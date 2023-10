In klassischem braun-weiß strahlt es, das Badezimmer im Neubau von Familie Dammerer-Nadlinger in St.Georgen am Ybbsfelde. Moderne Spots leuchten als Sternenhimmel von der abgehängten Decke, ein LED-Band umrahmt die Badewanne und taucht den Raum in angenehme Farben. Dazwischen machen eine offene Dusche, ein Doppelwaschtisch und Möbel mit genügend Stauraum für die vierköpfige Familie den Raum zur Wohlfühl-Oase.

„Meine Kinder lieben die Regendusche über alles. Wenn es nach ihnen geht, würden sie stundenlang darunter stehen“, erzählt Anna Nadlinger und öffnet den Plan, mit dem alles begann.

Die Vorgaben für die junge Familie waren vage: Der L-förmige Raum im Obergeschoß mit zwei Fenstern und ein paar grobe Ideen sollten in ein wohnliches Badezimmer verwandelt werden. Ein treuer Begleiter war vom Start weg die Internetplattform badshop-austria.at. Im riesigen Angebot holten sich Anna und ihr Lebensgefährte viele Ideen.

Professionelle Beratung und Planung

Viele gute Lösungen lieferte auch Mario Weingartner, seines Zeichens Leiter im neuen SCHAURAUM by badshop-austria in Amstetten-Ost (Gewerbegebiet St. Georgen am Ybbsfelde). Er sorgte für den professionellen Feinschliff. Ihm gelang es, ein ganz spezielles Problem zu lösen, das der Hausherrin schon lange am Herzen lag. Sie wünschte sich nämlich ein Doppelwaschbecken, das eine praktische Ablagefläche in der Mitte haben sollte, aber nur in einen Abfluss mündet.

Die Firma Burgbad hatte ein passendes Modell. Treffenderweise war der deutsche Hersteller bei Anna Nadlinger schon vorher in der engeren Wahl. Auch der Spiegel aus der Serie gefiel ihr. „Wir entschieden uns für ein Aufbaumodell, dessen Türen beidseitig verspiegelt sind. Beim Föhnen und Frisieren ist das eine große Hilfe!“ Positiv anzumerken ist auch die energiesparende LED-Beleuchtung, die man wahlweise warm oder hell einstellen kann.

Dankbar ist die junge Baufamilie auch für weitere praktische Planungstipps von Mario Weingartner, der nach 20 Berufsjahren für seine Kunden aus dem Vollen schöpft. Die eingebauten Deckenlautsprecher, der Lüfter und vor allem die Regendusche möchte im Hause Dammerer-Nadlinger heute niemand missen.

Ein Lieblingsplatz ist die offene Dusche. „Wir haben uns die Option freigehalten, später eine Glastüre einzusetzen“, erklärt Anna, die als Mitarbeiterin beim Installateur Günther ihren Arbeitsplatz heute nur eine Tür weiter vom neuen SCHAURAUM by badshop-austria hat. „Dort ist unsere Serie von Burgbad auch ausgestellt!“

Gerade die Ausstellung ist es, die Anna Nadlinger allen ans Herz legt, die an einen Neu- oder Umbau ihres Bades denken: „Das fertige Bad in einer Musterausstellung zu sehen, macht die Planung um ein Vielfaches einfacher. Die Modelle der unterschiedlichsten Hersteller so übersichtlich angeordnet zu sehen, alles angreifen zu können und sogar in der Badewanne Probe zu liegen, das ist ein Riesen-Benefit, den man nirgends bekommt. Und das sogar rund um die Uhr – 24 Stunden, 7 Tage in der Woche!