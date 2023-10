Schwerelose Unterhaltung rund um die Liebe

Wir treffen uns in ihrem Bungalow in Kematen an der Ybbs und trinken mehrere Tassen Kaffee. Neben uns spielen die beiden Kätzchen Luna und Jimin – miteinander, mit den Dekogegenständen im Haus und auch mit meinen Haaren.

Du bist gebürtige Bosnierin.

April Dawson: Ich kam damals mit fünf Jahren nach Österreich und wuchs in der Marktgemeinde Aschbach auf. Mit 37 Jahren blicke ich heute stolz darauf zurück, was mein Mann und ich uns alles aufgebaut haben. Meine Muttersprache ist eigentlich Bosnisch, aber ich kann viel besser Deutsch und Englisch als Bosnisch (schmunzelt).

Kommst du mit den verschiedenen Kulturen klar?

Dawson: Kulturelle Unterschiede finde ich spannend. Seit einigen Jahren fühle ich mich besonders zur koreanischen Kultur hingezogen. Ich schaue K-Dramas, höre koreanische Musik. Das inspiriert mich enorm. Ganz allgemein lese ich für mein Leben gerne (lacht) – Überraschung! Bücher boten mir schon immer einen geschützten Zufluchtsort, in dem ich mir eine Auszeit von der Realität gönnen durfte. Beim Lesen tanke ich Kraft. Für heuer habe ich mir vorgenommen 23 Bücher zu lesen, aktuell stehe ich bei 21. Es läuft!

Wie bist du zum Schreiben gekommen?

Dawson: Als Jugendliche begann ich, eigene Geschichten zu verfassen. Ich stellte meine Werke online, wo andere sie lasen und kommentierten, auf Wattpad zum Beispiel. Auf einer dieser Plattformen wurde der Verlag LYX 2015 auf mich aufmerksam und fragte mich, ob ich an einer Zusammenarbeit interessiert sei.

Welchen Beruf hast du erlernt?

Dawson: Meine Lehre absolvierte ich bei Billa in Aschbach als Einzelhandelskauffrau, später arbeitete ich bei Hartlauer in Amstetten. Wann immer ich Zeit hatte, schrieb ich. Als ich Mutter wurde, meistens dann, wenn die Kinder schliefen. Zuletzt war ich als Bürokauffrau in einer Versicherungsagentur angestellt. Ich liebte es, habe es aber aufgegeben, um mich ganz den Büchern widmen zu können. Mein Mann ist großartig und unterstützt mich! Gerade wenn sich Deadlines nähern, verbringe ich viel Zeit in meinem Arbeitszimmer, auch an Wochenenden.

Worum geht es in deinen Büchern?

Dawson: Das Genre, in dem ich mich bewege, ist Romance, New Adult. Meine Geschichten sollen vor allem unterhalten. Sie sind ein Mix aus Romantik und Humor, mit einer Brise Spice. Meine Bücher sind locker-leicht zu konsumieren. Das bedeutet nicht, dass ich Schicksalsschläge völlig ausblende. Es gibt auch Krebsdiagnosen oder tragische Erlebnisse in der Vergangenheit meiner Charaktere. Aber der Handlungsverlauf hat nicht den Fokus darauf. Es sind vielmehr Erfahrungen, die ich in die Persönlichkeiten meiner Protagonisten einwebe, damit ein Mensch mit Ecken und Kanten entstehen kann.

Was meinst du mit der Würze?

Dawson (lacht): Ein Hauch von Erotik. Ich achte in diesen Szenen aber sehr auf die Wortwahl. Wer in dieser Hinsicht deutlichere Literatur sucht, muss im Genre Erotik suchen – New Adult hat den Fokus woanders.

Foto: OLIVIER FAVRE

Kurse fürs Schreiben hast du keine besucht.

Dawson: Ich wusste den Anfang und den Schluss, der Rest kam während des Schreibens. Meine ersten Bücher sind alle so entstanden. Mit der Zeit, durch Gespräche mit anderen Autorinnen, bin ich dazu übergegangen, jedes Kapitel grob zu planen. Ich habe in den vergangenen Jahren so viel dazugelernt und möchte mich als Autorin auch in der Zukunft noch weiter entwickeln. Aktuell schreibe ich an meinem 19. Buch. Im Durchschnitt arbeite ich etwa ein halbes Jahr an einem Buch – die Abstimmungsdurchläufe mit meinem Verlag inklusive. Meine Fortschritte messe ich mit der App Writeometer, die mir statistisch ausrechnet, wann ich meine Deadline erreiche mit einem gewissen Output an Wörtern.

Wie vereinbarst du deinen Beruf mit den Kindern?

Dawson: Sobald die Kinder nach Hause kommen, bin ich Vollblut-Mama. Mir fällt natürlich auf, dass Leute ohne Kinder viel mehr Ressourcen haben fürs Schreiben – aber das gilt für jeden Beruf, und Kinder sind das Schönste, das es im Leben gibt. An den Vormittagen arbeite ich – meistens. Es kommt genauso vor, dass mich die Muse dann gerade nicht küsst und ich prokrastiniere. Ein kreativer Job ist so: Dein geistiger Zustand ist das A und O. Die Inspirationsquelle Nummer eins ist für mich die Musik. Es läuft immer Musik, wenn ich arbeite. Als ich noch im Büro angestellt war, musste ich manchmal am Nachmittag schlafen, um am Abend schreiben zu können. Mein Mann und ich sind ein gut aufeinander abgestimmtes Team. Das Schreiben an sich ist ein sehr einsamer Job. Sich mit anderen Leuten zu vernetzen ist da fein! Heute mache ich auch regelmäßig Co-Workings mit anderen.

Was bedeutet Co-Working?

Dawson: Ich treffe mich mit anderen Autorinnen online in einem virtuellen Discord-Raum. Wir arbeiten 50 Minuten und machen zehn Minuten Pause. Es ist auch eine Möglichkeit, sich auszutauschen, wir vereinbaren Plot-Dates, helfen einander.

Wie darf man sich solche Dates vorstellen?

Dawson: Folgende Situation: Die Deadline steht. Man hat zwar den groben Rahmen für eine Geschichte, aber steht bei kleinen Feinheiten an. Es ist ein Geben und Nehmen. Wir überlegen gemeinsam gewisse Details, die gut ankommen. Natürlich ist auch eine gewisse Vorsicht geboten, wem man was anvertraut. Wie immer im Leben braucht es Feingefühl.

Du fährst regelmäßig nach Deutschland.

Dawson: Der Markt in Deutschland ist für mein Genre ideal. Fantasy, Romance – das kommt dort gut an, und das merke ich auch, wenn ich in Deutschland in eine Buchhandlung gehe. Meine Bücher werden auch in andere Sprachen übersetzt. Auf den Buchmessen – die größte ist die Frankfurter Buchmesse – bietet mein Verlag die Lizenzen für Übersetzungen in andere Sprachen an. Die Rechte für meine Titel wurden beispielsweise nach Dänemark verkauft, in die Niederlande, nach Polen, Russland, Spanien und Schweden.

Wie verbindest du dich mit den Leuten, die deine Bücher lesen?

Dawson: Ich gebe auf Buchmessen Signierstunden, treffe dort meine Leserinnen und Leser. So sind schon wunderbare Freundschaften entstanden. In meinem Genre gibt es aber mittlerweile auch queere Literatur, das spricht heute viele Menschen an. In meinen Büchern gendere ich. Früher haben wir mit dem Gender-Sternchen geschrieben, das störte aber viele beim Lesen. Heute achten wir darauf, das anders zu lösen und trotzdem allen eine Stimme zu geben. Das bedeutet nicht, dass alle gendern – ich würde sagen, es hält sich die Waage. Für mich persönlich ist das Gendern die Zukunft.

Die sozialen Medien sind ein wichtiger Bestandteil deines Alltags.

Dawson: Ich hatte bereits früh ein gutes Netzwerk, das ich mir mit Hilfe von Bloggerinnen aufgebaut hatte. Es geht immer um die Reichweite. Der neue Trend sind Reels auf TikTok. Es ist sehr zeitintensiv, aber die Präsenz auf diesen Kanälen hat einen direkten Einfluss auf den Erfolg einer Reihe. Slideshows kommen momentan auch sehr gut an. So kann man in den Leuten Neugierde auf ein Buch wecken. Ich lerne jeden Tag dazu – Inhalte für Social Media vorzubereiten ist eine kreative Aufgabe, die nicht nebenbei passiert. Was auf diesen Kanälen passiert, ist zwar nicht das reale Leben – aber es ist reales Marketing.

Welche Kanäle sind für dich relevant?

Dawson: Das sind im Grunde zwei: Instagram und TikTok. Unter dem Hashtag #booktok findet man alles rund um das Thema Bücher. Bookstagram ist das Äquivalent für Instagram. Inhalte für diese Plattformen aufzubereiten erfordert auch im Alltag ein Umdenken, sonst übersiehst du es, in passenden Situationen Videos zu drehen, aus denen später Reels werden können. Marketing ist essenziell, und ohne soziale Medien funktioniert das in unserer digitalisierten Welt nicht mehr. Wir Autorinnen nutzen diese Kanäle, um unsere Werke zu teasern.

Gehen dir nie die Ideen aus?

Dawson: Ich habe eine Liste, auf der ich mir meine Eingebungen notiere. Ich liebe Listen – ganz allgemein! (lacht). Ich führe zum Beispiel ein Kakeibo, ein japanisches Haushaltsbuch, um den Überblick über unsere Ausgaben zu behalten. Für meine aktuelle Reihe sind drei Bände vereinbart – ich freue mich schon so darauf! Der Moment, wenn ich ein neues Buch physisch in den Händen halte, ist unbezahlbar schön!

