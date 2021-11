Auf zu neuen Wegen!

Mit viel Engagement und großer Zuversicht des gesamten Reiseteams möchte die Mitterbauer Reisen & Logistik GmbH in die neue Reisesaison 2022 starten.

Seit 65 Jahren begleitet das Unternehmen mit Kompetenz, Leidenschaft und Überzeugung Menschen auf ihren Wegen. Für das kommende Jahr wurde nun das Reiseprogramm präsentiert!

Bereit für unvergessliche Wege im kommenden Jahr?

Der umfassende Mitterbauer-Jahreskatalog für die Busreisesaison 2022 ist ab 07. Dezember 2021 erhältlich und würdigt die Vielfalt des Reisens.

Das Reiseprogramm umfasst Reisen durch Österreich und Europa.

Zur Tulpenblüte nach Holland, an den einzigartigen Gardasee, zum Frühlingserwachen nach Südtirol, an die traumhafte Amalfiküste oder zum Blumenfest nach Madeira? Ins zauberhafte Baltikum, zur Lavendelblüte in die Provence, in die Metropole Berlin oder doch für den Familien-Badespaß an die italienische Adria? Wo soll Ihre nächste Reise hingehen?

Weiters dürfen sich die Reisefreunde auf den druckfrischen Tagesfahrtenkatalog 2022 freuen, der wie jedes Jahr eine große Auswahl an tollen Tagesausflügen, Kultur- und Thermenfahrten bereithält.

Ergänzt wird das vielfältige Busreiseangebot mit den Mitterbauer Rad- und Wanderreisen. Der dazugehörige Aktivreisekatalog 2022 liegt bereits auf und überzeugt mit einem umfassenden Reiseangebot für Ihre aktiven Wege 2022!

Ihre Wege. Unsere Kataloge.

Die Kataloge sind in den Mitterbauer-Reisebüros in Ybbs und St. Pölten erhältlich, online verfügbar und können auch ganz einfach telefonisch angefordert werden.

Blättern Sie durch die Kataloge, träumen Sie vom nächsten Urlaub und lassen Sie sich zu neuen Wegen inspirieren!

Auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk?

Schenken Sie doch bewusst Zeit und schöne Momente mit unseren Mitterbauer-Reisegutscheinen – in unseren Reisebüros und online zum Selberausdrucken unter https://mitterbauerreisen.firstvoucher.com/ erhältlich.