macht uns immer wieder Spaß, unseren Kunden etwas Neues anzubieten. Außerdem ist es wichtig, dass für die Stadtbelebung etwas getan wird, und das setzt das Stadtmarketing perfekt um.

Was erwartet Ihre Kunden am 7. Mai?

Seifert: Wir bieten unseren Kunden eine angenehme Einkaufsatmosphäre, in der sie sich bei Kaffee, Getränken oder einem Glas Sekt und kleinen Snacks beim Shoppen stärken können. Für uns ist wichtig, dass sich Menschen wieder treffen, sich austauschen können und Freude daran haben, die neueste Mode zu probieren. Und natürlich haben wir uns ein besonderes Angebot für unsere Kunden überlegt, lassen Sie sich überraschen! Es ist übrigens keine Anmeldung oder Ähnliches erforderlich, einfach vorbeischauen.

Windisch: Es wird ein Frühstück der besonderen Art geben, nur was genau, das bleibt eine Überraschung.

Gibt es besondere Trends für den (Früh)sommer?

Windisch: Ob abstrakte Muster, bunte Farben wie pink und orange, Mustermix, weite Schnitte oder Cut Outs, diesen Sommer ist alles erlaubt. Es wird richtig bunt. Passend zu unserem Motto: „Man kann ruhig ein bisschen verrückt sein, es muss nur Stil haben!“