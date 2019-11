Der Grundstein für das spätere Hobby von Andreas Walter, den Krippenbau, wurde bereits in seiner Kindheit gelegt. „Meine Großeltern hatten eine ganz eigenwillige Krippe, die wirklich zusammengeschustert wurde und quasi von jedem Dorf einen Hund beinhaltete – weit entfernt von Kunst. Aber sie war trotzdem schön und was würde ich dafür geben, wenn ich sie heute haben könnte“, berichtet Andreas Walter. „Leider ging sie verloren.“

Viele Jahre später, Walter war schon als Koch tätig, suchte er nach einem Ausgleich. Seine kulinarischen Kunstwerke haben nur kurze Zeit Bestand, deshalb sehnte sich der gebürtige Melker danach, auch einmal etwas schaffen zu können, das bleibt und über Generationen hinweg weitergegeben wird. „Mein Vater war Tischler und ich habe schon als Bub viel Zeit bei ihm in der Werkstatt verbracht und mitgearbeitet. Durch einen Bekannten bin ich dann Mitte der 2000er Jahre zum Krippenbau gekommen. Die erste wirklich Einwandfreie, die meinen persönlichen Ansprüchen entsprach, fertigte ich dann 2007.“

Mittlerweile sind es an die 70 Krippen, die Andreas Walter in seiner hauseigenen Werkstätte in Hofamt-Priel fertigte. „Bei mir schaut es aus wie in der Werkstatt von Pumpuckls Meister Eder! Am Ofen steht immer eine Kanne Tee und mein Mischlingsrüde Benjo liegt auf der Werkbank und beobachtet ganz genau, was ich mache. Ich habe auch einen Fernseher, wo ich am liebsten Filme von Peter Rosegger sehe. Das stimmt mich dann so richtig aufs Arbeiten ein“, berichtet der leidenschaftliche Krippenbauer und bekommt ganz glänzende Augen.

Aber es ist mehr als nur ein bloßes Hobby, dem Andreas Walter nachgeht. Wie er selbst sagt, ist es zum einen Ausgleich zu seiner fordernden Tätigkeit als Chefkoch, zum anderen die Auseinandersetzung mit dem christlichen Glauben und der Bedeutung von Krippen.

„Franz von Assisi wird als „Vater der Krippe“ angesehen, da er im Jahre 1223 um Weihnachten in einem Wald bei Greccio die erste Weihnachtskrippe, allerdings mit Menschen und Tieren, aufstellte“, klärt Andreas Walter auf.

„Unter Kaiser Joseph II. wurden Weihnachtskrippen schließlich durch mehrere Verbote aus den Kirchen verbannt. Dadurch erhielten die Weihnachtskrippen Einzug in den privaten Bereich. Dies blieb, auch nachdem das Verbot aufgehoben wurde.

Was die wenigsten wissen ist aber, dass die ersten Krippen im orientalischen Stil hergestellt wurden, erst um 1900 entstanden dann die alpenländischen Krippen durch den Wörgler Krippenbauer Johann Seisl, der das weihnachtliche Geschehen in unsere Heimat getragen hat. So wurde Josef als Bauer dargestellt und die Hirten wurden Knechte. Das war damals eine Sensation.“

Es kann schon passieren, dass Andreas Walter das Zeitgefühl verliert, wenn er in seiner Werkstatt steht und akribisch an einer seiner Krippen arbeitet. „Wenn ich die Kochschürze ablege und gegen Holz und Wurzelstöcke tausche, bin ich ein anderer Mensch. Dann reißt es mich oft, wenn ich auf die Uhr blicke und es ist schon knapp vor Mitternacht. Aber ich bin da so in meiner eigenen Welt, dass ich alles ringsherum um mich vergesse.“

„Winterarbeit“

Zumindest von Oktober bis März passiert dies. In den restlichen Monaten begnügt sich Andreas Walter mit dem Sammeln von geeignetem Material bei Spaziergängen in der Natur, immer mit Messer und kleiner Säge ausgerüstet. „Wenn der Frühling naht, lege ich mein Werkzeug zur Seite. Ich könnte mir nie vorstellen im Hochsommer, in kurzen Hosen, an einer Krippe zu arbeiten. Da fehlt mir die Inspiration dazu. Erst wenn es herbstelt, kälter wird und ich meinen Ofen in der Werkstatt anwerfen kann, bin ich wieder bereit dazu.“

An einer Krippe baut Walter im Schnitt mehr als 40 Stunden, aufgeteilt auf mehrere Monate. „Ich bin nämlich ein Pedant und es muss alles passen bis zum kleinsten Detail – vom Riss im Mauerwerk bis hin zum Kukuruz am Dach.“

Malen kann er auch So nebenbei erzählt Andreas Walter, dass er auch die Hintergrundbilder für seine Krippenszenen malt. „Das habe ich bei Peter Rimml gelernt. Er betreibt eine Krippenbauschule in Wenns im Pitztal. Ach ja, ich bin auch dabei, die Krippenbau-Meisterprüfung abzulegen. Vier Jahre braucht man dazu, den ersten Abschnitt habe ich schon.“

Auf die Frage, wie Andreas Walters eigene Krippe aussieht, beginnt er zu schmunzeln: „Ich habe keine! Alle meine Krippen können gute Freunde an einem bestimmten Tag im Dezember in der Werkstatt bewundern, aber zu Weihnachten stelle ich die Krippe, die mein Sohn David mit sechs Jahren gebaut hat, auf. Mit zehn hat er noch eine gefertigt. Jetzt mit 14 hat er andere Interessen. Aber vielleicht kommt das irgendwann zurück.“ Wenn David nach seinem Vater kommt, bestimmt!

Nur, wie ist das jetzt wirklich mit der eigenen Krippe? „Ich plane seit Jahren das einstige Haus meiner Großmutter als Krippe nachzubauen. Aber mir kommen immer andere Krippenideen dazwischen. Aber jetzt, wo Sie mich daran erinnern, werde ich es vielleicht doch mal angehen!“