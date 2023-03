Gastronomiebetriebe stehen aktuell vor einer Vielzahl an Herausforderungen: gestiegene Lebensmittelpreise oder Personalengpässe und daraus resultierende notwendige Schließtage.

Nicht jeder denkt dabei an mögliche Optimierungspotenziale oder digitale Lösungen, die dabei unterstützen können, um beispielsweise Food-Waste zu reduzieren oder Personalengpässe abzufedern.

APRO Kassensysteme bietet in vielerlei Hinsicht Lösungen, die weit über den Umfang eines klassischen Kassensystems hinausgehen.

Mit unseren bewährten Self-Order Kiosks oder unserer Smartphone-Bestellung direkt am Tisch lässt sich fehlendes Personal kompensieren:

Die Gäste bestellen und bezahlen vollständig digital per Self-Order Kiosk oder Smartphone

Bestellungen werden automatisch an das Kassensystem übermittelt, ohne eine zusätzliche Personalressource aufwenden zu müssen.

Bessere Planbarkeit bei Lebensmitteleinkäufen bietet das APRO Vorbestellsystem: Hier können bspw. Mittagsmenüs schon mehrere Tage oder Wochen per Smartphone oder Web-Browser im Voraus bestellt und bezahlt werden.

Gerade in herausfordernden Zeiten wie jetzt steht die Optimierung bestehender Prozesse an oberster Stelle - APRO bietet daher den „APRO Digital Health Check“ an.

Optimierung der Prozesse, um Personalengpässe abzufedern – z.B. mit unserem intelligenten Küchenmonitor.

Einsatz unserer Self-Order Kiosk-Lösungen, um Personalengpässe abzufedern.

Digitale Vorbestellsysteme, um Food-Waste zu reduzieren.

Digitale Gäste-Apps, um Stammkunden über wechselnde Öffnungszeiten bestmöglich zu informieren.

Investieren Sie in die Zukunft und sorgen Sie für unsichere Zeiten vor! Das APRO Team stellt auch für Ihren Gastronomiebetrieb eine individuell angepasste Lösung bereit!

www.apro.at