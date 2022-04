Der Weg ist das Ziel.

Jeder Mostviertler kennt die Geschichte des Mosts. Ende des 19. Jahrhunderts war man stolz, wenn der eigene Mostkeller bis oben hin gefüllt war, denn die „Goldminen der Region“ bedeuteten Wohlstand. Nach dem Zweiten Weltkrieg galt der Most als Arme-Leute-Getränk, sozusagen als „Wein des armen Mannes“.

Vielerorts belächelt, verband man das Mostviertler Ur-Getränk auf einmal mit Armut und Erfolglosigkeit. Und auf einmal schämten sich die Mostviertler ihres Getränks und getrauten sich gar nicht mehr, ihren Most zu produzieren, bis einige richtige Mostviertler Sturschädln ihm wieder Qualität und die Eigenschaften echter Mostviertler gaben: Ehrlichkeit, Bodenständigkeit und Handschlagqualität. So entstand wieder ein Gebräu aus Birnen und Äpfeln, das einer ganzen Region Kraft und ihren Namen gibt; auf einem Niveau, das seinesgleichen sucht!

Heutzutage rangieren Most, Edelbrände und ihre Schöpfer in einer eigenen Liga. Diese Mostviertler Produzenten haben es geschafft, ihr ganzes Herzblut sowie ihre ureigensten Eigenschaften in ihre Produkte zu legen und damit höchste Qualität, Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und Freude am Produkt zu vermitteln. Dafür stehen ganz viele Mostviertler Produzenten mit ihrem Namen, Hand drauf.

Das „Autbäck“ Österreichs

Jeder Mostviertler trägt Heimatstolz, Hilfsbereitschaft, Gastfreundlichkeit und Hemdsärmeligkeit nach außen … „beim Redn kemman d’Leit zaum“ heißt’s bei uns. Das urige Mostviertel mit seinen sanften Hügeln, dichten Wäldern und weiten Wiesen gilt als das österreichische „Autbäck“ und wir sind stolz drauf. Unsere Aufgabe ist es, Wanderern, Bergsteigern und Naturbegeisterten von unserem Autbäck zu erzählen, authentisch, ehrlich und enthusiastisch die schöne Landschaft, die netten Menschen und die Kompetenz der Mostviertler Produzenten zu beschreiben.

Und dann lässt du am richtigen Ort – einer Hütte, einem Rastplatzl mit malerischem Ausblick oder sogar einem Gipfelkreuz im österreichischen Autbäck – deine Zuhörer a Schluckerl aus deinem Flachmann kosten, damit sie wissen, wovon du sprichst!

So a Mostviertler Edelbrand sagt mehr als tausend Worte, speziell dann, wenn er aus dem prämierten Hause Farthofer kommt. Das Beste ist für den Botschafter aus dem Mostviertel, dem österreichischen Autbäck, gerade gut genug.

Berg Heil oder Prost … Hauptsache ehrlich und von Herzen!