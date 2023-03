Aus alt mach neu

Es muss nicht immer die grüne Wiese sein. Mitten in St. Peter in der Au erfüllen sich Katharina Schoißengeyr und Christian Theurezbacher gerade ihren Traum vom neuen Zuhause. Die 28-jährige Wirtin in vierter Generation und ihr 29-jähriger Bald-Ehemann aus Ybbsitz (am 5. August wird geheiratet) peilen die Hochzeitsnacht als Übersiedelungstermin an. Dann sind es nur 13 Monate seit dem Abriss des Altbaus in der Hofgasse (direkt hinter dem Gasthaus).

Dass ein Umbau keine wirtschaftliche Lösung sein würde, stand für die junge Baufamilie nach ersten Gesprächen mit dem Baumeisterunternehmen Spreitzer rasch fest. Am 18. Juli 2022 rückten die Bagger an. Am 1. August begannen die Arbeiten am Rohbau. Ende September war das Dach fertig. „Ich habe meinen Arbeitsplatz vom Gasthaus mehrheitlich auf die Baustelle verlegt und praktisch täglich den Polier machen können“, erklärt der Hausherr, ein gelernter Dachdecker und Spengler.

Außen hat der Neubau vieles mit seinem Vorgänger gemeinsam. Die Umrisse sind gleich geblieben. Innen zeigt das zweigeschoßige Ziegelhaus ein ganz anderes Gesicht. Die Wohnräume befinden sich im blickgeschützten Obergeschoß, Garage, Abstellraum, Haustechnik (innenliegende Luftwärmepumpe) und Heizung im Erdgeschoß.

Auffallend ist die Raumhöhe in der großen Wohnküche. 6,50 Meter misst man bis unter den sichtbaren Dachgiebel.

Auf Nachhaltigkeit setzt die Baufamilie bei der Heizung. Eine 6,5 kWp-PV-Anlage mit Speicher und der zentrale Kachelofen machen die 160 m² Wohnraum im Idealfall sogar energieautark. „Wir sind tagsüber meist im Gasthaus, da können wir die Wärmeenergie für den Abend aufsparen!“

Ein klarer Fall war für Katharina und Christian das Thema „Finanzierung“. Die örtliche Raiffeisenbank bekam den Zuschlag. „Ich war schon immer Kunde“, so Schoißengeyr. „Mit dem Know-how von Wohnbaucenter-Berater Günther Ecker haben wir rasch eine perfekte Lösung gefunden – inklusive aller Förderansuchen!“