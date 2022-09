Auf zum Oktoberfest...

Die Sommermonate sind vorüber und damit fällt schon der Startschuss für die beliebten Oktoberfeste. Das bekannteste davon, das Münchner Oktoberfest, öffnet von 17. September bis 3. Oktober die Pforten auf der Theresienwiese. Bei der Kaiser Wiesn in Wien gibt es von 22. September bis 9. Oktober 18 Tage lang täglich ab 11.30 Uhr kaiserliche Hüttengaudi inklusive Musik und Brauchtum auf der Kaiserwiese im Prater. Doch auch in der näheren Umgebung ist Tracht erwünscht, zum Beispiel beim Oktoberfest der Trachtenmusikkapelle St. Georgen am Ybbsfelde am 15. Oktober. Oder in Steinakirchen von 30. September bis 2. Oktober. In Purgstall (9. bis 11. September) und auf der Burg Plankenstein (30. September bis 2. Oktober) wird ebenfalls in Tracht gefeiert.

Im Mostviertler Trachtenhaus Preßl findet jeder das passende Outfit, für das zünftige Oktoberfest genauso wie für verschiedenste Anlässe. In der richtig großen Auswahl fescher und aktueller Trachtenmode stechen heuer knielange Dirndl in Pastellfarben besonders hervor. Die Lederhose ist nicht nur bei den Männern beliebtes Kleidungsstück, auch Damen kombinieren gerne eine Bluse oder ein Shirt dazu.

Christine Preßl lädt ein: „Kommen Sie vorbei und stöbern Sie in unserer großen Auswahl an Dirndln, Lederhosen, Blusen und Kleidern!“

Weitere Modenschauen finden am Dirndlgwandsonntag, 11. September um 14 Uhr beim Familientag in Pöchlarn und am 25. September um 15 Uhr beim Dirndlkirtag in Rabenstein/Pielach statt.

Mostviertler Trachtenhaus Preßl

Foto: Preßl

Gewerbestraße 18

3304 St. Georgen/Ybbsfelde

07472/25902

office@pressl.cc

Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa 9 bis 13 Uhr

www.pressl.cc