„Wir automatisieren Projekte auf der ganzen Welt!“

Man darf sie schon als Meister ihres Faches bezeichnen, die zwei Dutzend Mitarbeiter der Firma AREC in Amstetten.

23 Jahre nach der Gründung betreut das Team um die Geschäftsführer Manfred Halmer und Andreas Gruber Projekte auf der ganzen Welt. Mit modularen Leitsystemen, Anlagenvernetzungen und Simulationssoftware sind die Mostviertler Techniker für viele Unternehmen der Schlüssel zum Erfolg geworden.

Foto: Schoder

„Das Thema Automatisierung war am Beginn meiner Zeit als selbstständiger Unternehmer nicht überall beliebt“, weiß Manfred Halmer. „Heute zeigt sich, dass es weltweit ohne überhaupt nicht mehr geht.“

Fakt ist: Software- Automatisierung ersetzt auf der einen Seite fehlende Arbeitskräfte und verbessert auf der anderen die Arbeitsbedingungen. Die Systeme sammeln auch wichtige Daten, die bei der Optimierung oder möglichen Fehlersuche unentbehrlich geworden sind!“

Kransteuerung für deutsche Biogasanlage

Ein aktuelles Beispiel für die Innovationskraft der Firma AREC ist die Biogasanlage im deutschen Bernburg an der Saale. Dort wird seit Jänner dieses Jahres aus organischen Abfällen Energie erzeugt, die ins normale Erdgasnetz eingespeist werden kann.

Genau genommen stammt von AREC die Steuerung für die Krananlage einer Partnerfirma, die das Schüttgut (überwiegend Strauch-/Grasschnitt) in die Zerkleinerer befördert. Projektleiter Walter Deinhofer, einer der AREC-Männer der ersten Stunde: „Die ursprüngliche Problemstellung war für uns noch eine Spur komplizierter. Da mussten wir davon ausgehen, dass auch zähflüssige Masse aus Hausbiomüll zu befördern ist.“

Foto: Arec

Die AREC-Techniker in Amstetten gingen an das Problem heran, wie sie es bei vielen ihrer Aufträge mit großem Erfolg praktizieren. Sie entwickelten eine Simulation am Bildschirm, die alle Facetten im Produktionsablauf darstellen kann. Anders als bei den meisten Mitbewerbern liefert AREC eine Zeitraffersimulation, die sämtliche Abläufe bis zur 1.000-fachen Geschwindigkeit darstellen kann.

Was diese Anwendung bei vielen Kunden noch beliebt macht, ist die Tatsache, dass die Simulationssoftware auch auf den speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) der Maschinen vor Ort läuft. „Das spart viel Zeit bei der Inbetriebnahme und ist ein großes Plus bei der Fernwartung oder späteren Optimierungen“, bestätigt Deinhofer und erklärt weiter: „Die Software ist ein Liebkind vom unserem Technischen Leiter Andreas Gruber und eine 100-Prozent-Wertschöpfung made by AREC!“

Die Wurzeln liegen in der HTL Waidhofen

Die Begeisterung für seine tägliche Arbeit nimmt Walter Deinhofer aus seiner beruflichen Erfahrung aber auch aus den individuellen Projektanforderungen, die seinen Erfahrungsschatz von Jahr zu Jahr größer werden lassen – ganz nach der Devise: „Es gibt für alles eine Lösung“

Seine Wurzeln hat der 47-jährige zweifache Familienvater in der HTL Waidhofen an der Ybbs. Als maturierter Automatisierungstechniker hat er sich in der 90er Jahren im Selbststudium viel mit Software beschäftigt (Deinhofer: „Das Angebot war damals bei weitem nicht so umfangreich wie heute!“). Nach knapp fünf Jahren als Steuerungstechniker bei einer Glastechnikfirma führte ihn der Weg Ende 1999 zu AREC.

„Man muss einfach immer neugierig sein und auch zu Hause das eine oder andere Buch in die Hand nehmen“, rät er jungen Nachwuchs-Fachkräften.

Dass er seine Erfahrung gerne mit Kollegen teilt, liegt nicht nur an ihm. Es ist eine Spezialität, die die Firma AREC auszeichnet. „Bei uns wird Teamgeist wirklich gelebt. Jeder Mitarbeiter ist gleich viel wert und wir plaudern viel miteinander! Jedes Produkt ist am Ende des Tages ein Ergebnis aller Abteilungen – sprich: Elektroplanung, Schaltschrankbau, Antriebs- und Steuerungstechnik, Industriesoftware, Simulation, Sicherheitstechnik sowie Service und Support!“

Geplaudert wird übrigens einmal im Monat auch beim Firmengrillen, das die Geschäftsführer ganz besonders in Ehren halten. „Da geht es nicht um Projekte. Da tauschen wir uns einfach aus, auch privat“, so Manfred Halmer mit einem leisen Hinweis an jene, die auf einen coolen Job in einem ebenso coolen Betrieb Lust haben.