Seit der Betriebsgründung 2014 geht es mit DKW Stiegentechnik stets nach oben. Vom ersten kleinen, aber feinen Schauraum in Wieselburg übersiedelte das Unternehmen vor rund drei Jahren in die Gewerbestraße 1 nach Scheibbs, wo Mario Kefer und sein Team mit einem großen Schauraum und einer Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten rund um Treppen und Geländer aufwarten und ihre Kunden bestens beraten. „Uns ist keine Stufe zu hoch, wenn es um kreative Lösungen und individuelle Wünsche geht. Wir gestalten Treppen und Geländer in Stahl und Edelstahl in Eigenproduktion.

Abgerundet wird unser Sortiment mit dem Vertrieb von Treppen- und Geländern aus Holz, sowie Glasprodukten – vom Nurglasgeländer über Vordächer bis hin zu Schiebetüren – das alles aus einer Hand von der Planung über Beratung bis hin zur Montage“, freut sich das engagierte DKW-Team.

DKW

Kontakt:

Mario Kefer 0660/3905670

Rainer Vogelauer 0660/3905630

office@stiegentechnik.at