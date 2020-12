Keineswegs böse blickt der Rechtsanwalt Andreas Gartner (49) aus St. Valentin auf „sein“ Corona-Jahr zurück. Eine neue Kanzlei und viele neue Erfahrungen lassen ihm die Monate trotz aller Probleme positiv in Erinnerung bleiben. Mehr als 16 Jahre hat Gartner, der auch als Obmann für den Verein Westwinkel verantwortlich zeichnet, seine Kanzleiadresse im Raiffeisenhaus in der Langenharter Straße gehabt. Nur wenige Meter weiter ist er heute beruflich zu Hause.

„Ich hab eine Riesenfreude“, strahlt Gartner, der sich mit seinem Team im neuen Büro pudelwohl fühlt und die Investition auch als eine in den Familienbesitz zu schätzen weiß. Tatsache ist, dass die Familie Gartner den wenig ansehnlichen Bau erworben und mit viel Einsatz und Kreativität in ein schönes Büro- und Wohnhaus verwandelt hat.

Glänzende, großformatige Fliesen, dunkles Holz und wohnlicher Stil drücken der Kanzlei ihren Stempel auf. Das neue Logo und ein neuer Internetauftritt sind der Tupfen auf dem „i“. Glück hatte Gartner beim Übersiedeln: „Anfang März schafften wir noch den Telefonanschluss, dann war Pause!“

Im Mail-schreiben bin ich jetzt Profi!

Die Wochen ohne juristische Arbeit wusste Gartner perfekt zu nutzen. „Da alle Mitarbeiter zu Hause waren, musste ich alles selbst machen. Ich habe dabei viel gelernt – auch wie meine Büroarbeit funktioniert. Im Mail-Schreiben bin jetzt Profi“, scherzt er.

Über zwei Monate stand das berufliche Leben still. Ab Mai starteten die ersten Gerichtstermine. Die Mitarbeiter kehrten zumindest in Kurzarbeit zurück und über den Sommer normalisierte sich der Kanzlei-Alltag.

Geschäftlich ist Gartner seinen Wurzeln treu geblieben: „Ich bin Anwalt für jedermann – als einer, der die Menschen von der Wiege bis zur Bahre begleitet!“ Was für ihn heuer aber spürbar anders geworden ist, sind die Problemfälle im Familienrecht. Deutlich mehr Scheidungsakten haben sich auf dem Bürotisch seiner „das-recht“-Kanzlei gestapelt. Mehr zu tun gibt es auch im wirtschaftlichen Bereich – insbesondere bei Miet- und Kreditstreitigkeiten sowie zuletzt verstärkt bei Insolvenzanträgen.

„Vieles ist anders, aber die Grundstimmung ist dennoch gut“, so der sympathische Jurist, der immer das Positive sucht. Die Energie dafür tankt er unter anderem bei der Jagd: „Ich betreue ein Revier mitten in der Stadt – mein Hochstand ist gleich neben der Autobahn“, so Gartner, der nach der Matura am Francisco Josephinum Wieselburg beinahe Veterinärmediziner geworden wäre und sein Studium erst im zweiten Bildungsweg berufsbegleitend absolviert hat: „Ich war nach der Schule acht Jahre als Bankberater tätig, habe dort alle Ausbildungen gemacht und durch die Erfahrungen in der Sonderkreditabteilung auch zu meinem Steckenpferd Insolvenzrecht gefunden!“

Wünsche für 2021? „Vielleicht kann ich meinen 50er und die neue Kanzlei gemeinsam feiern. Wäre schön!“

