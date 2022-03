Anders als die Anderen

„Haare auf höchstem Niveau“ lautet das Motto der Schwestern und Friseurmeisterinnen Sanida Basic und Mirsela Useni in ihrem PREMIUM SALON am Amstettner Hauptplatz. Dabei zieht sich das Thema „Niveau“ wie ein roter Faden auch durch die völlig neu gestalteten Räumlichkeiten.

Nach der Übernahme von Helga Prucha im Jahr 2019 erhielt der etablierte Friseursalon eine bauliche Radikalkur. Neben dem Umbau und einer Kernsanierung wurden einige Fenster, der Sanitärbereich, Wasserleitungen, Armaturen, Heizung und Heizkörper sowie alle elektrischen Leitungen erneuert.

Angenehmen Komfort vermitteln die neue, augenschonende Beleuchtung und ein beschichteter Vinylboden.

Ganz besonders besticht der PREMIUM SALON aber durch seine niveauvolle und wohnliche Einrichtung, die die Handschrift von Mostviertler Unternehmen trägt.

Mit elf statt sieben Plätzen und einer Erhöhung des Personals auf acht Beschäftigte (inklusive einem Lehrling) reagieren die beiden Unternehmerinnen auf die gestiegenen Kundenanfragen. Ein zweiter Lehrling wird dringend gesucht.

„Wir investieren viel in unser Team und legen großen Wert auf Aus- und Weiterbildung auf höchstem Level“, sind für Sanida Basic und Mirsela Useni selbstständiges Arbeiten und das Vertrauen der Kundinnen und Kunden wichtig.

Dafür bieten sie ein Standardangebot für Damen und Herren und einiges darüber hinaus. „In unseren Services sind eine Schnitt- und Farbberatung inkludiert. Wir verwenden ausschließlich hochwertige Markenprodukte und nehmen uns ausreichend Zeit, um auf Ihre Vorstellungen und Wünsche einzugehen und Sie passend zu Ihrem Typ zu beraten. Lassen Sie uns wissen, wenn Sie offen für eine Typveränderung sind“, so die beiden Schwestern.

Übrigens: „Blond“ ist eine besondere Spezialität im PREMIUM SALON.

Natürlich gehören auch Haarverlängerungen für Damen sowie ein Zweithaarersatz für Damen und Herrenzum Dienstleistungsangebot.

Viel Zeit für besondere Tage

Extra viel Zeit nimmt sich das Amstettner Meister-Team für besondere Tage. Ob Hochzeit, Taufe, Ball oder sonstige Anlässe – der Tag soll mit einem traumhaften Look und einer einzigartigen Frisur zu etwas ganz Besonderem werden.

„Wir kommen an Ihrem Hochzeitstag zu Ihnen ins Haus, um Ihren Look zu perfektionieren. Wir stylen, schminken und stehen Ihnen an diesem besonderen Tag zur Seite“, ist dieses Angebot für den PREMIUM SALON selbstverständlich.

Ein regionales Alleinstellungsmerkmal besitzt der Amstettner Salon mit dem Angebot des Calligraphycut, dieser patentierte Haarschnitt verleiht jedem Haar mehr Volumen und Leichtigkeit.

Stolz ist der Amstettner Salon auf die Zusammenarbeit mit dem Verein „HAARFEE“, einer Non-Profit-Organisation, die Kindern hilft, die ihr eigenes Haar durch Schicksalsschläge wie Krebs verloren haben.

Der Haarschnitt (ab 40 cm) ist für die Spende an den Verein HAARFEE kostenlos. Gerne werden im Salon darüber hinaus freiwillige Spenden für den Verein entgegengenommen.

PREMIUM SALON

Hauptplatz 9

3300 Amstetten

+43 7472/65144

office@premium-salon.at

www.premiumsalon.at