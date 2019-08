Seit Juli sind weitere umfangreiche Sanierungs- und Umbauarbeiten am Amstettner Rathaus im Gange. „Dies hat eine Übersiedelung der Abteilungen, die sich im alten Rathausteil befanden, in ein Ausweichquartier notwendig gemacht“, erklärt Baudirektor Manfred Heigl. „Dieses befindet sich bis Juni 2020 in der ehemaligen Landesberufsschule, Mozartstraße 3.“ (Näheres siehe Infoboxen) Im Zuge der notwendigen Bauarbeiten werden, laut Baudirektor Heigl, alle Leitungen – Wasser und Abwasser – sowie die Haustechnik erneuert und saniert, neue Böden verlegt, die Sanitäranlagen ersetzt und der Gangbereich auf allen Ebenen neu gestaltet. Der Innenhof erhält zudem eine neue Fassade und einen neuen Anstrich.

Weiters wird das Gebäude hofseitig mit neuen Fenstern ausgestattet und so umgebaut, dass in Zukunft auch dieser Teil des Hauses barrierefrei erreichbar sein wird. Mit einem neuen Lift, der in das bestehende Stiegenhaus eingebaut wird, gelangt man in Zukunft in sämtliche Ebenen – vom Keller bis ins Dachgeschoß. „Man darf nicht vergessen, dass der Umbau des alten Rathauses ca. 45 Jahre zurückliegt.“ Die Kosten für die Sanierungs- und Umbauarbeiten belaufen sich auf rund 2,7 Millionen Euro. „In dieser Summe ist die Sanierung der Rathausgarage, die nun ebenfalls durchgeführt wurde, bereits enthalten.“

Die Garage wurde im Jahr 1995 im Zuge der Errichtung des Hoftraktes hergestellt und verfügt über 60 Pkw-Abstellplätze. In den Sommermonaten wurden der Fahrbahnbelag erneuert, sowie die Wände und Betonstützen saniert. Ab Anfang September ist die Garage wieder nutzbar. „Nach Beendigung der Bauarbeiten wird Amstettens Rathaus den heutigen Anforderungen entsprechen und gänzlich barrierefrei zugängig sein. Besonderes Augenmerk bei der Gesamtplanung der Sanierung wurde auf die Aufwertung des Rathaushofs gelegt. Der neu gestaltete Zugang verbindet Funktionalität und einladendes Erscheinungsbild“, so Heigl.

Folgende Abteilungen sind während des Umbaus in der ehemaligen Landesberufsschule, Mozartstraße 3, untergebracht:

Im Erdgeschoß: Referat Gesellschaft & Soziales (Sport, Jugend und Freizeit, Bürgerservice & Meldewesen); Referat für Personenstandswesen (Standesamt & Friedhofverwaltung), Stadtamtsdirektion, Rechtsabteilung, Stabstelle, Wirtschaftsservicestelle & Öffentlichkeitsarbeit, Liegenschaftsverwaltung

Im Obergeschoß: Baudirektion, Baubehörde, Kommunale Hochbauten, Raumordnung & Bausachverständige, GIS, Umwelt, Klima und Kommunale Tiefbauten

Die Telefonnummern und E-Mail-Adressen bleiben gleich, eine entsprechende Beschilderung sorgt für eine rasche und gute Orientierung im Ausweichquartier.

Folgende Abteilungen sind während des Umbaus weiterhin im Rathaus zu finden: