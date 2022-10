Auf den Rasen, fertig, los!

Als einer der ersten Vereine in der Region hat sich der SV Gottsdorf für einen CEORA™ von Husqvarna entschieden. Nach nunmehr zwei Monaten im Einsatz findet Sektionsleiter Robert Landstetter für den Rasenroboter nur lobende Worte. „Wir sind voll zufrieden. Unser CEORA™ mäht in zwei Tagen abwechselnd den Hauptplatz und den Trainingsplatz. Der Rasen ist immer fein geschnitten, auch wenn es - so wie in den vergangenen Wochen - oft sehr nass war. Mit unserem Traktor wäre das nur schwer möglich gewesen.“ Stichwort Traktor: der 20 Jahre alte Iseki hätte in der nächsten Zeit ohnedies ausgetauscht werden müssen.