Tipps für ansprechende und gleichzeitig pflegeleichte Gärten

Pflanzen, die an trockenen, heißen Standorten vorkommen, benötigen in den immer extremer werdenden Sommern viel weniger Wasser und müssen kaum gegossen werden. Häufig erkennt man sie an der grauen Belaubung, wie beim Lavendel oder an einer Wachsschicht, wie bei den Palmlilien. Beliebt sind auch Salbei und Thymian. Für Experimentierfreudigere gibt es Mönchspfeffer, Zistrosen und Mittagsblumen.

Kompakte Pflanzen bei Platzmangel

Wer die endgültige Wuchsgröße auf den vorhandenen Platz abstimmt, muss deutlich weniger schneiden. Von vielen beliebten Gehölzen gibt es übrigens kompakte Auslesen. Kleinsträucher, wie etwa Zwergflieder, können sich besser entfalten und entwickeln einen natürlicheren Wuchs, wenn man sie nicht ständig in ihre Schranken weisen muss. Es gibt auch kleinkronige Bäume, die sich viel besser in kleinere Gärten einfügen.