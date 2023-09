AK Young: Information, Action & Beratung

Mit der coolen Jugendmarke AK YOUNG bietet die Arbeiterkammer (AK) für die Altersgruppe von 13 bis 25 Jahren eine Vielzahl von Serviceleistungen an.

Kostenlose Top-Beratung bei Fragen rund um Lehre, Berufsschule oder Dienstvertrag – das bekommen Jugendliche bei der AK Niederösterreich. „Wenn die Lehrlingsentschädigung nicht ausbezahlt wird, Überstunden nicht entlohnt werden, hilft unser junges AK YOUNG-Team zuverlässig weiter“, sagt AK NÖ-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser.

Je früher, desto besser! Berufsorientierung ist ein wichtiges Thema. Damit sich Jugendliche für einen Beruf entscheiden, der zu ihren Talenten passt, veranstaltet die AK jährlich zweimal die Berufsinfomesse „Zukunft | Arbeit | Leben. TIPP!: Die nächsten Messe-Termine sind am 23.9. in der Thermenhalle Bad Vöslau und am 2.12. im VAZ St. Pölten.

Bei der AK-Kids Messe „Berufe zum Angreifen“ können sich Volksschulkinder spielerisch mit der Arbeitswelt auseinandersetzen.

AK YOUNG bringt auch Jugendtheater und Kabarett zu Themen wie z. B. Mobbing oder Körpersprache in die Schulen.

Infos: akyoung.at