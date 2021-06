Dunkelrot fließt der Aronia-Saft vom Kräuterhof der Familie Schreiberhuber aus der Drei-Liter-Karton-Box. „Wir empfehlen mindestens drei Stamperl am Tag“, erzählt Sarah (24), die Tochter des Hauses, die mit ihrem Freund Florian „Flo“ Hammelmüller (27) den elterlichen Betrieb in Haag heuer übernommen hat.

Seit 1992 beschäftigt sich die Mostviertler Familie mit Pflanzen, Kräutern und Gewürzen, welche die Gesundheit fördern. „Mein Vater hat unseren Hof Zug um Zug zum Kräuterhof umgebaut und bereits vor über 10 Jahren die ersten Aronia-Sträucher gepflanzt“, ist die Jungbäuerin stolz auf den Pioniergeist ihrer Eltern.

Heute umgeben knapp sechs Hektar Aronia-Kulturen den schmucken Vierkanter (24 Hektar Eigengrund plus Pachtgrund). Mit viel Liebe werden diese von den drei Generationen am Hof gepflegt – und das völlig ohne Chemie. „Die nachhaltige Bewirtschaftung unserer Felder ist uns enorm wichtig“, so Florian Hammelmüller. Dazu sind die Kulturen sehr großzügig angelegt. Drei Meter breite begrünte Fahrspuren bieten genug Platz für die mechanische Unkrautbeseitigung und ermöglichen es dem Wind, die Feuchtigkeit zwischen den Pflanzenreihen herauszuwehen. Dadurch gibt es keine Pilze oder Viren.

„Die Grünmasse ist zugleich Dünger für die Pflanzen sowie Rückzugsort für Wild, Vögel und Nützlinge“, weiß der junge Landwirt, der mit seinem Schwiegervater auch viel an speziellen Bearbeitungsmaschinen tüftelt. Denn für ihren Bedarf gibt es die meist am Markt nicht!

Die tausenden gesunden Aronia-Pflanzen danken es den Mostviertler Landwirten mit guten Erträgen und vor allem Früchten von höchster Qualität. Diese werden im Spätsommer – Ende August, Anfang September – mit einer eigens entwickelten Lesemaschine geerntet. „Wenn die Vögel anfangen, sich die reifen Beeren zu holen, dann ist es Zeit“, weiß Hammelmüller.

Die reife Aronia erinnert dann an eine Heidelbeere und wird als Ganzes gepresst. Ein Freund der Familie hat dafür ein spezielles Pressverfahren entwickelt, das die wertvolle Schale im Saft belässt. „Dort sind viele der gesundheitsfördernden Wirkstoffe gespeichert“, beschreibt Sarah Schreiberhuber die hohe Qualität ihres Saftes, der zu 100 Prozent aus der Frucht kommt – ohne jegliche Zusätze und Konservierungsstoffe.

Das Endergebnis begeistert viele Kunden, die sich regelmäßig ihre Aronia-Produkte gönnen (neben dem Saft werden noch Kapseln und Pulver angeboten). Diese gibt es in erster Linie Ab Hof – falls jemand Fragen hat – künftig aber auch in einem neuen Onlineshop.

Wertvoller Inhalt macht Unterschied

Was macht die Aronia so wertvoll? Fest steht: Die Beere (und der Saft) enthalten große Mengen an Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, Pflanzentransportstoffen, OPC und vieles mehr.

Sarah Schreiberhuber: „Unser Saft hilft unter anderem bei der Entgiftung, Schwermetallausleitung, bei Bluthochdruck, Arteriosklerose, Harnröhreninfekten, bei Erkrankungen im Herz-Kreislaufsystem, bei Haut-, Darm- und Schilddrüsenerkrankungen, Diabetes und Allergien und stärkt vor allem das Immunsystem, weswegen er nicht zuletzt von chemo- und strahlentherapeutisch behandelten Personen gerne getrunken wird!“

Die junge Mostviertlerin weiter: „70% aller Immunzellen befinden sich im Darm. Die Bakterien dort ernähren sich von den Wirkstoffen. Ist der Darm gesund, sind wir besser gegen viele verschiedene Krankheiten geschützt!“ Wie die Jungbäuerin weiß, hat Aronia-Saft keine Nebenwirkungen und lässt sich auch gut in der Küche einsetzen – als Topping, in einem Joghurt, für Kuchen, Brot, Wildsaucen und vieles mehr.

Agrarwissenschaft und Marketing

Dass Sarah und Flo für ihre landwirtschaftliche Arbeit brennen, merkt man spätestens, wenn man mit ihnen plaudert. Dabei kommt das junge Paar beruflich aus ganz anderen Welten. Flo ist ausgebildeter Hafner und Boku-Absolvent (Studienrichtung Agrarwissenschaft); Sarah verfügt über einen Abschluss im FH-Studiengang „Marketing“.

„Wenn uns Kunden berichten, dass sie dank Aronia-Therapie ihr Blutbild so optimieren konnten, dass die nötige Nierentransplantation durchgeführt werden konnte, andere ihre chronischen Knieschmerzen in den Griff brachten, oder ein 85-jähriger Bauer seine Insulinspritzen – bis zu acht pro Tag – dank Aronia nicht mehr braucht, dann kann man gar nicht anders als begeistert sein“, sind Sarah Schreiberhuber und Flo Hammelmüller glücklich in ihrem Traumberuf.

Sie geben sich aber auch keinen Illusionen hin. „Natürlich sind Spezialkulturen immer eine Herausforderung für eine Landwirtschaft, viel intensiver als normale Feldwirtschaft“, erzählt Hammelmüller, dass es schon passieren kann, dass am Ende des Tages wertvolle 200 bis 300 Kilogramm weniger Ertrag abfallen. „Aber wenn ich dafür in unseren Gärten Bienen summen höre, weiß ich, dass wir es richtig machen. Wichtig ist der Einklang mit der Natur und nicht grenzenloses Wachsen!“

Für den persönlichen Ausgleich versuchen die jungen Bauersleute der 7-Tage-Woche künftig einen freien Tag abzuringen. „Dann gehen wir Bergwandern oder einfach zu Hause spazieren!“ Heuer steht der erste 3.000er auf dem Programm.

Viel braucht es für die sympathischen Mostviertler sonst nicht. „Wir haben das Hobby zum Beruf gemacht“, erzählt Florian, der unglaublich glücklich ist, Sarah „gefunden“ zu haben. „Ihre Stärken sind meine Schwächen“, so der junge Haager mit einem Lächeln.