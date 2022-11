Autohaus Hojas ist neues Mitglied der Öllinger-Familie

Mit Anfang Oktober übergab Viktoria Hojas, Eigentümerin und Geschäftsführerin der Hojas GmbH in Waidhofen an der Ybbs, ihren Betrieb an die Öllinger GmbH & Co KG.

Die großen Veränderungen in der Automobil-Branche haben in den vergangenen Monaten im Hause Hojas zu vielfältigen und tiefgründigen Überlegungen geführt, wie den rund 20 Mitarbeiter*innen auch in herausfordernden Zeiten ein sicherer Arbeitsplatz gewährleistet werden kann.

Schweren Herzens, aber zum Wohl ihres Teams hat Viktoria Hojas den Entschluss gefasst, ihren Betrieb zu verkaufen. Ganz wichtig war ihr dabei, dass der zukünftige Eigentümer sämtliche Mitarbeiter*innen übernimmt und dass alle Kund*innen genauso weiterbetreut werden wie zuvor. Die Wahl ist deshalb auf die Öllinger GmbH &Co KG gefallen.

Das Autohaus Öllinger ist nicht nur ein traditionsreiches, sondern vor allem ein regional ansässiges Unternehmen, das mit Standorten in Amstetten, Haag und Wieselburg im Mostviertel bereits sehr stark vertreten ist.

Viktoria Hojas´ Wünsche stehen auch für den Geschäftsführer der Öllinger GmbH & Co KG, Daniel Maiböck, im Fokus: „Wir werden Bewährtes der Firma Hojas aufrechterhalten und um die Vorteile, welche die Öllinger GmbH & Co KG mit sich bringt, ergänzen. Es ist uns eine große Ehre, so ein tolles Team übernehmen zu dürfen und wir freuen uns schon auf die Zusammenarbeit mit den neuen Kolleg*innen!“