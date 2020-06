Von den Anfängen der Wallfahrt an bis heute ist die Basilika Maria Taferl, die auf einer Anhöhe über der Donau von weither sichtbar ist, ein Anziehungspunkt für viele Menschen. Bis zu 300.000 Wallfahrer suchen diesen besonderen Ort jährlich auf. Und es gibt wahrlich viel zu bestaunen.

Klostergarten

Der Klostergarten, auf Grund des Bergrückens in vier Terrassen angelegt, wird wegen des atemberaubenden Blickes auf Donau und Alpen gerne besucht.

Der Garten wird in mehrere Teilbereiche gegliedert: Rosengarten, Mariengarten, Kräutergarten, Obstgarten.

Im barocken Rosengarten entstand der Roman „JESSE und MARIA“ der österreichischen Schriftstellerin Enrica von Handel Mazzetti.

Die Gartenanlage mit Pavillon kann für diverse Veranstaltungen nach Absprache mit dem Pfarrbüro gemietet werden.

Klosterkeller

Der Klosterkeller, einst Nutz- und Weinkeller, wird heute als Veranstaltungsraum mit besonderem Flair genützt. In den Jahren 2014-2016 wurde das Kellergeschoss umfangreich renoviert. Nach der Renovierung der Gewölbe, des Bodens und der Beleuchtung kann man heute diesen einzigartigen Raum für Veranstaltungen mieten. Der Keller wird auch für Hochzeiten und Agapen verwendet.

Ein besonderer Höhepunkt ist das alljährlich stattfindende Adventdorf am ersten Adventwochenende, wo Kunsthandwerker ihre Arbeiten präsentieren.

Schatzkammer

Ein sakrales Kleinod ist die Schatzkammer – herrlich in buntem, volkstümlichem Barock ausgemalt mit Fresken, die an der Decke Erscheinungen der Ursprungsgeschichte, an den Wänden aber wunderbare Heilungen und Rettungen darstellen.

Die Ausstellung, „gebaut geschätzt geliebt“ besteht aus zwei Teilen: Der erste Teil findet sich in der Schatzkammer der Basilika; Teil zwei im Pfarrhofkeller.