Menschlichkeit bewegt

Drei Jahre ist es her, dass Harald Zahnt die Werkstättenleitung im Autohaus Aigner übernommen hat. Stolze 27 Jahre ist der 42-jährige 3-fache Familienvater beim Grestner Familienbetrieb tätig, bis 2019 als Lackierer und Spengler.

Es ist die große Leidenschaft an der Automobiltechnik, eine Begeisterung, die er mit seinem 11-köpfigen Werkstatt-Team teilt. „Gemeinsam ziehen wir an einem Stang und sehen unsere Arbeit mehr als Berufung“, so der sympathische Erlauftaler, der viel Freude an seiner neuen Aufgabe hat.

Dass er sich dafür in vielen Schulungen weitergebildet hat – technisch und menschlich – ist auch etwas, das Zahnt mit seinem Team teilt. „Man lernt nie aus“, zieht er auch Vergleiche mit seiner langjährigen Tätigkeit im Fußballclub Gresten. Dort war er viele Jahre als Spieler aktiv, später als Jugendtrainer. Heute ist Harald Zahnt sportlicher Leiter. „Überall brauchen Menschen einen Ansprechpartner. Das ist am Trainingsplatz nicht anders als in der Werkstatt! Und Zuhören kann ich ganz gut“

Eine offenes Ohr haben für alle Anliegen im Team und auch für die Kunden. Diese Eigenschaft teilt Zahnt mit seiner „rechten Hand“, Thomas Sollinger. Der Purgstaller KFZ-Meister gehört auch schon lange zur „Aigner-Familie“, gleich wie Lehrlingsausbildner Manfred Plank aus Wang. „Wir haben alle hier unseren Beruf gelernt. Das verbindet uns und schweißt uns als Team zusammen!“

„Lob gibt Harald sofort an die gesamte Mannschaft weiter“, sieht auch Firmenchefin Elke Aigner ihren Werkstättenleiter als perfekten Teamplayer. „Er will nur das Beste für seine Leute und sieht bei allem den Menschen im Vordergrund!“

Genau das ist es auch, was die junge Aigner-Crew stark macht. Rund 30 Jahre beträgt das Durchschnittsalter einer Mannschaft, zu der neben sechs Lehrlingen auch eine weibliche Fachkraft gehört. „Sarah Gander aus Hausmening ist zertifizierte Fiat-Technikerin und wird von unseren Männern auf Händen getragen“, weiß Elke Aigner.

Um jedem Einzelnen die Arbeit so attraktiv wie möglich zu machen, ist Elke Aigner nicht nur um maximale Menschlichkeit bemüht. Sie ist auch von starren Systemen abgerückt.

„Heute können unsere Mitarbeiter unter sieben verschiedenen Zeitmodellen wählen. Das Angebot gilt für alle, von der Reinigungskraft bis zum Meister. Und wenn es ein Neues braucht, dann schaffen wir eines! Dafür gibt es dann sogar Probezeiten, damit wir und unsere Mitarbeiter uns völlig risikolos weiter entwickeln können!“

Nach Jahren der Umstellung blickt die junge Firmenchefin jedenfalls zuversichtlich in die Zukunft. „Gemeinsam werden wir die Schwierigkeiten am Markt stemmen. Gemeinsam wollen wir sicher stellen, dass jeder, der unsere Werkstätte verlässt, die besten technischen Voraussetzungen für Sicherheit auf der Straße hat.“

Und das meint sie nicht nur für die Marken Fiat, Ford, Suzuki, Jeep und Toyota, für die das Autohaus Aigner offizieller Servicepartner ist. „Menschlichkeit bewegt bei uns auch völlig markenunabhängig“, so Elke Aigner.