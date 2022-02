Automatisierungstechnik und Musik im Einklang!

Eigentlich kommt man aus dem Staunen nicht heraus, wenn Manfred Halmer (52) und Andreas Gruber (45), Gesellschafter der Firma AREC mit Sitz im Gemeindegebiet von St. Georgen am Ybbsfelde, über ihre Leidenschaften plaudern. Da ist eine enorme Technik-Begeisterung, mit der die Automatisierungstechniker aus St. Leonhard am Forst bzw. St. Peter in der Au zusammen mit 27 hoch motivierten Mitarbeitern in vielen Dienstleistungs- und Industriebranchen zu den ganz Großen zählen, und national wie international gewaltige Projekte auf die Beine stellen.

Und da gibt es die andere, eher private Seite, die beide als begeisterte Musiker ausweist, die seit vielen Jahren ihre Talente ausleben. Halmer singt im Vokalensemble „Chameleons“ bei Hochzeiten und Feiern, Gruber spielt beim Musikverein St. Peter in der Au die Trompete und agiert in der Gemeinde obendrein als Umweltgemeinderat und Mittelschul-Obmann.

Die zwei konträren Seiten passen zusammen, möchte man fragen? Sehr gut sogar, wie der genauere Blick hinter die Kulissen zeigt.

Lösungsfokus für Kunden ist das Ziel

Hochkomplexe kundenorientierte Lösungen für die Bereiche Elektroplanung, Schaltschrankbau, Simulation und 3D sowie Antriebs-, Steuerungs- und Sicherheitstechnik werden in den schlichten Büros am Firmensitz im Gemeindegebiet Hart, direkt an der B1, erarbeitet. „Soweit es geht, entwickeln wir alles selbst, greifen ganz selten auf externe Tools zu“, erzählt Andreas Gruber. „Wir legen besonderen Wert auf einfache Bedienbarkeit und maximale Sicherheit der Anlagensysteme. Wir nennen es: Smarte Produktion statt Industrie 4.0!“

Mit dieser Philosophie punktet das Unternehmen voll bei seinen Kunden. Nach der Metallindustrie (AREC-Steuerungstechnik arbeitet weltweit in über 25 Tauchverzinkungsanlagen) hat derzeit besonders die Holzindustrie ein Auge auf die Mostviertler Spezialisten geworfen. „Einer unserer aktuellen Aufträge automatisiert die Herstellung von Fertighäusern aus Holz. In dem Werk in Salzburg stehen ca. 65 Rechner, die vom Zuschnitt bis zur fertigen Wand sämtliche Arbeitsprozesse steuern. Die Mitarbeiter arbeiten nun an hochkomplexen Leitständen, geschützt vor Lärm und Staub“, berichtet Manfred Halmer über ein aktuelles Projekt, das auch die Nachhaltigkeit der Systemlösungen von AREC unterstreichen soll.

Ein Grund für die hohe Nachfrage ist die Perfektion und Betriebssicherheit der Anwendungen. „Wir testen und simulieren jeden Auftrag lange bevor er vor Ort zum Einsatz kommt“, erklärt Gruber. 3D-Simulationen mit VR-Unterstützung und live gerechnete Animationen tragen dafür Sorge, dass eventuelle Störungen im Echtbetrieb meist schon im Vorfeld ausgemerzt sind. Auch die Installationszeiten oft hochkomplexer Anwendungen lassen sich dadurch auf ein Minimum reduzieren. „Wir nehmen gerade in Kanada eine Verzinkungsanlage in Betrieb. Früher musste man mit großem Personalaufwand dafür bis zu sechs Monate einplanen. Heute erledigen das drei Mitarbeiter in weniger als zwei Wochen“, weiß Gruber. „Zeit, die wir unseren Mitarbeitern gerne für deren Familien gönnen!“

„Familien haben bei uns Vorrang!“

Und hier schließt sich der Reigen des Staunens. Hinter der hochtechnischen Fassade strotzt die Firma AREC nämlich nur so vor sozialer Kompetenz. „Die Familie hat bei uns Vorrang“, so Manfred Halmer. „Der Papamonat ist für Jungväter Standard. Jeder hilft im Bedarfsfall jedem“, ist der AREC-Gesellschafter davon überzeugt, dass man, wenn man als Firma viel gibt, auch viel zurückbekommt.

Gegeben wird zweifellos viel: In den Büros stehen ausnahmslos die besten Kaffeemaschinen. Das Wasser ist Grander-belebt. Obst gibt es ebenso gratis wie mehrtägige Betriebsausflüge mit dem gesamten Team. Nicht zu vergessen kleine Feiern zwischendurch!

Andreas Gruber: „Die Erfahrung hat gezeigt, Geld ist oft nicht alles! Ein angenehmes Arbeitsumfeld mit flexiblen Gleitzeiten, die Möglichkeit für Homeoffice, aber auch stets offene Ohren für die Sorgen und Ängste der Kollegen – das ist uns sehr wichtig!“

In diesem Sinne hoffen Manfred Halmer und Andreas Gruber auf Bewerber für die offenen Stellen im Haus. Ein Junior-Verkäufer und engagierte Programmierer sind herzlich willkommen!

Dem Ende dieses Jahres pensionsbedingt ausscheidenden Mitgesellschafter Walter Brunmüller wünschen sie ALLES GUTE für den Ruhestand!

AREC in Amstetten/St. Georgen sucht technisch versierte Mitarbeiter

Sie l(i)ebenTechnik, denken lösungsorientiert und möchten an der Umsetzung spannender Projekten mitwirken? Dann passen Sie perfekt zu uns!

Technischer Verkauf

Ihr Profil:

Abgeschlossene technische Ausbildung oder Erfahrung

Kommunikative Persönlichkeit

Begeisterung für Lösung komplexer Aufgaben

Teamgeist und bereichsübergreifendes Denken

Ihre Aufgaben:

Akquisition von Neukunden und Verkauf

Erstellung von Angeboten, Führung von Preisverhandlungen

Betreuung bestehender Kunden

Genaue technische Analyse der Kundenanforderungen vor Ort

Erarbeiten von Lösungen für den Kunden

Erstellen von Kalkulationen

Führung von Verkaufsverhandlungen

Wir bieten:

Vollzeit Anstellung

Umfassende Einschulung und angenehme Arbeitsatmosphäre in einem engagierten Team

Mindestgehalt von EUR 2.800,- brutto je Monat auf Basis Vollzeit, Firmenauto mit Möglichkeit Privatnutzung, Überzahlung je nach Erfahrung und Qualifikation vorgesehen

Software Entwicklung (Industriesoftware und/oder Control und Motion)

Ihr Profil:

Technische Ausbildung in IT, Elektrotechnik

Gute Kenntnisse in C# / .NET und Methoden des Software-Engineerings

Programmierkenntnisse auf Steuerungssystemen wie B&R/Siemens sind von Vorteil

Teamgeist und bereichsübergreifendes Denken

Begeisterung für Lösung komplexer Aufgaben

Ihre Aufgaben:

Softwareentwicklung für die Industrie mit Microsoft-Technologien und/oder Systemen wie B&R-Automationstudio und Siemens TIA-Portal

Je nach Projektgröße und Erfahrung Mitarbeit im Software-Team und Leitung von Projekten

Wir bieten:

Sehr gutes Betriebsklima

Abwechslungsreiches Aufgabengebiet und Entwicklungsmöglichkeiten

Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten

Mindestgehalt von EUR 2.800,- brutto je Monat auf Basis Vollzeit, Überzahlung je nach Erfahrung und Qualifikation vorgesehen

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns bitte Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und Foto an manfred.halmer@arec.at (+43 664 20 29 125) oder per Post an AREC Automatisierungstechnik GmbH, Hart-Gewerbestraße 6, A-3304 St. Georgen am Ybbsfelde