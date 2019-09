Zu Mittag bestellt. Am nächsten Morgen abgeholt für Ihre Feier im Büro oder zu Hause.

Geburtstag, private Feier, kleine Jause in der Firma oder kulinarische Aufwertung für eine spontane Party – Partybrezen erfreuen sich großer Beliebtheit. Die wohl kürzestes Lieferzeit bietet das Team der Riesenhuber-Backstube in Mauer an. Bis 12 Uhr bestellt, gibt es die feinen Köstlichkeiten am nächsten Morgen fix und fertig zum Mitnehmen. Zur Wahl stehen zwei Größen: 1 kg (für ca. 10 bis 12 Personen) und 2 kg (ca. 20 Personen) – wahlweise belegt mit Schinken, Wurst, Lachs, Käse, Gemüse. Auch „vegetarisch“ steht auf dem Speisenplan.

Bestell-Hotline: Tel. 07475/523 623

E-Mail. office@riesenhuber.at