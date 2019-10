Der Weg ist das Ziel, sagte schon einst Konfuzius. Diesem Zitat kann auch Anton Bruckner sehr viel abgewinnen. Bewusst gehen, auf die Schritte achten und dem Alltag den Rücken kehren sind für den 64-jährigen Humanenergetiker eine Einheit. Pro Jahr legt der gebürtige Winklarner zwischen 700 und 1.000 Kilometer per pedes zurück. Zum Pilgern fand er einst auf Zypern – das war 1998. „Dort habe ich in Omodos die Heiligenkreuz-Klosterkirche besucht und bereits beim Betreten des Kirchenschiffes eine ungeheure Energie verspürt, die mich sofort gefangen nahm.

DORIS SCHLEIFER-HÖDERL, ANTON BRUCKNER

Mit Worten ist das eigentlich nicht zu beschreiben, es war überwältigend. Weil ich es selbst nicht glauben konnte, bin ich dann nochmals hinaus und wieder hineingegangen und es war derselbe Zustand.“ Seither ist es für den dreifachen Vater und mittlerweile auch vierfachen Großvater Usus die Wanderschuhe anzuziehen, den Rucksack zu schultern und loszugehen. „Ich bin meiner Gattin unendlich dankbar, dass sie Verständnis dafür hat“, so Anton Bruckner, der es vorzieht, allein zu pilgern. „Ich brauche die Ruhe, die Stille und dieses Eins-Sein mit dem Weg. Da setze ich bewusst Schritt für Schritt, erde und entschleunige mich.“

Nicht nur große Routen stehen am Programm des Pilgerfans, sondern er versucht, diese bewusst auch in den Alltag zu integrieren. „Vor allem als ich nun einige Jahre beruflich sehr eingespannt war, habe ich mich mit kleineren „Auszeiten“ begnügt. Da marschierte ich am Sonntag die Ybbs entlang, den Jakobsbrunnenweg retour und setzte mich abends in die St. Stephans Kirche, um in Stille Danke für die vergangene Woche zu sagen.“ Es habe jedoch nicht unbedingt etwas mit Religiosität zu tun, meint Anton Bruckner.

Vielmehr sei es sich bewusst zu machen, dass es auch langsamer geht. „Heute sind wir im Grunde alle Getriebene und daher müssen wir versuchen, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Mir gelingt das am besten, wenn ich einen Fuß vor den anderen setze.“ Ob nach Mariazell, Maria Taferl oder auf den Sonntagberg, den Welterbe-Steig Wachau, die Via Sacra oder den österreichischen Jakobsweg auf Etappen – Anton Bruckner schätzte seine ganz persönlichen Auszeiten.

Neben Pilgerreisen nach Rom, Jerusalem und Bethlehem erfüllte sich der Am-stettner im Jahr 2010 seinen größten Wunsch und ging den spanischen Jakobswegvom französischen St. Jean Pied de Port über die Pyrenäen nach Santiago de Compostella und bis nach Finisterre. „Ich war sechs Wochen unterwegs und mir war klar, dass der Camino die Südosttangente der Pilgerwege ist. Dennoch möchte ich dieses Erlebnis nicht missen. Am schönsten war für mich dann „das Ende der Welt“, Finisterre. Als ich den Ort sah, wusste ich, jetzt bin ich angekommen. Dort waren meine Schuhe schon ziemlich lädiert. Überall ist Wasser hineingekommen und die Sohle war porös. Eigentlich ist es Brauch, die Wanderschuhe dort zu lassen, aber sie mussten noch mal zurück bis Santiago halten. Ich habe nämlich Schuhgröße 47 und ich war chancenlos geeignetes Schuhwerk in Finisterre in dieser Größe zu bekommen. So entsorgte ich sie dann eben in Santiago.“

Pilgern ist reine Meditation

Herunterkommen, entspannen, die Auseinandersetzung mit sich selbst – all dies schreibt Anton Bruckner dem Pilgern zu. „Ich denke, diese Erfahrung würde vielen Menschen guttun. Pilgern ist reine Meditation und erfüllt den gesamten Geist. Die Natur rund um Einen nimmt man viel intensiver wahr. Man hört den Wind, die eigenen Schritte viel lauter als sonst. Der Weg ist tatsächlich das Ziel, die Zeit wird nebensächlich.“ Genügsamkeit hält Einzug. Ausreichend Wasser, ein Block und ein Stift, um Gedanken und Eindrücke aufzuzeichnen, sowie eine kleine Jause hat Anton Bruckner immer mit, wenn er sich wieder auf die Reise macht. „Man braucht nicht viel, um gehen zu können. Manchmal nehme ich mir gar keinen bestimmten Endpunkt vor.

Denn es ist viel schöner, nur das Gehen in den Vordergrund zu stellen. Neue Eindrücke zu gewinnen und Erfahrungen zu machen, mehr will ich nicht.“ Durch das Lesen eines Pilgerbuches und seine damaligen Aufzeichnungen vom Jakobsweg im heurigen Sommer, wurde Anton Bruckner wieder inspiriert, sich wieder vermehrt auf den Weg zu machen. Für das kommende Jahr hat er sich den Donau-steig von Passau bis Grein sowie von Maria Taferl auf den Sonntagberg zu wandern, vorgenommen. „Irgendwann möchte ich auf jeden Fall auch Lourdes und Chartres besuchen sowie den Olavsweg in Norwegen.“ Pilgern, nur weil es im Trend liegt, wäre niemals etwas für Anton Bruckner. „Beim Wort „Trend“ verweigere ich mich von vornherein! Ich bin ganz einfach mit dem Pilgervirus infiziert und komme eben nicht mehr davon los!“