Der Zyklus des Lebens

Warum findest du es so wichtig, dass Frauen den eigenen Zyklus leben?

Angelika Datzberger: Unsere Gesellschaftsstruktur ist sehr linear. Im Grunde sollen wir alle, Männer und Frauen, permanent Leistung erbringen, um uns unsere Daseins-Berechtigung, unsere Anerkennung zu verdienen. Bin ich aber gerade – etwa aus hormonellen Gründen – nicht fähig zu Höchstleistungen, dann stresst mich das sehr. Stress ist einer der Hauptfaktoren für so viele Krankheiten, natürlich nicht nur bei Frauen.

Das Argument der Hormonschwankungen wird manchmal ins Lächerliche gezogen.

Datzberger: Und doch ist es so: Frauen haben ein völlig anderes hormonelles System als Männer. Bei gesunden Männern sind die hormonellen Schwankungen vergleichbar mit einem sanften Wellengang. Bei Frauen ähneln die hormonellen Veränderungen den Gezeiten: die Zusammensetzung des Hormonhaushalts ist in jeder Zyklusphase unterschiedlich. Wer sich diesen zyklischen Kreislauf verinnerlicht – egal, ob nun Mann oder Frau – wird aus diesem Wissen viel Potenzial schöpfen und das Leben entspannter genießen können. Frauen können nicht konstant jeden Tag die gleichen Leistungen erbringen, da sie von Natur aus zyklisch sind. Je nach Zyklusphase und der hormonellen Zusammensetzung sind sie mit spezifischen Stärken und Fähigkeiten gesegnet. Wer sich dessen bewusst ist, kann alles im Verlauf des Zyklus schaffen, im Fluss mit sich selbst, ohne inneren Widerstand, stressfrei und entspannt.

Wie sieht dieser Kreislauf aus?

Datzberger: Er reguliert, wie Frauen Informationen aufnehmen und verarbeiten. Nach der Menstruation beginnt der neue Kreislauf mit der Follikelreifungsphase. Diese Phase entspricht dem inneren Frühling: Alles schreit nach Neubeginn. Das ist die perfekte Zeit, um neue Projekte zu initiieren, zu analysieren und zu organisieren. Danach folgt die Zeit des Eisprungs – der innere Sommer! Der Fokus ist sehr im Außen und es ist die Zeit des Nährens, seien es Menschen oder Vorhaben, die wichtig sind. Gesteigerte Kreativität und Sinnlichkeit zeigen sich. Nach der Phase des Eisprungs wird das Follikel, aus dem die Eizelle entsprungen ist, in den Gelbkörper umgewandelt. Eine starke hormonelle Veränderung findet statt. Das Verlangen nach Rückzug wird stärker. Die Luthealphase – der innere Herbst – ist die perfekte Zeit, um über zuvor initiierte, genährte Projekte zu reflektieren und sie abzuschließen. So gleitet man entspannt in das Ende des Zyklus über. Die Menstruation ist die Zeit der Innenkehr, des Stillstands: Winter. Eine Verbindung zu den eigenen Bedürfnissen und Wünschen wird aufgebaut. Es ist wichtig, zu rasten. Neue Ideen für den neuen Kreislauf werden empfangen.

Ist es schwierig, in unserer Gesellschaft zyklusbewusst zu leben?

Datzberger: Eigentlich nicht. Der Menstruationszyklus ist ja nicht der einzige Zyklus in der Natur, der Phasen durchläuft. Der Mond, die Jahreszeiten, der Biorhythmus, das sind ebenfalls ganz natürliche Zyklen. Die Jahreszeiten in der Natur, mit all ihren Qualitäten, können für den weiblichen Zyklus Sinnbild sein.

Der Menstruationszyklus ist bei vielen Frauen der Pille zum Opfer gefallen.

Datzberger: Hormonelle Verhütung kostet uns das, was uns als Frauen ausmacht, und hat häufig sehr unangenehme Nebenwirkungen, über die viel zu wenig gesprochen wird. Endometriose, PCOS, Beschwerden im Wechsel oder vermeintlich unerfüllbarer Kinderwunsch. Diese Frauenbeschwerden treten deswegen heutzutage so häufig auf, weil wir die Verbindung zu unserem Zyklus, unserem Körper und der Natur verloren haben. Ich begleite in meinen Kursen auch Frauen, die oftmals schon einen sehr langen Kinderwunsch in ihrem Herzen tragen. Die Auseinandersetzung mit, und besonders die Annahme der zyklischen Natur hat bereits Frauen und Paare unterstützt, ihr Wunschkind im Arm halten zu können. Das bereitet mir unheimlich große Freude!

Hat hormonelle Verhütung nicht auch Vorteile?

Datzberger: Auf den ersten Blick, vielleicht. Viele Frauen argumentieren, dass sie dann ihre Menstruation planen können. Dabei handelt es sich überhaupt nicht um eine echte Menstruation, sondern um eine Entzugsblutung. Eine Frau, die hormonell verhütet, hat keinen Menstruationszyklus! Wenn man bedenkt, dass die Menstruation als fünftes Vitalzeichen anerkannt wurde, ist es naheliegend, dass das künstliche Unterdrücken dieses natürlichen Prozesses gesundheitliche Folgen mit sich bringt. Schlafstörungen, Gewichtszunahme, Depression und vieles mehr können Begleiterscheinungen der Einnahme künstlicher Hormone sein. Oft erlebe ich mit, dass Frauen, die seit ihrer Pubertät die Pille genommen und im Erwachsenenalter einen Kinderwunsch haben, sich länger in Geduld üben müssen.

Hat das mit der Pille zu tun?

Datzberger: Der Menstruationszyklus, der sich für gewöhnlich erst Mitte 20 vollständig eingespielt hat, wurde in seinem Reifungsprozess unterbrochen. Oftmals muss diese Entwicklung vom Körper später nachgeholt werden.

Du findest, dass Sexualpädagogik hier ansetzen sollte?

Datzberger: Die Sexualpädagogik der heutigen Zeit hat meiner Meinung nach den Auftrag, den Menschen zu helfen, wieder in Kontakt mit dem eigenen Körper und den eigenen Bedürfnissen zu kommen. Dafür benötigt es ganzheitliche Bildung. Ein Teil dieser Bildung sollte das ganzheitliche Verständnis über den weiblichen Zyklus sein, und warum dieser für Frauen, aber auch für Männer und die Gesellschaft als Ganzes von Bedeutung ist. Wenn wir etwas so Natürliches und evolutionär Bedeutungsvolles wie den Menstruationszyklus als nicht notwendig oder sogar lästig abstempeln, werden wir weiterhin in einer Gesellschaft leben, die im Widerstand mit den natürlichen Rhythmen lebt und lieber ausbeutet als nährt. Ich denke, es ist Zeit, dass wir jungen Menschen das Vertrauen entgegenbringen, dass sie selbst Verantwortung für ihren Körper und ihre Sexualität übernehmen können.

Der Zyklus ist also Teil der Sexualität.

Datzberger: Natürlich. Nur leben wir in einer kranken Gesellschaft, die abgeschnitten ist von Mutter Erde. Alle laufen brav in dem Hamsterrad mit. Für meine Gesundheit, mein Wohlbefinden bin ich aber ganz allein verantwortlich. Diese Verantwortung kann ich nicht ans System abgeben. Wer seinen Körper, seinen Zyklus gut kennt, der braucht auch keine Hormone zur Verhütung. Natürliche Familienplanung wird aber häufig so dargestellt, als wäre sie sehr kompliziert und für junge Menschen zu hochschwellig. Wenn aber die natürlichen Vorgänge im Körper bekannt sind und als Teil des eigenen Seins angenommen werden, kann daraus eine unheimliche Kraft geschöpft werden, für sich selbst, für die Partnerschaft und darüber hinaus.

Fallen dir Tipps für den zyklusbewussten Alltag ein?

Datzberger: Neubeginn ist im inneren Frühling (nach der Menstruation) angesagt. Im inneren Sommer (um den Eisprung herum) wird dann aktiv angepackt, was im Frühling als Konzept entstanden ist. Nun ist auch ein sehr guter Zeitpunkt für romantische Dates! Reflexion fällt im inneren Herbst (nach dem Eisprung und vor der Menstruation) besonders leicht. Zeitgleich laufen die Vorbereitungen für den Rückzug. Im inneren Winter (während der Menstruation) geht es darum, loszulassen und zu rasten, um neue Ideen empfangen zu können. Es ist wunderschön und wertvoll, das Leben nach den inneren Rhythmen auszurichten und zyklusbewusst zu leben. Es nährt nicht nur die Frau, sondern bereichert auch die Partnerschaft, fördert die Intimität und schafft Verbindung.