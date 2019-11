„Die einzige Konstante im Leben ist Veränderung“, meint Andreas Teufel. „Nach 30 Jahren beim Roten Kreuz, seit 2007 als Bezirksstellengeschäftsführer und Bezirksstellenkommandant, breche ich zu neuen Ufern auf und werde ab Jänner 2020 das RE/MAX Immo-Team im Mostviertel verstärken.

Eine starke Verbundenheit und Freundschaft zu den Eigentümern, der Familie Reikersdorfer, war mit ein Grund für die Entscheidung, dass ich mich künftig dem facettenreichen Feld des Immobilienwesens widmen werde.“

So wird sich Andreas Teufel neben den entsprechenden Ausbildungen den vielseitigen Prozessen des neuen Betätigungsfeldes widmen und unter anderem seine Erfahrung im Immo-Team einbringen. „Meine starke Verbundenheit zur Natur, Jagd – ich bin praktizierender Jäger sowie Jagdaufsichtsorgan – und Landwirtschaft sind konkrete Teilbereiche, auf die ich einen gewissen Fokus legen werde. Denn Immobilien-Experten in diesen speziellen Themen sind rar.“

Man verlässt die Komfortzone

Doris Schleifer-Höderl

Zurückblickend war es alles andere als leicht, diesen Schritt eines beruflichen Neustarts zu wagen, wie Andreas Teufel verrät. „Ich habe mir die Entscheidung, beim Roten Kreuz aufzuhören, nicht leicht gemacht. Immerhin verlässt man in gewisser Weise auch eine Komfortzone und tauscht sozusagen Sicherheit und Vertrautheit gegen die Chance, Neues zu entdecken.“

Der gelernte Tischler und leidenschaftliche Handwerker war immerhin drei Jahrzehnte beim Roten Kreuz Amstetten beschäftigt. Eingestiegen ist der gebürtige Kollmitzberger über den Zivildienst und absolvierte die Ausbildung zum Rettungssanitäter und Notfallsanitäter. Seine über die Jahre erworbenen Qualifikationen setzte er in den unterschiedlichsten Leistungsbereichen ein und wurde 2005 zum Organisationsleiter bestellt.

Nur zwei Jahre später wurde Teufel Bezirksstellengeschäftsführer und Bezirksstellenkommandant. Beide Funktionen hatte er bis Herbst dieses Jahres inne. „Doch wenn du merkst, dass es Zeit ist, noch mal etwas Neues, etwas völlig Anderes zu machen, dann muss man auch den Mut dazu aufbringen“, meint der 49-jährige Mostviertler, für den persönliche Entwicklung und ständige Weiterbildung immer essenziell waren.

Nach einer intensiven Zeit des Reflektierens und Sondierens startet Teufel nun voller Elan in seine neue Tätigkeit. „Die Einbindung in eine starke Marke und die Möglichkeit, das führende Immobilien-Unternehmen Österreichs aktiv weiterzuentwickeln, waren weitere Motivationen.“

Andreas Teufel ist überzeugt davon, dass eine berufliche Neuorientierung – in seinem Fall von einer NGO in die Privatwirtschaft – auch nach Jahrzehnten im Berufsleben gelingen und für die eigene Persönlichkeit bereichernd sein kann. „Jeder Mensch hat Fähigkeiten und Stärken, die er in ein Team einbringen kann. Eine gute Planung ist dabei natürlich von Vorteil. Für mich haben sich die Weichen neu gestellt.

Wohnen ist ein Grundbedürfnis und die Verwirklichung der unterschiedlichsten Kundenwünsche hält täglich neue Herausforderungen bereit, auf die ich mich schon heute freue. Das Streben nach einer maximalen Kundenzufriedenheit ist für mich nichts Neues. Schon beim Roten Kreuz war dies oberste Prämisse.“